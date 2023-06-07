Транспорт
Маша Цепелева

Гордума Москвы приняла закон о такси — водителей обяжут знать адреса достопримечательностей и больниц Статьи редакции

Новые правила начнут действовать 1 сентября 2023 года.

  • О принятии закона о такси рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По нему таксисты обязаны проходить аттестацию на знание памятников культуры, объектов образования и спорта, транспортных объектов, медицинских и образовательных учреждений, зданий органов государственной власти и путей подъезда к ним. А также действий во время ЧС.
  • Автомобили должны быть жёлтого цвета. Новые правила начнут действовать 1 сентября, как и новый федеральный закон.
  • Госдума приняла «закон о такси» в декабре 2022 года. Он разрешает работать таксистами самозанятым, обязывает создать три региональных реестра с данными о такси и предлагает регионам определять некоторые нормы самостоятельно, например, цвет машин.
Фото администрации Москвы

#новость #такси #москва

820 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Igor Kowalski

То есть отключение GPS это навсегда?

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

а вдруг вы дроны по нему запустите)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Да, дронам придётся теперь через таксистов наводиться

Ответить
Развернуть ветку
iDark Ogr

Пизда такси, яндекс ещё и цены взъебёт.

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Да никто это соблюдать и проверять не будет. Там половина машин частные бомбят в такси. Как с лицензией на такси все равно подключает без нее.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Соломонов

Ну Яндекс любит их поднимать, так что не без этого

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

— Говори где памятник Кутузову!
— Кутусафу... Раскривушка!

Ответить
Развернуть ветку
Buddha
Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ivanov

Надо было ещё добавить: обязан иметь лицензию туроператора

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Хотя бы туроператора (-:

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

И экзамен по сторителлингу

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

точно как у кодеров - надо помнить на собесе сортировку методом Шелла )

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

и чтобы экзамен сдавали по гугл картам и на русском языке

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

видимо собираются запретить гугл карты и вообще любые карты - а то вдруг вы по ним дроны запустите

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ivanov

Интересно как это соотносится с новостью с такси без водителя?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
создать три региональных реестра

Что-то слабо, недостаточно реестрово. Десять! Плюс по пять каждому региону отдельно и 42 общескрепляющих.

Вот тогда, глядишь, и подымут Россию!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Так айтишников в стране как собак нерезаных, по улице вон бегают, на работу взять просят, и 142 реестра напишут, за еду практически!

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

адреса достопримечательностей Бирюлево и адрес Джамшута из нашей раши

Ответить
Развернуть ветку
Rax034

Не понимаю воя. Что не так?
С каких пор работа таксиста для вас - это тупо баранку крутить по GPS?
Хочешь крутить баранку по GPS, иди работать курьером.

Ахуеть, от таксистов требуют сервиса для клиента, ну пиздец! Куда катимся!

Ответить
Развернуть ветку
Donna Bauer

Зачем так усложнять работу таксиста ?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

"Ну человееек... Ты что, глухой что-ли? Тебе ж сказали, дерево там такое..."

Ответить
Развернуть ветку
Nicole Pettway

Законы становятся все интереснее и интереснее

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
22 комментария
null