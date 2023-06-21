«Яндекс Карты» добавили маршруты водного транспорта в Москве Статьи редакции
Они будут учитываться при построении любых маршрутов с помощью сервиса.
- Круглогодичное движение речных электросудов по Москве-реке как новый вид общественного транспорта запустили в Москве 20 июня 2023 года.
- До 23 июня проезд будет бесплатным, с 24 июня и до конца августа — 150 рублей по будням и 300 рублей по выходным, после — постоянно 150 рублей. Оплатить поездку можно банковской картой, «Тройкой» и по биометрии.
- «Яндекс Карты» будут показывать в приложение маршруты электросудов, сообщила компания. Пока он только один — от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы».
- В приложении можно посмотреть расписание и прогноз прибытия судов. Для этого нужно нажать на причал или ввести в поиске номер маршрута.
- Также водный транспорт будет учитываться при построении маршрутов. «Карты» будут показывать варианты не только с метро, автобусами и трамваями, но и участки, которые можно преодолеть по воде.
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Хороший фотошоп
Это не фотошоп, просто водные маршруты Яндекс "добавил" несколько раньше, когда в москве по воле главнокомандующего космическими войсками отключили GPS
это на 2gis больше похоже.
Ах, если бы...
плавающие китайские авто ?
Очень крутое решение.
И вдвойне круче было бы развитие такое транспорта не только в столице и в СПб, например, но и в других города страны, где есть крупные реки в городе
Может тебе еще уровень жизни в других городах до московского подтянуть?
Для успешного развития речного транспорта в других городах достаточно снизить тарифы. Это всё равно все дотационное
Было бы неплохо еще бюджет города московский. А Собянина - не надо ).
Ну удачи вам без Собянина. Весь бюджет плавно перекочует в коттеджные поселки и за бугор, а вы так и будете с ушей отряхивать
А Собянин что, отбирает у богатых и отдает бедным? Этакий московский Робин Гуд?
Нет. Просто Собянин И ворует, И вкладывает в город. А в провинциях ТОЛЬКО воруют. Я в своем полумиллионнике это уже проходил: федеральный грант любого размера просто растворялся, без видимых последствий для города
Может ещё скажешь, что Москва не Россия?
В СПб летом ходят кораблики маршрутки за 100р
Я всё же за программу внедрения современного однотипного транспорта. а тк - да, фрагментарно что-то где-то и так есть
В Питере еще бы сделать его круглосуточным на период разведения мостов)
Прикольно. Но прямо круглогодичное?
Надеюсь, 2Гис тоже скоро добавит эти маршруты.
Скоро добавят и ПОДводные маршруты,
к Титанику?
Есть такие. На днях затонул. Шансов поднять нет. А люди еще живы.
250 тысяч енотов убитых билет
Рестораны по Москве-реке плавают постоянно (и летом, и зимой)
Пока он только один
кораблики ходят туда и обратно, так что - два
Это называется маршрут, и он один.
формально, их два. знаю, что говорю. у любого общественного транспорта так.
Рассмешил.
Не бывает два 105 автобуса.
Бывает один 105, следующий в сторону рынка или в сторону вокзала.
Пользоваться мы все конечно же будем исключительно 2ГИС, т.к карты точнее)
А где Яндекс не точен? У Гугла часто хрень полная. А Яндекс вполне точен в тех местах, что я знаю.
Яндекс сосет по сравнению с 2Гис
Что сосет?
Потому что Яндекс банально приятнее глазу и удобнее. 2Гис вырвиглазное нечто.
В Москве 2ГИС сосёт
Конкретные примеры будут?
Если ты знаешь куда тебе нужно ехать и тупо нужен навигатор, то яд посеселее, но если нужно найти какое то место и актуальную инфу по нём, 2гис лучше.
Конкретные примеры будут?
нет(
Теперь ждем обновление 2Гис
В прошлом году яндекс карты показывали мне маршрут через паром на северном речном вокзале
"До 23 июня проезд будет бесплатным"
Москвичи совсем уже охуели там в своей Москве - шикуют, бесплатно на электролодках катаются и пьют смузи, пока вся остальная Россиюшка томится в переполненных маршрутках за тыщи деняк и пьёт мистера Сидра.
И
OK
Вчера ехали по Москве, карты ни в айфоне ни в андроиде не работали
а зачем нужны карты без GPS
.
Ok
говорят что в Москве GPS запрещен а тогда зачем карты .может пора доставать советские бумажные карты ?
Жк сердце столиц - это что то на богатом?