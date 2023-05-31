Транспорт
Маша Цепелева

Каршеринг «Ситидрайв» добавил в автопарк 300 «Москвичей» Статьи редакции

Они будут доступны в Санкт-Петербурге и Москве.

  • 100 автомобилей появятся в Москве, 200 — в Санкт-Петербурге, объявил «Ситидрайв». Неделю с 31 мая на аренду этих машин будет действовать скидка 15%. Позже в каршеринге появятся и электромобили «Москвич 3е», добавили в компании, но не уточнили сроки.
  • Всего в течение месяца парк пополнят 1000 автомобилей разных марок. 300 — в Москве, 570 — в Санкт-Петербурге, 150 — в Сочи.
  • В ноябре 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве началась серийная сборка автомобилей «Москвич-3», похожих на модели китайской JAC.
  • В феврале 2023 года «Москвич» объявил о поставках 3000 машин для такси и каршеринга «Яндекса». А в мае — о 3000 автомобилей для «Таксовичкоф» и «Ситимобила».
Фото «Ситидрайва»

#новость #москвич #ситидрайв

1294 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Наконец-то москвичи начнут работать (-:

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Скорее - начнут ломаться

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Москвички же!

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Баринов

«Ситидрайв» добавил в автопарк 300 китайских авто

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Kozlov

Наконец-то на москвичах поездить можно

Ответить
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

да, надоело на jac ездить(

Ответить
Развернуть ветку
abubas//

Это москвич.

Ответить
Развернуть ветку
Хэппи милф

«я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь»

Ответить
Развернуть ветку
Сомалийский космонавт

а абубас - адидас)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

москвич Зе наш ответ на запорожец Пу?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Юрьевич

Москва и Санкт-Петербург для Москвичей

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Тарас Перещук

Они вообще едут?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Киселев

Для каршеринга - машина как машина. Для личного использования вызывает вопросы отсутствие багажника, для планирующих детей или уже имеющим малых не подойдет совсем. А так, если докапываться начать, то до всех докопаться нет проблем. При желании я и собственный автомобиль раскритиковать, недостатков за пару лет нашел прилично. Но считаю ли я автомобиль плохим, в целом? Да не, машина как машина и всё с ней хорошо, в целом. Так и к этой новой волне китайцев - в целом то претензий особо нет, всё как у всех. С той лишь разницей что набор особенностей и причуд свой, необычный и непривычный. Все же заранее садясь в какую-нибудь новую для себя Тойоту или VW понимают, что от них ждать, а чего не ждать и сразу глаза закрывать? Вот и с китайцами текущими тут примерно так же, с той лишь разницей, что набор особенностей заранее неизвестен для неискушенных в китайском автопроме. Ломаются, похоже, не больше чем другие. В целом, являются своеобразной проекцией современного автопрома, ото всех по чуть-чуть. Впрочем, опять же, если начать рассматривать подетально - так можно найти и старых именитых производителей, кто что первый внедрил, а кто сделал аналог. Не только в основных узлах, но и в плане элементов дизайна, оснащения. Было бы странно, если бы китайцы тут чем-то отличались. Не являются убогими на фоне других теперь, в целом китайские автомобили. Просто необычны.

Ответить
Развернуть ветку
Сомалийский космонавт

понаехали

Ответить
Развернуть ветку
noname

Да, причём и выглядят довольно стильно.

Ответить
Развернуть ветку
Роботы из зубной пасты

Теперь москвич сможет рапортовать о увеличении продаж на 300 000 процентов! Как тебе такое, жалкая Тесла и предатели из Фольцвагена и прочих богомерзких недоавтомобильных марок? Прорыв растет!!!

Ответить
Развернуть ветку
Генерал Ермолов

Че-т дизайн авто совсем уебищный. У Лады получше было

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Раткин

Шильдик решает всё!
Был китайцем, стал коренным москвичом)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
null