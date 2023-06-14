Прежде всего мы начинаем тестирование самой технологии беспилотной доставки грузов, которая окажет положительное влияние на деятельность транспортно-логистических комплексов и терминалов.

Кроме того, создается первый в России цифровой двойник дороги, который обеспечит необходимое взаимодействие автомобиля с интеллектуальной дорожной инфраструктурой — «умной» дорогой.