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Транспорт
Таня Боброва

На трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва запустили первые беспилотные грузовики «КамАЗ» Статьи редакции

Пока их сопровождают испытатели.

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Фото: Андрей Гордеев / «Ведомости»
  • Три беспилотных «КамАЗа» стартовали с 679-го километра трассы М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву, пишет «Фонтанка». Они доставят коммерческие грузы, а также соберут информацию о трассе.
  • Пока в кабине есть руль, а машины будут сопровождать инженеры-испытатели. В частности, они возьмут на себя управление при объезде участка трассы под Тверью и заезды на заправку.
  • Беспилотные грузовики будут перевозить коммерческие грузы по трассе М-11 «Нева» в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры», сообщал Минтранс. Правительство разрешило запустить их между Москвой и Санкт-Петербургом в октябре 2022 года. В проекте участвуют «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics и оператор инфраструктуры — «Автодор».
  • Беспилотники сделаны на базе магистрального тягача «Камаз-54901», добавляет ТАСС.

Прежде всего мы начинаем тестирование самой технологии беспилотной доставки грузов, которая окажет положительное влияние на деятельность транспортно-логистических комплексов и терминалов.

Кроме того, создается первый в России цифровой двойник дороги, который обеспечит необходимое взаимодействие автомобиля с интеллектуальной дорожной инфраструктурой — «умной» дорогой.

Дмитрий Баканов, замглавы Минтранса (цитата по ТАСС)
  • Допущенные к испытаниям грузовики прошли оценку соответствия требованиям безопасности в лаборатории ФГУП «НАМИ», писало РБК. Пока эту процедуру полностью прошёл только «КамАЗ». По плану, отмечало издание, в ближайшее время на М-11 появятся и беспилотные грузовики «Сберавтотеха».

#новость #камаз #беспилотники

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138 комментариев
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 Марк

Уже получается скоро и дальнобойщики не нужны будут. У всех работу забирают :(

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Максим Горький

да, девчонки на трассе уже идут записываться на "курсы программирования".

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3 комментария
Alex Shevchenko

"Позабыты хлопоты, остановлен век..."))

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2 комментария
Crimson Blade

В Америке уже вовсю гоняют.По 800 км без человека

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8 комментариев
kotova lidiya

Вау, неожиданно. Честно, была уверена, что как всегда чего-то анонсируют, как базу на луне и на этом все. Ну огонь, надеюсь, что масштабируют.

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ЧятЖПТ

Какие красавцы

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Сомалийский космонавт

Они не могут ESP сделать, не говоря об ассистентах вроде удержания в полосе и адаптивного круиза, а тут уже сразу прорыв к беспилотникам.. Ой умора.. Короли бюджетного попила

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nochnoy.ru

На проекте с 14 мар 2023

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3 комментария
ihovsky

Это вряд ли их собственные разработки. Взяли что-то готовое из Китая и внедрили.

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3 комментария
Таир Бакиев

ESP нужно не просто сделать, а сертифицировать и производить в нужных количествах.

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8 комментариев
S.Z

ESP не айти, а инженерная задача. С чем у нас не очень. А автопилот айтишная задача. С чем у нас неплохо

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4 комментария
Dima Alexeev

2015 год - начало проекта.

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4 комментария
Научный микроскоп

не могут и не нужно эт разные вещи, дешевле у боша покупать который на весь мир делает это и в закупке это будет дешевле чем свое тупо из-за масштабности

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Вадим Д.

Всем съехать с трассы!
Ну круто же, сдюжили 👍🏻 Даже неожиданно, от того радостнее новость.

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Василий Мартьянов

Вот забавно, если, такой начнут "учить" на дороге.

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5 комментариев
Bloody Kalash

Водители остальных авто:

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Ware Wow

такой и на СВО хорошо должен зайти

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Игорь Белов

Ну фантазеры

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Oleg
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Ilja V

Около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами, говорится в исследовании Росстата об условиях жизни в стране

зато камазы беспилотники

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При себе ничего нет

Надо же показать людям что встаём с колен.
Конечно это хорошая новость, но есть проблемы важнее как бы.

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1 комментарий
Егор Егоров

Помнится Яндекс такси беспилотный тестировали года 3 назад ещё...а воз и ныне там

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ЧятЖПТ

Оно уже ездит в Москве

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5 комментариев
Таир Бакиев

Ну как бы Маск когда там обещал Теслу на полном автопилоте? А воз и ныне тестируется, как и у остальных. Непростое это дело оказалось.

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Pavel S

А где воз, вы в теме их прогресса?

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2 комментария
Сергей Марков

Ну, такси сделать, априори, сложнее - и траффик в городе другой и препятствий больше и пассажиров сажать-высаживать.

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Сомалийский космонавт

За рулем на фото виднеется тот самый автопилот

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Сергей Марков

Статью не читай, быстрее комментируй.
"Пока в кабине есть руль, а машины будут сопровождать инженеры-испытатели"

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5 комментариев
Ware Wow

Всё равно жутковато пока что ))

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Афро Латино Европеец

Жутковато - когда тебя подрезает водила-неадекват. А эта техника осторожна по самые помидоры, или что у нее там - микросхемы, алгоритмы. Все равно что бояться своего пылесоса, бгг.

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3 комментария
Ivan Mart

У меня на районе лет 5 катаются беспилотники Яндекс в больших количествах. По началу было жуткова с ними в одном потоке ехать, но очень быстро пришло понимание того, что они безопаснее большинства водителей, т.к. не совершают мудацких и неожинных маневров.

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2 комментария
Pavel S

Хорошо бы, конечно, для начала их пустить по менее загруженной трассе. Например, "Кола" или "Скандинавия" (не в выходные).
Обкатают технологии на реальных ситуациях за пару лет, а там и законодательство подтянется.

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Marina Sokolova

На Скандинавию не надо, пожалуйста

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1 комментарий
Сергей Федотов

А смысл, если потом все равно водителю подключаться? Беспилотник, это когда беспилотник. А тут просто круиз - контроль с контролем полосы и дистанции.

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Сергей Марков

Так это испытания же.

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Виталий Кузьмин

Главное чтобы безопасно было

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Framework Юзернеймович

И так страшно и стараешься их обогнать быстрее, а тут ещё страшнее.

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Vladislav

high tech. low life

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Вектореан Элон

А до Анадыри слабо?

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Платон

Крутая идея и реализация, жизнь многих с ней станет гораздо проще. Да и на дорогах поспокойнее.

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Alex Shevchenko

Круто! Наконец-то, при нештатной ситуации с отказавшими тормозами, беспилотный дальнобой будет уходить в кювет, а не делать гармошку из попавшихся впереди автомобилей!👍

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Crimson Blade

Он может сделать гармошку и при штатной ситуации,просто,потому что потерял триангуляцию по ГЛОНАСС

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27 комментариев
codex.band

Не факт

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Тесла-канадец

Нет. Он будет по правилам делать. А по правилам это либо гармошка либо контролируемый съезд на обочину.

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Алекс

Заголовок звучит угрожающе

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Афро Латино Европеец

Офигенно.
Офигенно видеть вокруг не только катастрофическую деградацию, но и ростки прогресса.

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Bahhoff S

Начало конца человечества

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Афро Латино Европеец

Да, мы все умрем. С ИИ или без него )

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Oleg

Даже не удивлен, что он начался где-то во Вышнем Волочке

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S.Z

Начало конца было, когда человек смог огонь разжечь

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Alexander Schipakov

А я правильно понял по надписи на кабине, что он заодно камерами своими фиксирует нарушения ПДД вокруг? Т.е. это такая мобильная камера получается?

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Сергей Марков

.

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Адам Ньюман

Ну все, можно продавать акции придорожных кафе и ночлежек

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