Минимум «колючих» одеял и обращение к проводникам по имени, чтобы быть «как дома»: главное из интервью главы «дочки» РЖД Статьи редакции
Гендиректор «Федеральной пассажирской компании», которая осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России, Владимир Пястолов поговорил с «РИА Новости».
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Оснащение вагонов
- В пиковый период на южном направлении будут курсировать около 6000 вагонов, 97% из них будут оснащены кондиционерами, рассказал Пястолов. О таком вагоне можно узнать заранее — на этапе покупки билета.
- Гравитационные туалеты (старого типа) ещё остались в некоторых вагонах — они составляют примерно 10% от общего количества подвижного состава.
- Постельное белье, матрасы, подушки и одеяла ФПК также меняет: в эксплуатации осталось около 20% «колючих» одеял и 5% подушек старого образца: «В некоторых фирменных поездах даже выдаётся специальное “меню” подушек, чтобы пассажир смог выбрать наполнитель, её мягкость и высоту».
- ФПК тестирует и «экобельё из органического хлопка», подушки и одеяла из крапивы и костры — они уже есть в вагонах люкс фирменного поезда «Саратов».
- В каждом поезде есть терминалы для оплаты товаров и услуг банковскими картами, но ФПК хочет их добавить в каждый вагон, чтобы проводнику не приходилось бегать за устройством. В конце июня 2023-го терминалами будет оснащен каждый вагон в более 50 поездах дальнего следования, к концу года компания планирует полностью завершить этот процесс.
- Избавляться от вагонов-ресторанов ФПК не планирует: они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах. Параллельно будут добавлять вагоны-бистро: к концу 2023 года их будет 50.
- В поездах, где нет ресторанов и бистро, пассажиры могут заказать горячее питание: в штабных вагонах для этого оборудованы кухни. Проводники разогревают замороженные блюда и сервируют их. Пока такая возможность есть в двух фирменных поездах сообщением Екатеринбург-Сургут и Сургут-Москва.
Главное — пассажиры
- Меню для бистро составляют специалисты ФПК вместе с поварами по отзывам пассажиров. Например, так появилась солянка. Ассортимент товаров у проводников также зависит от спроса: чаще всего спрашивают чай, кофе, прохладительные напитки и сладости. В 2023-м кофе и кофейные напитки впервые обогнали по популярности чай.
- У проводников на бейдже теперь только имя, без фамилии — это сделано, чтобы пассажиры «чувствовали себя в поездах как дома, приветливо обращались к проводникам, знали, что им всегда помогут».
- По предложению пассажиров ФПК перестала требовать предъявить билет на посадке. Все данные есть у проводников в специальных терминалах. Компания обновила информационно-развлекательную систему «Попутчик»: добавила больше популярных фильмов, в том числе раздел онлайн-кинотеатра Okko.
- В 2023 году ФПК добавила услугу носильщика багажа — они уже выполнили более 3500 заявок. Перечень направлений, где курсируют вагоны-автомобилевозы, расширили до 10 маршрутов. За три месяца владельцы отправили около 100 машин, чаще всего их возят из Владивостока.
- На июнь 2023 года возобновлено сообщение с шестью странами, которое отменили из-за пандемии: Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Монголией. Поезда ФПК курсируют только в Беларусь и Монголию, остальные формируют соседние государства.
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Уважаемые ФПК. Прошу вначале организовать наличие доширака с говядиной во всех поездах дальнего следования.
Все остальное уже шлифовка.
Де-люкс супер
По умолчанию при покупке билета должен выдаваться сосед с курочкой и яичками.
можно просто с яйцами? яички не всем нужны, сударь
Да у нас 90% населения без яиц. С яйцами проблемы)))
Судя по законодательным актам это геи виноваты ;)
Дошик в поездах лучшая пища, ибо шанс отравиться минимален (если это не паль какая-нибудь).
был бы еще нормальный дошик. Я так стара, что помню каким он должен быть на самом деле.
На самом деле РЖД молодцы, в последние годы заметно сервис и составы обновились. Приятно ездить на дальние расстояния. Только вот из-за закрытых аэропортов цены выросли и места сложно найти, если не за месяц берёшь. А так улучшения на лицо конечно. Проехался пару лет назад в поезде Киев - Москва в их зализнице, это был дикий треш из 90-х.
Почему это плохо через 3..2...1...
Шамолет быстрее и дешевле должны быть, а не одеяла
Самолеты падают. Совершенно случайно.
Самолёт - самый безопасный вид транспорта. Внезапно.
"Шамолет"
Как это связано с интервью с представителем РЖД? Загадка. У всепропальщиков особые нейронные связи, не иначе.
Конечно дешевле, там места нет даже нормально сидеть (если ты не 170 росточком).
Внутри страны самолет збс на достаточно большие расстояния. На средние надо делать скоростные поезда, чтобы за 3-4 часа максимум можно было доехать и с комфортом.
Краткое содержание новости
Гравитационный туалет звучит как что то из из звездных воин
Создается локальная черная дыра, куда засасывает фекалии и потом она схлопывается
Так одного пассажира в дороге затянуло, он теперь в селе в Рязанской области живёт
Именно так появилась раса дерьмодемонов-фекалоидов.
"ФПК тестирует и «экобельё из органического хлопка», подушки и одеяла из крапивы и костры — они уже есть в вагонах люкс фирменного поезда «Саратов»"
Подушки, одеяла из крапивы
Костры горят за окнами строптивы
Колючих одеял недолог век -
Сосед доел свой чебурек.
Извенити.
Костры в вагоне, вот это я понимаю возврат к предкам)
Это они про "костры рябин"
Не увидели ничего плохого в этой статье кроме 20% старых одеял и 5% старых подушек.
- Тимошка, водочки барину принеси, только ледяной, а то опять розгами бит будешь. Через полчаса - горячее, а через час девок можно запускать.
Очень годно. Вообще в целом заметно, как сервис ржд улучшается с каждым годом
Продлевать будем?
У меня дома проводников нет, так что "как дома" не получится.
Проводник! Чаю!)
ГАААЛЯ, ОТМЕНА!
Почему не будет колючих одеял? Мне они нравились((
спину хорошо почесывают