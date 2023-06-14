На трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва запустили первые беспилотные грузовики «КамАЗ» Статьи редакции
Пока их сопровождают испытатели.
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- Три беспилотных «КамАЗа» стартовали с 679-го километра трассы М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву, пишет «Фонтанка». Они доставят коммерческие грузы, а также соберут информацию о трассе.
- Пока в кабине есть руль, а машины будут сопровождать инженеры-испытатели. В частности, они возьмут на себя управление при объезде участка трассы под Тверью и заезды на заправку.
- Беспилотные грузовики будут перевозить коммерческие грузы по трассе М-11 «Нева» в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры», сообщал Минтранс. Правительство разрешило запустить их между Москвой и Санкт-Петербургом в октябре 2022 года. В проекте участвуют «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics и оператор инфраструктуры — «Автодор».
- Беспилотники сделаны на базе магистрального тягача «Камаз-54901», добавляет ТАСС.
- Допущенные к испытаниям грузовики прошли оценку соответствия требованиям безопасности в лаборатории ФГУП «НАМИ», писало РБК. Пока эту процедуру полностью прошёл только «КамАЗ». По плану, отмечало издание, в ближайшее время на М-11 появятся и беспилотные грузовики «Сберавтотеха».
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Уже получается скоро и дальнобойщики не нужны будут. У всех работу забирают :(
да, девчонки на трассе уже идут записываться на "курсы программирования".
"Позабыты хлопоты, остановлен век..."))
В Америке уже вовсю гоняют.По 800 км без человека
Вау, неожиданно. Честно, была уверена, что как всегда чего-то анонсируют, как базу на луне и на этом все. Ну огонь, надеюсь, что масштабируют.
Какие красавцы
Они не могут ESP сделать, не говоря об ассистентах вроде удержания в полосе и адаптивного круиза, а тут уже сразу прорыв к беспилотникам.. Ой умора.. Короли бюджетного попила
На проекте с 14 мар 2023
Это вряд ли их собственные разработки. Взяли что-то готовое из Китая и внедрили.
ESP нужно не просто сделать, а сертифицировать и производить в нужных количествах.
ESP не айти, а инженерная задача. С чем у нас не очень. А автопилот айтишная задача. С чем у нас неплохо
2015 год - начало проекта.
не могут и не нужно эт разные вещи, дешевле у боша покупать который на весь мир делает это и в закупке это будет дешевле чем свое тупо из-за масштабности
Всем съехать с трассы!
Ну круто же, сдюжили 👍🏻 Даже неожиданно, от того радостнее новость.
Вот забавно, если, такой начнут "учить" на дороге.
Водители остальных авто:
такой и на СВО хорошо должен зайти
Ну фантазеры
Около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами, говорится в исследовании Росстата об условиях жизни в стране
зато камазы беспилотники
Надо же показать людям что встаём с колен.
Конечно это хорошая новость, но есть проблемы важнее как бы.
Помнится Яндекс такси беспилотный тестировали года 3 назад ещё...а воз и ныне там
Оно уже ездит в Москве
Ну как бы Маск когда там обещал Теслу на полном автопилоте? А воз и ныне тестируется, как и у остальных. Непростое это дело оказалось.
А где воз, вы в теме их прогресса?
Ну, такси сделать, априори, сложнее - и траффик в городе другой и препятствий больше и пассажиров сажать-высаживать.
За рулем на фото виднеется тот самый автопилот
Статью не читай, быстрее комментируй.
"Пока в кабине есть руль, а машины будут сопровождать инженеры-испытатели"
Всё равно жутковато пока что ))
Жутковато - когда тебя подрезает водила-неадекват. А эта техника осторожна по самые помидоры, или что у нее там - микросхемы, алгоритмы. Все равно что бояться своего пылесоса, бгг.
У меня на районе лет 5 катаются беспилотники Яндекс в больших количествах. По началу было жуткова с ними в одном потоке ехать, но очень быстро пришло понимание того, что они безопаснее большинства водителей, т.к. не совершают мудацких и неожинных маневров.
Хорошо бы, конечно, для начала их пустить по менее загруженной трассе. Например, "Кола" или "Скандинавия" (не в выходные).
Обкатают технологии на реальных ситуациях за пару лет, а там и законодательство подтянется.
На Скандинавию не надо, пожалуйста
А смысл, если потом все равно водителю подключаться? Беспилотник, это когда беспилотник. А тут просто круиз - контроль с контролем полосы и дистанции.
Так это испытания же.
Главное чтобы безопасно было
И так страшно и стараешься их обогнать быстрее, а тут ещё страшнее.
high tech. low life
А до Анадыри слабо?
Крутая идея и реализация, жизнь многих с ней станет гораздо проще. Да и на дорогах поспокойнее.
Круто! Наконец-то, при нештатной ситуации с отказавшими тормозами, беспилотный дальнобой будет уходить в кювет, а не делать гармошку из попавшихся впереди автомобилей!👍
Он может сделать гармошку и при штатной ситуации,просто,потому что потерял триангуляцию по ГЛОНАСС
Не факт
Нет. Он будет по правилам делать. А по правилам это либо гармошка либо контролируемый съезд на обочину.
Заголовок звучит угрожающе
Офигенно.
Офигенно видеть вокруг не только катастрофическую деградацию, но и ростки прогресса.
Начало конца человечества
Да, мы все умрем. С ИИ или без него )
Даже не удивлен, что он начался где-то во Вышнем Волочке
Начало конца было, когда человек смог огонь разжечь
А я правильно понял по надписи на кабине, что он заодно камерами своими фиксирует нарушения ПДД вокруг? Т.е. это такая мобильная камера получается?
.
Ну все, можно продавать акции придорожных кафе и ночлежек