Транспорт
Полина Лааксо

«Азбука вкуса» договорилась о поставках готовой еды авиакомпаниям «Россия» и «Смартавиа» Статьи редакции

Её заказывает магазин Discovery Bar & Shop — он продаёт питание пассажирам на борту во время полёта.

  • Во время тестовых продаж «Азбука вкуса» предлагала сэндвичи тем, кто вылетал из «Шереметьево» и «Пулково» на регулярных рейсах компании «Россия» продолжительностью свыше четырёх часов и всех её чартерных рейсах, а также на борту «Смартавиа», пишут «Ведомости».
  • Тестирование прошло успешно, поэтому теперь Discovery Bar & Shop заказывает еду на постоянной основе. В «Азбуке вкуса» говорят, что планируют обеспечить сэндвичами от 15 до 50 рейсов в сутки, и добавляют: «b2b-проекты, связанные с разработкой новых товарных позиций, — приоритет на ближайший год».
  • Сеть готовит еду на собственной фабрике в Санкт-Петербурге, запущенной в 2017 году, и после приготовления подвергает её шоковой заморозке. В будущем она хочет поставлять салаты, горячие блюда, десерты, бакалею своей торговой марки, а также выпускать «кобрендинговую» продукцию с Discovery Bar & Shop.
  • «Азбука вкуса» — не единственный ритейлер, который предлагает кулинарию на рейсах. В 2021 году партнёрство с Azur Air заключил «Вкусвилл», а в 2022-м о сотрудничестве с ним рассказала также S7. Опрошенные «Ведомостями» сети «Магнит» и Metro развивать такой канал продаж не планируют. X5 Group и «Ашан» не ответили на запрос, но раньше говорили, что также не собираются продавать блюда на борту.
Источник: «Азбука вкуса»

#новость #азбукавкуса

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Бутеры от азбуки на рейсах будет по 700 ₽ за половинку? Хотя, это ж самолёты, магнит с ашаном дешевле бы колбасу с злебом не нарезали.

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Святослав М.

Именно. Неужели нельзя найти бюджетную компанию? Тендер устроить

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Вадим Д.

Тендер кого надо тендер и всё уже освоено.

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Andrey Kulakov

Действительно, не хватало только чтобы во время перелета кормили вкусно

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Комментарий удален модератором

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Вася Пражкин

Сколько не летал, всегда какая-то посредственная еда была. Правда я рабоче-крестьянским экономом летаю. Но могли бы просто шавуху предлагать - намного вкусней.

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Тарас Перещук

может тебе еще проститутку в салон?

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Капибара

а почему бы и нет? хорошая идея то

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Stanislav Bykov

Наконец-то я смогу заказывать курицу в фольге прямо в самолете, а не проносить на борт.

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Капибара

а еду запрещают «проносить» в салон?

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Stanislav Bykov

да нет, конечно. просто слово "проносить" мне нравится больше, чем "приносить"

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