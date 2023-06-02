В Великобритании запустился сервис аренды электромобилей Fetch — машины доставляют с помощью дистанционного управления Статьи редакции
Машину удалённо контролирует человек: он может доставить её клиенту, а затем забрать после окончания аренды.
- Британский стартап Imperium Drive запустил сервис аренды электромобилей Fetch, пишет BBC. Пока он работает только в городе Милтон-Кинс в Великобритании, но планирует расшириться и на соседние города.
- Приложение Fetch доступно в App Store и Google Play. Пользователь может забронировать автомобиль, а сервис сам доставит его к клиенту — с помощью дистанционного управления. Машину контролирует инженер, который находится в офисе компании. Он окружён экранами, на которые передаются изображения и данные с камер и датчиков на автомобиле.
- Чтобы завершить аренду, нужно оставить автомобиль в любом подходящем месте. Инженер удалённо его заберёт, чтобы отправить его к новому клиенту или на парковку.
- Со временем стартап планирует сделать автомобили практически полностью беспилотными: сейчас один человек управляет одной машиной, в будущем он должен контролировать по пять автомобилей, затем — по 50. Совсем отказываться от контроля Fetch пока не собирается.
- Imperium Drive основали в 2019 году. Перед запуском сервиса компания в течение полутора лет тестировала автомобили на дорогах в Милтон-Кинс. По собственным данным, за это время они проехали более 1000 миль (около 1609 км) «без единого столкновения».
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Здравствуй, будущее! Играешь в GTA, а тачка несётся по городу (-:
Но тут нужны желательно безлюдные города. Многопользовательский режим, полиция, спецназ, вертолёты — везде профильные операторы.
Го пилить стартап! 😁
Или персонаж ходит. Тесла-бот.
Да! Но Цукера не берём, у него персы безногие.
Предлагаю Припять!
МЧС на час.
Выйди и подумай, что написал. Потом зайдёшь обратно.
Когда уже машины летать будут?
Пугает меня это беспилотное управление.