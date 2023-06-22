«Ситидрайв» добавил долгосрочную аренду — машину можно взять от 30 дней и без оклейки Статьи редакции
Пока только в Москве.
- «Ситидрайв» запустил тариф «Авто на 30 дней», по которому можно взять автомобиль в аренду минимум на месяц, сообщила компания.
- На первом этапе он будет работать в пилотном режиме только в Москве — можно уехать до 2000 км от города, но завершить аренду нужно именно в нём на бесплатной парковке. Во время неё другие тарифы в каршеринге будут недоступны.
- По подписке доступны шесть моделей автомобилей: Renault Kaptur в комплектации Drive, Haval Jolion в комплектации Elite, Geely Coolray в комплектации Flagship, Skoda Kodiaq в комплектациях Active и Ambition, Kia Rio X-line в комплектации Сomfort.
- Стоимость зависит от машины и складывается из фиксированной части и пробега. Например, аренда Kia Rio X-line — от 29 900 рублей за месяц и 12 рублей за каждый км, Skoda Kodiaq — от 67 900 рублей за месяц и 12 рублей за км. Когда срок тарифа закончится, деньги будут списываться за каждую минуту использования.
- Чтобы заказать машину, нужно оставить заявку на сайте не позднее трёх дней до желаемой даты начала аренды. С пользователем свяжется оператор, чтобы подтвердить заявку и уточнить модель автомобиля, время и место его подачи.
- По тарифу можно взять полностью заправленную и чистую машину — без оклейки от каршеринга, с запасным колесом, набором автомобилиста и залитой «омывайкой». Также компания может предоставить детское кресло и транспондер — об этом нужно предупредить заранее.
- Управлять арендой можно через приложение «Ситидрайва». Передавать машину в управление другому пользователю нельзя, заправлять и мыть автомобиль, а также оплачивать парковку нужно самостоятельно. Дополнительно можно подключить каско — для пользователей с высоким рейтингом в программе лояльности услуга будет бесплатной.
- В апреле 2022 года «Ситидрайв» уже тестировал долгосрочную аренду — можно было взять машину на четыре недели.
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Счётчик пошёл, арендатор.
"У тебя ничего не будет, и ты счастлив"
Трусы когда в аренду запустят?
непонятно 12 руб за км плюсом к стоимости за месяц?
Если я правильно понял, да
Ага, и плюсом к заправке)
Опять дешевле и проще пройти в обычный прокат