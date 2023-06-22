Транспорт
Евгения Евсеева

«Ситидрайв» добавил долгосрочную аренду — машину можно взять от 30 дней и без оклейки Статьи редакции

Пока только в Москве.

  • «Ситидрайв» запустил тариф «Авто на 30 дней», по которому можно взять автомобиль в аренду минимум на месяц, сообщила компания.
  • На первом этапе он будет работать в пилотном режиме только в Москве — можно уехать до 2000 км от города, но завершить аренду нужно именно в нём на бесплатной парковке. Во время неё другие тарифы в каршеринге будут недоступны.
  • По подписке доступны шесть моделей автомобилей: Renault Kaptur в комплектации Drive, Haval Jolion в комплектации Elite, Geely Coolray в комплектации Flagship, Skoda Kodiaq в комплектациях Active и Ambition, Kia Rio X-line в комплектации Сomfort.
  • Стоимость зависит от машины и складывается из фиксированной части и пробега. Например, аренда Kia Rio X-line — от 29 900 рублей за месяц и 12 рублей за каждый км, Skoda Kodiaq — от 67 900 рублей за месяц и 12 рублей за км. Когда срок тарифа закончится, деньги будут списываться за каждую минуту использования.
  • Чтобы заказать машину, нужно оставить заявку на сайте не позднее трёх дней до желаемой даты начала аренды. С пользователем свяжется оператор, чтобы подтвердить заявку и уточнить модель автомобиля, время и место его подачи.
  • По тарифу можно взять полностью заправленную и чистую машину — без оклейки от каршеринга, с запасным колесом, набором автомобилиста и залитой «омывайкой». Также компания может предоставить детское кресло и транспондер — об этом нужно предупредить заранее.
  • Управлять арендой можно через приложение «Ситидрайва». Передавать машину в управление другому пользователю нельзя, заправлять и мыть автомобиль, а также оплачивать парковку нужно самостоятельно. Дополнительно можно подключить каско — для пользователей с высоким рейтингом в программе лояльности услуга будет бесплатной.
  • В апреле 2022 года «Ситидрайв» уже тестировал долгосрочную аренду — можно было взять машину на четыре недели.

#новость #ситидрайв

1123 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Вадим Д.
деньги будут списываться за каждую минуту

Счётчик пошёл, арендатор.

Ответить
Развернуть ветку
Ник К.

"У тебя ничего не будет, и ты счастлив"

Трусы когда в аренду запустят?

Ответить
Развернуть ветку
Артём Нефедов

непонятно 12 руб за км плюсом к стоимости за месяц?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Емельянов

Если я правильно понял, да

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Соловьёв

Ага, и плюсом к заправке)
Опять дешевле и проще пройти в обычный прокат

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
5 комментариев
null