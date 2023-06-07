Гордума Москвы приняла закон о такси — водителей обяжут знать адреса достопримечательностей и больниц Статьи редакции
Новые правила начнут действовать 1 сентября 2023 года.
- О принятии закона о такси рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По нему таксисты обязаны проходить аттестацию на знание памятников культуры, объектов образования и спорта, транспортных объектов, медицинских и образовательных учреждений, зданий органов государственной власти и путей подъезда к ним. А также действий во время ЧС.
- Автомобили должны быть жёлтого цвета. Новые правила начнут действовать 1 сентября, как и новый федеральный закон.
- Госдума приняла «закон о такси» в декабре 2022 года. Он разрешает работать таксистами самозанятым, обязывает создать три региональных реестра с данными о такси и предлагает регионам определять некоторые нормы самостоятельно, например, цвет машин.
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То есть отключение GPS это навсегда?
а вдруг вы дроны по нему запустите)
Да, дронам придётся теперь через таксистов наводиться
Пизда такси, яндекс ещё и цены взъебёт.
Да никто это соблюдать и проверять не будет. Там половина машин частные бомбят в такси. Как с лицензией на такси все равно подключает без нее.
Ну Яндекс любит их поднимать, так что не без этого
— Говори где памятник Кутузову!
— Кутусафу... Раскривушка!
Надо было ещё добавить: обязан иметь лицензию туроператора
Хотя бы туроператора (-:
И экзамен по сторителлингу
точно как у кодеров - надо помнить на собесе сортировку методом Шелла )
и чтобы экзамен сдавали по гугл картам и на русском языке
видимо собираются запретить гугл карты и вообще любые карты - а то вдруг вы по ним дроны запустите
Интересно как это соотносится с новостью с такси без водителя?
Что-то слабо, недостаточно реестрово. Десять! Плюс по пять каждому региону отдельно и 42 общескрепляющих.
Вот тогда, глядишь, и подымут Россию!
Так айтишников в стране как собак нерезаных, по улице вон бегают, на работу взять просят, и 142 реестра напишут, за еду практически!
адреса достопримечательностей Бирюлево и адрес Джамшута из нашей раши
Не понимаю воя. Что не так?
С каких пор работа таксиста для вас - это тупо баранку крутить по GPS?
Хочешь крутить баранку по GPS, иди работать курьером.
Ахуеть, от таксистов требуют сервиса для клиента, ну пиздец! Куда катимся!
Зачем так усложнять работу таксиста ?
"Ну человееек... Ты что, глухой что-ли? Тебе ж сказали, дерево там такое..."
Законы становятся все интереснее и интереснее