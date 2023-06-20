Whoosh рассказал о пилотном проекте в Чили и Бразилии и планах запустить электровелосипеды в центре Москвы Статьи редакции
Кроме России сервис уже работает в Беларуси и Казахстане.
- Два месяца назад Whoosh с партнёрами запустили пилотный проект в Латинской Америке — кикшеринг заработал в Чили и в Бразилии, рассказал в интервью ТАСС гендиректор компании Дмитрий Чуйко.
- Но Россия остаётся для сервиса основным рынком. Кроме неё Whoosh работает в Казахстане и Беларуси. Сервис также планировал развиваться в Европе, но летом 2022 года объявил о продаже европейского бизнеса, поскольку «ведение дел там осложнено».
- Кроме того, Чуйко рассказал, что Whoosh планирует в ближайшее время запустить аренду электровелосипедов в центре Москвы и рассматривает запуск ещё в нескольких городах России. Также сервис думает протестировать их в Казахстане.
- Аренда велосипедов уже работает в Санкт-Петербурге и Подмосковье. По словам Чуйко, на июнь 2023 года у компании около 4000 велосипедов и больше 120 тысяч самокатов. Из последних «несколько сотен» — с модулем компьютерного зрения, который пока тестируется.
- Глава компании также рассказал, что Whoosh строит в Москве центр по восстановлению самокатов, который уже выпускает первые транспортные средства. Это один из приоритетных проектов, поскольку «позволяет продлить срок жизни самоката существенно, с трёх до пяти лет».
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теперь к свалкам из самокатов добавяться свалки из велосипедов на каждом перекрестке
"Но Россия остаётся для сервиса основным рынком"
И очень зря. Лучше бы съебались в Африку вместе со всеми своими электропомойками, скоты.
Согласна, меня уже дергает просто, когда они проносятся рядом. Тем летом в меня пацан мелкий так мощно врезался сзади, до сих пор шрамы на ногах остались.
Это самые бестолковые велосипеды, попробуйте заехать на маленькую кочку, все тело отобьете.
А разгоняется да, хорошо.
Самокат как по мне удобнее конечно
Я попробовал и упал сразу. Не самый безопасный вид транспорта на наших дорогах.
В Бразилии все самокаты украдут просто. Там даже телефон нельзя в карман класть задний, сразу вытаскивают. Странный выбор направления, короче.
Когда в РФ запускали многие говорили примерно то же самое.
да, они же дураки конечно, не подумали об этом
Может там дороги ровные и без кочек
Скорее бы велики в Калининград затащили.
У людей в Чили зарплата 200 долларов в месяц, откуда они будут брать деньги на самокат, ерунда какая-то)