Fiat показал двухместный электромобиль Topolino — для «самых юных клиентов» Статьи редакции
У машины есть два «родственника» от Opel и Citroen, управлять которыми могут подростки.
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- Fiat представил тизер своего нового электромобиля — Fiat Topolino. Технические характеристики машины автопроизводитель не раскрывает, как и дату, когда электрокар поступит в продажу.
- Как отмечает TechCrunch, автомобиль сделан на базе двухместного Citroen Ami — но стилизован под одноимённую модель Fiat 500 Topolino, которая выпускалась с 1936-го по 1955 год.
- У Topolino есть ещё один «родственник» — Opel Rocks Electric. Все три бренда — Fiat, Opel и Citroen — принадлежат автопроизводителю Stellantis.
- Как предполагают СМИ, хотя Fiat и не раскрывает характеристики машины, они будут схожими с двумя моделями от других брендов — то есть, максимальная скорость составит 45 км/ч, запас хода — до 70 км. Также автомобилем смогут управлять подростки с 15 лет. Сам автопроизводитель в релизе отмечает, что машина предназначена для «самых юных клиентов».
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Пятисотый Фиат изумителен!
Ну такое. Тем временем страны вводят запрет на самокаты для пиздюков.
И абсолютно правильно делают, уровень инвалидности и смертности среди подростков лучше сокращать, а не увеличивать