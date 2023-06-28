«Автотор» предложит переделывать подержанные иномарки в электрокары за 100 тысяч рублей без учёта запчастей Статьи редакции
Предприятие тестировало технологию с весны 2023 года.
- Переоборудование бензиновой машины в электрокар занимает от трёх до пяти дней, рассказал Autonews вице-президент «Автотор Холдинг» и директор по ремоторизации Дмитрий Чемакин. Работа обойдётся в 100 тысяч рублей без учёта стоимости запчастей.
- Калининградский завод планирует предлагать услугу через своих дилеров и СТО, а сертификацией займется НАМИ. Наиболее подходящими автомобилями для неё в «Автоторе» называют массовые модели, которые произвели начиная с 2010 года. Речь о брендах Hyundai, Kia, Volkswagen, Toyota, Renault и других.
- Специалисты демонтируют топливный бак, силовой агрегат, выхлопную систему и некоторые другие запчасти. Взамен установят тяговый электродвигатель, электронасос тормозной системы и другое.
- В 2024 году «Автотор» предложит переделать 5000 автомобилей в электрокары в российских регионах — в первую очередь, «легковушки» и лёгкий коммерческий транспорт. Цену комплекта и батареи в компании называют «самым большим вызовом», но уверены, что спрос на эту услугу в России уже сложился.
- О планах протестировать переоснащение автомобилей с бензиновым двигателем в электрокары, «Автотор» рассказал весной 2023 года. Выпускать основные компоненты и электродвигатели хотели на собственной площадке. Кроме этого завод выпускает автомобили китайских марок, например BAIC. До этого на нём собирали BMW, Hyundai и Kia.
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Лет 15 назад, до взлета Теслы, горячие финские парни объявили о стартапе, как сейчас сказали бы, о переоборудовании б/у тачек в электрички. Идеальной моделью признали Toyota Corolla. Стоимость начиналась с 20000 Евро. Тех Евро:)
Потому просто интересно как начнется затея калининградцев. Голь на выдумку хитра!
Желаю им удачи!
P.S. Скепсис, конечно, гложет!:)
P.P.S. У финнов тогда ничего не вышло:(
Да никак не начнется. Все останется в виде "предложит, планирует". Ну максимум - денег выделят и попилят. Там же ещё через "сеть дилеров", сертификация НАМИ. Услуга 100, да з/ч на 1-2 млн. Так все и умрет на бумаге
Да, захотелось прям свою старую не сдавать в трейдин, а переоборудовать
Потом на рынок вышли китайцы с готовыми комплектами (моторы, акб. Контроллеры) и это стало сильно доступнее.
Думаю в 500к точно уложаться
Скепсис присутствует, но автотор в принципе компания умелая. Очень хочется чтобы у них получилось
100 тысяч за работу, а сколько ещё за запчасти, которые нужно установить? В итоге, кому и зачем нужно отдавать такую сумму за переделку того, что и так уже ездит?
Попробуйте это сравнить со стоимостью работ по замене двигателя, бензобака, агрегатов итд. Думаете чисто стоимость работ выйдет сильно меньше?
Так иначе пилить же нечего будет. Сейчас регионы, муниципалы, федералы ради какой-нить им самим ведомой «заботы об экологии» принесут контраткики на ярдики рублей. А за меньшие деньги никто из них и срать бы не сел.
Сначала нужна сеть электрозаправок. Я думаю, что лучше даже не заправки как зарядки, а единый стандарт аккумуляторов. Ты заехал на пит-стоп, у тебя механики вытащили разряженный аккумулятор и поставили взамен такой же заряженный. Пару минут и уехал. Ну тогда можно электромобиль в принципе...
Ну да, владельцу электрокара делать же больше нечего, кроме как каждые 8 часов ездить на СТО, чтобы заплатить механикам за замену батарей + за электричество, которым их зарядили. Гениально.
И чтобы универсальный разъём тайпси был для турбочарджа!))
Замена аккумулятора может быть актуальна если только она маленькая физически. В авто они большие и быстро заменить нереально.
Вообще зачем выдумывать такое, если давно уже есть решение - гиперчаржеры. На скоростной зарядке машина немецких производителей таких как Ауди или БМВ может зарядить 300км хода за 30 минут. Тесла и Киа заряжаются за 20.
Хуясе, батарею в «и другое» записали? Даже интересно, куда они полтонны батарей предлагают поместить, весь багажник забить или на прицепе сзади возить?
А кто сказал, что они вам полтонны батарей поставят? На место бензобака напихают сколько войдет и хватит с вас :)
Нормальный навар будет, 100к плюс «запчасти» для электро, плюс продажа запчастей замененных. Сколько там вся внутренка с капота иномарки стоит? До ляма можно будет в сумме за одну машину наварить?
Это он пошутил. Невозможно нормально, без потери комфорта и ходовых качеств переделать бензиновый авто в электро.
Ну то есть возможно, но никто не будет это делать в здравом уме.
1. Вот есть у нас С-класс, на вторичке пусть 3млн стоит. 100к + да где то в районе 1млн на запчасти = 4млн. Я округляю. Как отнесется штатная система к таким приколам? Куда ставить электродвигатель? Куда засунем аккумуляторы? Это не тесла, там штатного места нет, придется колхозить, а я всегда противник того, что бы в отточенную инженерами систему вносят изменения какие то колхозаны.
По уму, надо вот брать конкретную модель, изучать, составлять кучу документации, проводить испытания и только потом - выдавать разрешение на переделку именно этой, конкретной модели. Это будет стоить миллиарды если попытатся охватить все модели иномарок в РФ и самое главное - нафига это надо то? Или типа "вот мы переделали - а сертификацию в НАМИ сам проходи" ? Тогда смело еще лям накидываем и кстати результат не обязательно положительный, можете почитать как люди самоделки регистрируют. А это по факту и есть самоделка. И нет это не тоже самое что переделать на газ, тут вообще надо все перетряхивать... По сути переизобретать.
2. Есть у нас пассат, старый, цена на вторичке 500. Зачем владельцу тратить лям на электро, если можно просто поновее и покомфортнее авто купить?
Так что не. Я думаю это просто шутка такая, хоть и не первое апреля.
А я скажу запчасти мои сюда давай
Нигде не пишут, что то, что демонтируют заберут себе, да и странно было бы. Если только потом не оргнизуют взаимозачет за работу и комплектующие, что вряд ли кому-то будет нужно.
нахера?
ТО 10-12 летнего автомобиля может выйти в 100-300к. И долгое ожидание запчастей. Ну и вообще, на таких машинах часто просто меняли движки. Вот это для таких случаев.
приносишь БМВ - ее переделывают в Е-мобиль?
БМВ становится ixbmw.
Нет. Лучше на газ.
Точно.
Лихо. А ездить они будут после переделок?
Как во Флинтстоунс. Электроника для товарища М, а управление машиной ножками. Всё же для народа продумано!
Для этого надо будет заплатить еще 500
нет
Нет конечно, такие машины вместе с восковой копией владельца в музей дураков сразу отправляют .
Надо будет купить подписку.
На ютубе полно видео где народ сам переделывает. Неплохо бы стимулировать при условии российских комплектующих.
Ну вот как они появятся, тогда и приходите :)
встаём в очередь
После переделки каждого франкенштейна надо будет отдельно сертифицировать?
Кстати батарея теслы стоит в районе 13к$
Кстати она самая большая обычно. А всякие Hyundai и egolf ездят с 2-3 раза меньшими
А на подержанные электрокары надо научиться ставить ГБО.
За сотку они вытащат ДВС, который продадут вместе с бензобаком и глушителем, а ещё лям возьмут за установку электромоторчика?
С весны 2023, это четыре месяца и уже такие громкие заявления
ну да, ну да. Посмотрю я на них )
В нефтяной державе опять страдают хней
Главное, чтобы жить ей осталось не от трёх до пяти дней
Колхоз?
.
Я не понимаю какой смысл от всего этого?На эти 100 к можно проехать ооочень много
Если у вас уже накрылся двс, а капиталка на него будет ого-го сколько, а кузов еще крепкий.
Ну так, сходу
Ха-ха! Береги машину смолоду! Она теперь роскошь! Древняя гнилая бибизика теперь будет считаться хорошим наследством...
Самая дорогая часть электромобиля — батарея. В итоге будет работа 100к. Батарея на 60квтч еще 1.5-2млн
Зачем сразу на 60? Ioniq ездит с 22 ; )
Найти место, куда вкорячить батарею - ещё столько же
Прохладные истории
не особо заманчиво звучит это все
Вроде ценник от 1.5 млн.руб же сейчас, чисто только за работу или я ошибаюсь и батарея и вся периферия для подключения входит ?
Покажите первого клиента?)) для чего и зачем это у нас мне не понятно.
Даже если теоретически представить, что всё так и будет (лол), как описано, то сразу же возникает вопрос: нахуя?
А как это потом в ГИБДД регать? Типа была машина с ДВС, потом стал электромобиль?
Каждая авто будет ездить на бесплатном электричестве. Электричество будет беспроводное с вышек Тесла. К этому постепенно готовимся.
ЗЫ. Я из будущего )
Что я только что прочитал?) Они хотят идти по принципу бензиновый движок -> пазик на газу?
Давно ищу схемы, как мотор от стиральной машинки воткнуть в бензиновую машину, чтобы она стала либо гибридом, либо электричкой
Мотор в багажник, на багажник шильдик гибрида. Это единственный вариант с мотором от стиралки.
Когда движок сдохнет, тогда можно поставить электро
Из говна и палок сделать электрокар, звучит очень заманчиво
Заменят мотор шуруповертом ?
какой феерический бред
Зачем старые машины переделывать и ставить туда китайские батареи и китайские электродвигатели, и делать все кустарно?
Не лучше ли те же самые батареи и двигатели купить вместе с корпусом новой недорогой китайской машины? Там по определению будет современный салон, 2К монитор, электрорегулировки, камеры-лидары, современная музыка-электроника, и возможно это будет стоить тех же денег. Лучше б пошлины снизили.