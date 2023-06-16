УАЗ начнёт производство юбилейной «Буханки» в ярко-жёлтом и зелёном цветах осенью 2023 года — Autonews Статьи редакции
Выпуск ограничат 100 штуками, пишет издание.
- Продажи, предположительно, начнутся тоже в начале осени, рассказали источники Autonews и «Российской газеты» в компании. Специальную ограниченную версию УАЗ разработал к 65-летию «Буханки».
- Машина отличается двумя новыми цветами — ярко-жёлтым и ярко-зелёным, а также лебедкой, силовыми бамперами, экспедиционным багажником на крыше, шинами АТ Maxxis et 980 и некоторыми другими деталями. В качестве опции — блокировка дифференциала, добавляет издание.
- Силовая установка останется прежней, утверждает Autonews: УАЗ СГР оснащается 2,7-литровым атмосферным двигателем на 112 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач китайской BAIC.
- О том, что УАЗ готовит юбилейную «Буханку», в конце мая 2023 года написал Telegram-канал «Автопоток». По его данным, цена автомобиля составит от 1,6 млн рублей. Официально компания эту информацию не комментировала.
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По традиции
Петли двери так и не смогли за 60 лет сделать нормальные. Всё, до чего додумались, жирные накладки.
2023
По моему, в 65 году даже лучше было
У немцев целиком блевотный дизайн в 2020, у нас только блевотный цвет.
А её точно выпустят или это еще как-то можно предотвратить?
Уже всё походу, никуда нам от буханки не деться.
Разве что засылать Джона Конора
Надо желтую брать, ограниченная же серия. Потом перепродать выгодно
Думаешь кто-то захочет буханку в таком цвете?..
У меня первой машиной был УАЗ, лет 10 назад отогнал его в деревню пару раз в год ездить в лес за грибами, потом и вовсе перестал пользоваться лет 5 назад.
В этом году местные купили его за 50 тыс. руб. (я бы и даром отдал, вырученные средства ушли на благотворительность) - оказалось, после легкого ремонта он ездит. Для деревни то, что надо.
Занятно, что в части простых машин для бездорожья и суровых условий Нива и УАЗ до сих пор востребованы не только в России - дешево, просто и не жалко.
В ютубе можно поискать, там был счастливый владелец из Японии, расказывал как ему нравится машина и о том, как его жена выгоняла из дома, когда увидела новую машину. 🙂
Да, покупают то, что могут себе позволить.
будучи в швейцарии периодически вижу нивы. а на днях даже урал попался (мотоцикл с коляской).
Нивы во Франции в горных районах хорошо продавались. Французам обычным не до понтов и сравнения с чем-то, им цена + полный привод + дешевый ремонт
Желтый еще куда не шло, но зеленый дно. Плюс оно матового цвета. WTF?
Жаль нет автомата. Взял бы на дачу
С пулеметом на крыше
Нужно сделать коллаб с M&Ms
Нужно сделать коллаб с Яндексом. И логотип Еды и Деливери на буханку налепить
Jeep FC — выпуск модели начат в 1956, выпуск завершен в 1965. УАЗ Буханка — выпуск начат в 1965.
Jeep FC здорового человека.
Желтая прик. Можно в такой в путешествия ездить с друзьями, модернизировать её как-нибудь.
Эта хоть на следующем ПМЭФ у Грефа заведется? Или опять поржем?
Прочитал "100 шутками"
Прочитал про разные яркие цвета в начале статьи, подумал, что задумка под хипстеров и что то по Volkswagen пытаются сделать.
Но нет, сделали просто убожество, без привязки к чему то. Модно стильно молодежно, в самый раз деду в деревне гонять на ярко зеленой. Навесили на нее все что на складе валялось.
Мне кажется, подъезды в панельках по такой же технологии и той же краской красят
Да как будто и 100 продать не смогут. Выглядит прикольно, конечно, но не совсем понимаю целевую аудиторию.
Касплеят Машинаторов по цвету :) https://youtu.be/x3fQ-uynoTY
Всё бы хорошо, если бы не тотальная уязвимость уазовского железа к коррозии. А под говном, называемым "раптор", оно и вовсе будет сгнивать за два сезона.
Да там не только коррозия. Штампы уже видно давно покинули чат.
Что-то форд тормозит.
Мог бы тоже жестянку лиззи перевыпустить
Чего не с нарисованной ржавчиной? Было бы очень узнаваемо (-:
какие яркие оттенки они выбрали ,только зачем это выпускать не совсем понятно и не актуально вовсе
Так еще не вечер. Наш геополитик может сделать так, что снова станет актуальной
Продано
Беру обе, себе и бате
совок во всей красе
и еще синего цвета пожалуйста
Прорыв за прорывом. Скоро вся планета окажется далеко позади. Надо только выпустить буханку в горошек и дело будет в шляпе.
Кенгурятники же запрещены, чо за херня
За 1,6 млн можно купить, думала что завысят ценник.