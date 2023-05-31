Каршеринг «Ситидрайв» добавил в автопарк 300 «Москвичей» Статьи редакции
Они будут доступны в Санкт-Петербурге и Москве.
- 100 автомобилей появятся в Москве, 200 — в Санкт-Петербурге, объявил «Ситидрайв». Неделю с 31 мая на аренду этих машин будет действовать скидка 15%. Позже в каршеринге появятся и электромобили «Москвич 3е», добавили в компании, но не уточнили сроки.
- Всего в течение месяца парк пополнят 1000 автомобилей разных марок. 300 — в Москве, 570 — в Санкт-Петербурге, 150 — в Сочи.
- В ноябре 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве началась серийная сборка автомобилей «Москвич-3», похожих на модели китайской JAC.
- В феврале 2023 года «Москвич» объявил о поставках 3000 машин для такси и каршеринга «Яндекса». А в мае — о 3000 автомобилей для «Таксовичкоф» и «Ситимобила».
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Наконец-то москвичи начнут работать (-:
Скорее - начнут ломаться
Москвички же!
«Ситидрайв» добавил в автопарк 300 китайских авто
Наконец-то на москвичах поездить можно
да, надоело на jac ездить(
Это москвич.
«я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь»
а абубас - адидас)
москвич Зе наш ответ на запорожец Пу?
Москва и Санкт-Петербург для Москвичей
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Они вообще едут?
Для каршеринга - машина как машина. Для личного использования вызывает вопросы отсутствие багажника, для планирующих детей или уже имеющим малых не подойдет совсем. А так, если докапываться начать, то до всех докопаться нет проблем. При желании я и собственный автомобиль раскритиковать, недостатков за пару лет нашел прилично. Но считаю ли я автомобиль плохим, в целом? Да не, машина как машина и всё с ней хорошо, в целом. Так и к этой новой волне китайцев - в целом то претензий особо нет, всё как у всех. С той лишь разницей что набор особенностей и причуд свой, необычный и непривычный. Все же заранее садясь в какую-нибудь новую для себя Тойоту или VW понимают, что от них ждать, а чего не ждать и сразу глаза закрывать? Вот и с китайцами текущими тут примерно так же, с той лишь разницей, что набор особенностей заранее неизвестен для неискушенных в китайском автопроме. Ломаются, похоже, не больше чем другие. В целом, являются своеобразной проекцией современного автопрома, ото всех по чуть-чуть. Впрочем, опять же, если начать рассматривать подетально - так можно найти и старых именитых производителей, кто что первый внедрил, а кто сделал аналог. Не только в основных узлах, но и в плане элементов дизайна, оснащения. Было бы странно, если бы китайцы тут чем-то отличались. Не являются убогими на фоне других теперь, в целом китайские автомобили. Просто необычны.
понаехали
Да, причём и выглядят довольно стильно.
Теперь москвич сможет рапортовать о увеличении продаж на 300 000 процентов! Как тебе такое, жалкая Тесла и предатели из Фольцвагена и прочих богомерзких недоавтомобильных марок? Прорыв растет!!!
Че-т дизайн авто совсем уебищный. У Лады получше было
Шильдик решает всё!
Был китайцем, стал коренным москвичом)