Транспорт
Таня Боброва

УАЗ начнёт производство юбилейной «Буханки» в ярко-жёлтом и зелёном цветах осенью 2023 года — Autonews Статьи редакции

Выпуск ограничат 100 штуками, пишет издание.

  • Продажи, предположительно, начнутся тоже в начале осени, рассказали источники Autonews и «Российской газеты» в компании. Специальную ограниченную версию УАЗ разработал к 65-летию «Буханки».
  • Машина отличается двумя новыми цветами — ярко-жёлтым и ярко-зелёным, а также лебедкой, силовыми бамперами, экспедиционным багажником на крыше, шинами АТ Maxxis et 980 и некоторыми другими деталями. В качестве опции — блокировка дифференциала, добавляет издание.
  • Силовая установка останется прежней, утверждает Autonews: УАЗ СГР оснащается 2,7-литровым атмосферным двигателем на 112 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач китайской BAIC.
Фото Autonews
Фото Autonews
  • О том, что УАЗ готовит юбилейную «Буханку», в конце мая 2023 года написал Telegram-канал «Автопоток». По его данным, цена автомобиля составит от 1,6 млн рублей. Официально компания эту информацию не комментировала.

#новость #уаз

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52 комментария
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 Mike V. Gorbunov

По традиции

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muiren

Петли двери так и не смогли за 60 лет сделать нормальные. Всё, до чего додумались, жирные накладки.

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2 комментария
wlad

2023

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Михаил Затолокин

По моему, в 65 году даже лучше было

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1 комментарий
Alexey Chalov

У немцев целиком блевотный дизайн в 2020, у нас только блевотный цвет.

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Михаил Стерлин

А её точно выпустят или это еще как-то можно предотвратить?

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Созвонова

Уже всё походу, никуда нам от буханки не деться.

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1 комментарий
Bacceti Sphodromantis

Разве что засылать Джона Конора

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Алексей Ткачук

Надо желтую брать, ограниченная же серия. Потом перепродать выгодно

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Edward

Думаешь кто-то захочет буханку в таком цвете?..

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1 комментарий
Pavel S

У меня первой машиной был УАЗ, лет 10 назад отогнал его в деревню пару раз в год ездить в лес за грибами, потом и вовсе перестал пользоваться лет 5 назад.
В этом году местные купили его за 50 тыс. руб. (я бы и даром отдал, вырученные средства ушли на благотворительность) - оказалось, после легкого ремонта он ездит. Для деревни то, что надо.
Занятно, что в части простых машин для бездорожья и суровых условий Нива и УАЗ до сих пор востребованы не только в России - дешево, просто и не жалко.

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Evgeny Neonegin

В ютубе можно поискать, там был счастливый владелец из Японии, расказывал как ему нравится машина и о том, как его жена выгоняла из дома, когда увидела новую машину. 🙂

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Мурад Муртазалиев
дешево, просто и не жалко

Да, покупают то, что могут себе позволить.

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Nickname

будучи в швейцарии периодически вижу нивы. а на днях даже урал попался (мотоцикл с коляской).

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1 комментарий
Dima Alexeev

Нивы во Франции в горных районах хорошо продавались. Французам обычным не до понтов и сравнения с чем-то, им цена + полный привод + дешевый ремонт

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2 комментария
Аккаунт разморожен

Желтый еще куда не шло, но зеленый дно. Плюс оно матового цвета. WTF?

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Алексей

Жаль нет автомата. Взял бы на дачу

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Alex Petro

С пулеметом на крыше

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1 комментарий
Pavel S

Нужно сделать коллаб с M&Ms

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Alex Petro

Нужно сделать коллаб с Яндексом. И логотип Еды и Деливери на буханку налепить

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Stanislav Lem

Jeep FC — выпуск модели начат в 1956, выпуск завершен в 1965. УАЗ Буханка — выпуск начат в 1965.

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Аккаунт разморожен

Jeep FC здорового человека.

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Evgeny Neonegin
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Инло Макс

Желтая прик. Можно в такой в путешествия ездить с друзьями, модернизировать её как-нибудь.

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Kiss1nger

Эта хоть на следующем ПМЭФ у Грефа заведется? Или опять поржем?

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Griby Lenina
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muiren
Выпуск ограничат 100 штуками, пишет издание.

Прочитал "100 шутками"

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Giraffe

Прочитал про разные яркие цвета в начале статьи, подумал, что задумка под хипстеров и что то по Volkswagen пытаются сделать.
Но нет, сделали просто убожество, без привязки к чему то. Модно стильно молодежно, в самый раз деду в деревне гонять на ярко зеленой. Навесили на нее все что на складе валялось.
Мне кажется, подъезды в панельках по такой же технологии и той же краской красят

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Тимоха

Да как будто и 100 продать не смогут. Выглядит прикольно, конечно, но не совсем понимаю целевую аудиторию.

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Stas Sokolov

Касплеят Машинаторов по цвету :) https://youtu.be/x3fQ-uynoTY

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Приятель

Всё бы хорошо, если бы не тотальная уязвимость уазовского железа к коррозии. А под говном, называемым "раптор", оно и вовсе будет сгнивать за два сезона.

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Станислав

Да там не только коррозия. Штампы уже видно давно покинули чат.

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Фоксик

Что-то форд тормозит.
Мог бы тоже жестянку лиззи перевыпустить

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Вадим Д.

Чего не с нарисованной ржавчиной? Было бы очень узнаваемо (-:

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Тарас К.

какие яркие оттенки они выбрали ,только зачем это выпускать не совсем понятно и не актуально вовсе

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Фоксик

Так еще не вечер. Наш геополитик может сделать так, что снова станет актуальной

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Энтони Лавджой

Продано

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Посторонним В

Беру обе, себе и бате

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Даниил Романов

совок во всей красе

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Станислав С.

и еще синего цвета пожалуйста

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The Popov

Прорыв за прорывом. Скоро вся планета окажется далеко позади. Надо только выпустить буханку в горошек и дело будет в шляпе.

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Lengor

Кенгурятники же запрещены, чо за херня

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Пена Литрова

За 1,6 млн можно купить, думала что завысят ценник.

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52 комментария
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