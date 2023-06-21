Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс Карты» добавили маршруты водного транспорта в Москве Статьи редакции

Они будут учитываться при построении любых маршрутов с помощью сервиса.

  • Круглогодичное движение речных электросудов по Москве-реке как новый вид общественного транспорта запустили в Москве 20 июня 2023 года.
  • До 23 июня проезд будет бесплатным, с 24 июня и до конца августа — 150 рублей по будням и 300 рублей по выходным, после — постоянно 150 рублей. Оплатить поездку можно банковской картой, «Тройкой» и по биометрии.
  • «Яндекс Карты» будут показывать в приложение маршруты электросудов, сообщила компания. Пока он только один — от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы».
  • В приложении можно посмотреть расписание и прогноз прибытия судов. Для этого нужно нажать на причал или ввести в поиске номер маршрута.
  • Также водный транспорт будет учитываться при построении маршрутов. «Карты» будут показывать варианты не только с метро, автобусами и трамваями, но и участки, которые можно преодолеть по воде.

#новость #яндекскарты #москва

2184 просмотров
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 Seppo Nopilainen
«Яндекс Карты» добавили маршруты водного транспорта в Москве
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Bloody Kalash

Хороший фотошоп

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Seppo Nopilainen

Это не фотошоп, просто водные маршруты Яндекс "добавил" несколько раньше, когда в москве по воле главнокомандующего космическими войсками отключили GPS

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Sergei Timofeyev

это на 2gis больше похоже.

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Dmitry Tumashev

Ах, если бы...

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Mary Murray

плавающие китайские авто ?

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Dima Alexeev

Очень крутое решение.
И вдвойне круче было бы развитие такое транспорта не только в столице и в СПб, например, но и в других города страны, где есть крупные реки в городе

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Невкусно и грустно

Может тебе еще уровень жизни в других городах до московского подтянуть?

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Dima Alexeev

Для успешного развития речного транспорта в других городах достаточно снизить тарифы. Это всё равно все дотационное

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Вася Пражкин

Было бы неплохо еще бюджет города московский. А Собянина - не надо ).

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Алексей Прасковьин
Было бы неплохо еще бюджет города московский. А Собянина - не надо ).

Ну удачи вам без Собянина. Весь бюджет плавно перекочует в коттеджные поселки и за бугор, а вы так и будете с ушей отряхивать

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Вася Пражкин

А Собянин что, отбирает у богатых и отдает бедным? Этакий московский Робин Гуд?

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Алексей Прасковьин

Нет. Просто Собянин И ворует, И вкладывает в город. А в провинциях ТОЛЬКО воруют. Я в своем полумиллионнике это уже проходил: федеральный грант любого размера просто растворялся, без видимых последствий для города

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Илья Миронов

Может ещё скажешь, что Москва не Россия?

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Алексей

В СПб летом ходят кораблики маршрутки за 100р

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Dima Alexeev

Я всё же за программу внедрения современного однотипного транспорта. а тк - да, фрагментарно что-то где-то и так есть

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Sergey Tischenko

В Питере еще бы сделать его круглосуточным на период разведения мостов)

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Вадим Д.

Прикольно. Но прямо круглогодичное?
Надеюсь, 2Гис тоже скоро добавит эти маршруты.

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Score of Doom

Скоро добавят и ПОДводные маршруты,

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Mary Murray

к Титанику?

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Фоксик

Есть такие. На днях затонул. Шансов поднять нет. А люди еще живы.
250 тысяч енотов убитых билет

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Sergei Timofeyev

Рестораны по Москве-реке плавают постоянно (и летом, и зимой)

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Невероятный Блондин
добавили маршруты водного транспорта
Пока он только один
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under construction

кораблики ходят туда и обратно, так что - два

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Невероятный Блондин

Это называется маршрут, и он один.

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under construction

формально, их два. знаю, что говорю. у любого общественного транспорта так.

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Невероятный Блондин

Рассмешил.
Не бывает два 105 автобуса.
Бывает один 105, следующий в сторону рынка или в сторону вокзала.

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Михаил Синицын

Пользоваться мы все конечно же будем исключительно 2ГИС, т.к карты точнее)

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Дмитрий

А где Яндекс не точен? У Гугла часто хрень полная. А Яндекс вполне точен в тех местах, что я знаю.

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Ben

Яндекс сосет по сравнению с 2Гис

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Mansplaining

Что сосет?
Потому что Яндекс банально приятнее глазу и удобнее. 2Гис вырвиглазное нечто.

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Александр

В Москве 2ГИС сосёт

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Дмитрий

Конкретные примеры будут?

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Riddick

Если ты знаешь куда тебе нужно ехать и тупо нужен навигатор, то яд посеселее, но если нужно найти какое то место и актуальную инфу по нём, 2гис лучше.

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Дмитрий

Конкретные примеры будут?

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Евгений Кондратьев

нет(

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Дмитрий Евсеев

Теперь ждем обновление 2Гис

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Igor

В прошлом году яндекс карты показывали мне маршрут через паром на северном речном вокзале

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Слегка Придурковатый

"До 23 июня проезд будет бесплатным"

Москвичи совсем уже охуели там в своей Москве - шикуют, бесплатно на электролодках катаются и пьют смузи, пока вся остальная Россиюшка томится в переполненных маршрутках за тыщи деняк и пьёт мистера Сидра.

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Михаил Синицын

И

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Lina Vega

OK

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schengen.reisen versicherung

Вчера ехали по Москве, карты ни в айфоне ни в андроиде не работали

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Mary Murray

а зачем нужны карты без GPS

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Mansplaining

.

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Jack Fisher

Ok

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Mary Murray

говорят что в Москве GPS запрещен а тогда зачем карты .может пора доставать советские бумажные карты ?

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Garmonbon

Жк сердце столиц - это что то на богатом?

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