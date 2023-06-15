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Транспорт
Таня Боброва

Минимум «колючих» одеял и обращение к проводникам по имени, чтобы быть «как дома»: главное из интервью главы «дочки» РЖД Статьи редакции

Гендиректор «Федеральной пассажирской компании», которая осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России, Владимир Пястолов поговорил с «РИА Новости».

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Оснащение вагонов

  • В пиковый период на южном направлении будут курсировать около 6000 вагонов, 97% из них будут оснащены кондиционерами, рассказал Пястолов. О таком вагоне можно узнать заранее — на этапе покупки билета.
  • Гравитационные туалеты (старого типа) ещё остались в некоторых вагонах — они составляют примерно 10% от общего количества подвижного состава.
  • Постельное белье, матрасы, подушки и одеяла ФПК также меняет: в эксплуатации осталось около 20% «колючих» одеял и 5% подушек старого образца: «В некоторых фирменных поездах даже выдаётся специальное “меню” подушек, чтобы пассажир смог выбрать наполнитель, её мягкость и высоту».
  • ФПК тестирует и «экобельё из органического хлопка», подушки и одеяла из крапивы и костры — они уже есть в вагонах люкс фирменного поезда «Саратов».
  • В каждом поезде есть терминалы для оплаты товаров и услуг банковскими картами, но ФПК хочет их добавить в каждый вагон, чтобы проводнику не приходилось бегать за устройством. В конце июня 2023-го терминалами будет оснащен каждый вагон в более 50 поездах дальнего следования, к концу года компания планирует полностью завершить этот процесс.
  • Избавляться от вагонов-ресторанов ФПК не планирует: они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах. Параллельно будут добавлять вагоны-бистро: к концу 2023 года их будет 50.
  • В поездах, где нет ресторанов и бистро, пассажиры могут заказать горячее питание: в штабных вагонах для этого оборудованы кухни. Проводники разогревают замороженные блюда и сервируют их. Пока такая возможность есть в двух фирменных поездах сообщением Екатеринбург-Сургут и Сургут-Москва.
Двухэтажный вагон-бистро, который РЖД показали в августе 2022 года

Главное — пассажиры

  • Меню для бистро составляют специалисты ФПК вместе с поварами по отзывам пассажиров. Например, так появилась солянка. Ассортимент товаров у проводников также зависит от спроса: чаще всего спрашивают чай, кофе, прохладительные напитки и сладости. В 2023-м кофе и кофейные напитки впервые обогнали по популярности чай.
  • У проводников на бейдже теперь только имя, без фамилии — это сделано, чтобы пассажиры «чувствовали себя в поездах как дома, приветливо обращались к проводникам, знали, что им всегда помогут».
  • По предложению пассажиров ФПК перестала требовать предъявить билет на посадке. Все данные есть у проводников в специальных терминалах. Компания обновила информационно-развлекательную систему «Попутчик»: добавила больше популярных фильмов, в том числе раздел онлайн-кинотеатра Okko.
  • В 2023 году ФПК добавила услугу носильщика багажа — они уже выполнили более 3500 заявок. Перечень направлений, где курсируют вагоны-автомобилевозы, расширили до 10 маршрутов. За три месяца владельцы отправили около 100 машин, чаще всего их возят из Владивостока.
  • На июнь 2023 года возобновлено сообщение с шестью странами, которое отменили из-за пандемии: Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Монголией. Поезда ФПК курсируют только в Беларусь и Монголию, остальные формируют соседние государства.
Транспорт
Таня Боброва
«Дочка» РЖД показала макеты новых вагонов СВ — с сейфами и столиками со встроенной раковиной в каждом купе Статьи редакции

До конца 2023 года ФПК рассчитывает получить около 30 вагонов.

Изображение здесь и далее — ФПК

#новость #фпк

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32 комментария
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 Алек Борисовский

Уважаемые ФПК. Прошу вначале организовать наличие доширака с говядиной во всех поездах дальнего следования.
Все остальное уже шлифовка.

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S.Capusta

Де-люкс супер

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Слегка Придурковатый

По умолчанию при покупке билета должен выдаваться сосед с курочкой и яичками.

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Elena Pliner

можно просто с яйцами? яички не всем нужны, сударь

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Алек Борисовский

Да у нас 90% населения без яиц. С яйцами проблемы)))

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Elena Pliner

Судя по законодательным актам это геи виноваты ;)

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Я тебе не папка с мамкой

Дошик в поездах лучшая пища, ибо шанс отравиться минимален (если это не паль какая-нибудь).

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Elena Pliner

был бы еще нормальный дошик. Я так стара, что помню каким он должен быть на самом деле.

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Специальный динозавр

На самом деле РЖД молодцы, в последние годы заметно сервис и составы обновились. Приятно ездить на дальние расстояния. Только вот из-за закрытых аэропортов цены выросли и места сложно найти, если не за месяц берёшь. А так улучшения на лицо конечно. Проехался пару лет назад в поезде Киев - Москва в их зализнице, это был дикий треш из 90-х.

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WOTTAK

Почему это плохо через 3..2...1...

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krub

Шамолет быстрее и дешевле должны быть, а не одеяла

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Роботы из зубной пасты

Самолеты падают. Совершенно случайно.

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Evgeny

Самолёт - самый безопасный вид транспорта. Внезапно.

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Evgeny

"Шамолет"
Как это связано с интервью с представителем РЖД? Загадка. У всепропальщиков особые нейронные связи, не иначе.

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Агент К

Конечно дешевле, там места нет даже нормально сидеть (если ты не 170 росточком).

Внутри страны самолет збс на достаточно большие расстояния. На средние надо делать скоростные поезда, чтобы за 3-4 часа максимум можно было доехать и с комфортом.

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sunblade

Краткое содержание новости

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Giraffe

Гравитационный туалет звучит как что то из из звездных воин

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Giraffe

Создается локальная черная дыра, куда засасывает фекалии и потом она схлопывается

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Иван Касаткин

Так одного пассажира в дороге затянуло, он теперь в селе в Рязанской области живёт

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Слегка Придурковатый

Именно так появилась раса дерьмодемонов-фекалоидов.

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Слегка Придурковатый

"ФПК тестирует и «экобельё из органического хлопка», подушки и одеяла из крапивы и костры — они уже есть в вагонах люкс фирменного поезда «Саратов»"

Подушки, одеяла из крапивы
Костры горят за окнами строптивы
Колючих одеял недолог век -
Сосед доел свой чебурек.

Извенити.

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Роботы из зубной пасты

Костры в вагоне, вот это я понимаю возврат к предкам)

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Captain

Это они про "костры рябин"

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Роботы из зубной пасты

Не увидели ничего плохого в этой статье кроме 20% старых одеял и 5% старых подушек.

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Вася Пражкин
обращение к проводникам по имени, чтобы быть «как дома»

- Тимошка, водочки барину принеси, только ледяной, а то опять розгами бит будешь. Через полчаса - горячее, а через час девок можно запускать.

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Кабаре-дуэт Академия

Очень годно. Вообще в целом заметно, как сервис ржд улучшается с каждым годом

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sunblade

Продлевать будем?

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Вадим Д.

У меня дома проводников нет, так что "как дома" не получится.

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Alex Shevchenko

Проводник! Чаю!)

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krub

ГАААЛЯ, ОТМЕНА!

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AleXXX

Почему не будет колючих одеял? Мне они нравились((

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Elena Pliner

спину хорошо почесывают

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