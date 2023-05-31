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Транспорт
Евгения Евсеева

Fiat показал двухместный электромобиль Topolino — для «самых юных клиентов» Статьи редакции

У машины есть два «родственника» от Opel и Citroen, управлять которыми могут подростки.

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  • Fiat представил тизер своего нового электромобиля — Fiat Topolino. Технические характеристики машины автопроизводитель не раскрывает, как и дату, когда электрокар поступит в продажу.
Fiat Topolino
  • Как отмечает TechCrunch, автомобиль сделан на базе двухместного Citroen Ami — но стилизован под одноимённую модель Fiat 500 Topolino, которая выпускалась с 1936-го по 1955 год.
Fiat 500 Topolino 1954 года
Citroen Ami — слева, Opel Rocks Electric — справа. Фото Carscoops
  • Как предполагают СМИ, хотя Fiat и не раскрывает характеристики машины, они будут схожими с двумя моделями от других брендов — то есть, максимальная скорость составит 45 км/ч, запас хода — до 70 км. Также автомобилем смогут управлять подростки с 15 лет. Сам автопроизводитель в релизе отмечает, что машина предназначена для «самых юных клиентов».

#новость #fiat #электромобили

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3 комментария
Iwolga

Пятисотый Фиат изумителен!

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Также автомобилем смогут управлять подростки с 15 лет

Ну такое. Тем временем страны вводят запрет на самокаты для пиздюков.

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Dima Alexeev

И абсолютно правильно делают, уровень инвалидности и смертности среди подростков лучше сокращать, а не увеличивать

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