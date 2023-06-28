Транспорт
Таня Боброва

«Автотор» предложит переделывать подержанные иномарки в электрокары за 100 тысяч рублей без учёта запчастей Статьи редакции

Предприятие тестировало технологию с весны 2023 года.

  • Переоборудование бензиновой машины в электрокар занимает от трёх до пяти дней, рассказал Autonews вице-президент «Автотор Холдинг» и директор по ремоторизации Дмитрий Чемакин. Работа обойдётся в 100 тысяч рублей без учёта стоимости запчастей.
  • Калининградский завод планирует предлагать услугу через своих дилеров и СТО, а сертификацией займется НАМИ. Наиболее подходящими автомобилями для неё в «Автоторе» называют массовые модели, которые произвели начиная с 2010 года. Речь о брендах Hyundai, Kia, Volkswagen, Toyota, Renault и других.
  • Специалисты демонтируют топливный бак, силовой агрегат, выхлопную систему и некоторые другие запчасти. Взамен установят тяговый электродвигатель, электронасос тормозной системы и другое.
  • В 2024 году «Автотор» предложит переделать 5000 автомобилей в электрокары в российских регионах — в первую очередь, «легковушки» и лёгкий коммерческий транспорт. Цену комплекта и батареи в компании называют «самым большим вызовом», но уверены, что спрос на эту услугу в России уже сложился.
  • О планах протестировать переоснащение автомобилей с бензиновым двигателем в электрокары, «Автотор» рассказал весной 2023 года. Выпускать основные компоненты и электродвигатели хотели на собственной площадке. Кроме этого завод выпускает автомобили китайских марок, например BAIC. До этого на нём собирали BMW, Hyundai и Kia.

#новость #автотор

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99 комментариев
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 Alex Shevchenko
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Мигель Маркин
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3 комментария
Bolot Sharipov

Лет 15 назад, до взлета Теслы, горячие финские парни объявили о стартапе, как сейчас сказали бы, о переоборудовании б/у тачек в электрички. Идеальной моделью признали Toyota Corolla. Стоимость начиналась с 20000 Евро. Тех Евро:)
Потому просто интересно как начнется затея калининградцев. Голь на выдумку хитра!
Желаю им удачи!
P.S. Скепсис, конечно, гложет!:)
P.P.S. У финнов тогда ничего не вышло:(

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Егор Егоров

Да никак не начнется. Все останется в виде "предложит, планирует". Ну максимум - денег выделят и попилят. Там же ещё через "сеть дилеров", сертификация НАМИ. Услуга 100, да з/ч на 1-2 млн. Так все и умрет на бумаге

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Eozvarit

Да, захотелось прям свою старую не сдавать в трейдин, а переоборудовать

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Alexey Remizov

Потом на рынок вышли китайцы с готовыми комплектами (моторы, акб. Контроллеры) и это стало сильно доступнее.

Думаю в 500к точно уложаться

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Oleg Rico

Скепсис присутствует, но автотор в принципе компания умелая. Очень хочется чтобы у них получилось

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Максим Дмитриев

100 тысяч за работу, а сколько ещё за запчасти, которые нужно установить? В итоге, кому и зачем нужно отдавать такую сумму за переделку того, что и так уже ездит?

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Никита

Попробуйте это сравнить со стоимостью работ по замене двигателя, бензобака, агрегатов итд. Думаете чисто стоимость работ выйдет сильно меньше?

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3 комментария
Император Нолимоций
В итоге, кому и зачем нужно отдавать такую сумму

Так иначе пилить же нечего будет. Сейчас регионы, муниципалы, федералы ради какой-нить им самим ведомой «заботы об экологии» принесут контраткики на ярдики рублей. А за меньшие деньги никто из них и срать бы не сел.

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GoodBuyer

Сначала нужна сеть электрозаправок. Я думаю, что лучше даже не заправки как зарядки, а единый стандарт аккумуляторов. Ты заехал на пит-стоп, у тебя механики вытащили разряженный аккумулятор и поставили взамен такой же заряженный. Пару минут и уехал. Ну тогда можно электромобиль в принципе...

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Максим Дмитриев

Ну да, владельцу электрокара делать же больше нечего, кроме как каждые 8 часов ездить на СТО, чтобы заплатить механикам за замену батарей + за электричество, которым их зарядили. Гениально.

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15 комментариев
Alex Shevchenko

И чтобы универсальный разъём тайпси был для турбочарджа!))

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Просто Бобер

Замена аккумулятора может быть актуальна если только она маленькая физически. В авто они большие и быстро заменить нереально.

Вообще зачем выдумывать такое, если давно уже есть решение - гиперчаржеры. На скоростной зарядке машина немецких производителей таких как Ауди или БМВ может зарядить 300км хода за 30 минут. Тесла и Киа заряжаются за 20.

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2 комментария
Вася Пражкин
Взамен установят тяговый электродвигатель, электронасос тормозной системы и другое.

Хуясе, батарею в «и другое» записали? Даже интересно, куда они полтонны батарей предлагают поместить, весь багажник забить или на прицепе сзади возить?

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Алексей Прасковьин

А кто сказал, что они вам полтонны батарей поставят? На место бензобака напихают сколько войдет и хватит с вас :)

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تقي

Нормальный навар будет, 100к плюс «запчасти» для электро, плюс продажа запчастей замененных. Сколько там вся внутренка с капота иномарки стоит? До ляма можно будет в сумме за одну машину наварить?

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Иван

Это он пошутил. Невозможно нормально, без потери комфорта и ходовых качеств переделать бензиновый авто в электро.
Ну то есть возможно, но никто не будет это делать в здравом уме.

1. Вот есть у нас С-класс, на вторичке пусть 3млн стоит. 100к + да где то в районе 1млн на запчасти = 4млн. Я округляю. Как отнесется штатная система к таким приколам? Куда ставить электродвигатель? Куда засунем аккумуляторы? Это не тесла, там штатного места нет, придется колхозить, а я всегда противник того, что бы в отточенную инженерами систему вносят изменения какие то колхозаны.
По уму, надо вот брать конкретную модель, изучать, составлять кучу документации, проводить испытания и только потом - выдавать разрешение на переделку именно этой, конкретной модели. Это будет стоить миллиарды если попытатся охватить все модели иномарок в РФ и самое главное - нафига это надо то? Или типа "вот мы переделали - а сертификацию в НАМИ сам проходи" ? Тогда смело еще лям накидываем и кстати результат не обязательно положительный, можете почитать как люди самоделки регистрируют. А это по факту и есть самоделка. И нет это не тоже самое что переделать на газ, тут вообще надо все перетряхивать... По сути переизобретать.

2. Есть у нас пассат, старый, цена на вторичке 500. Зачем владельцу тратить лям на электро, если можно просто поновее и покомфортнее авто купить?

Так что не. Я думаю это просто шутка такая, хоть и не первое апреля.

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1 комментарий
Pedal Horse Mashineries Inc

А я скажу запчасти мои сюда давай

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1 комментарий
Максим Дмитриев

Нигде не пишут, что то, что демонтируют заберут себе, да и странно было бы. Если только потом не оргнизуют взаимозачет за работу и комплектующие, что вряд ли кому-то будет нужно.

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Хозяин

нахера?

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Eozvarit

ТО 10-12 летнего автомобиля может выйти в 100-300к. И долгое ожидание запчастей. Ну и вообще, на таких машинах часто просто меняли движки. Вот это для таких случаев.

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1 комментарий
Mary Murray

приносишь БМВ - ее переделывают в Е-мобиль?

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Просто Бобер

БМВ становится ixbmw.

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1 комментарий
Дмитрий Айстражник

Нет. Лучше на газ.

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Светлана Владимирова

Точно.

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Вадим Д.

Лихо. А ездить они будут после переделок?

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Нейрослав Жепетеев

Как во Флинтстоунс. Электроника для товарища М, а управление машиной ножками. Всё же для народа продумано!

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Роман

Для этого надо будет заплатить еще 500

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Mary Murray

нет

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Просто Бобер

Нет конечно, такие машины вместе с восковой копией владельца в музей дураков сразу отправляют .

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Добрый Пуховик

Надо будет купить подписку.

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Иван Саблин

На ютубе полно видео где народ сам переделывает. Неплохо бы стимулировать при условии российских комплектующих.

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Алексей Прасковьин
при условии российских комплектующих

Ну вот как они появятся, тогда и приходите :)

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4 комментария
Илья Дьяконов

встаём в очередь

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Хозяин

После переделки каждого франкенштейна надо будет отдельно сертифицировать?

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Андрей Иванов

Кстати батарея теслы стоит в районе 13к$

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Alexey Remizov

Кстати она самая большая обычно. А всякие Hyundai и egolf ездят с 2-3 раза меньшими

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Хозяин

А на подержанные электрокары надо научиться ставить ГБО.

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igotosochi

За сотку они вытащат ДВС, который продадут вместе с бензобаком и глушителем, а ещё лям возьмут за установку электромоторчика?

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Перламутрово-Мышиный

С весны 2023, это четыре месяца и уже такие громкие заявления

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Steve Evets

ну да, ну да. Посмотрю я на них )

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The Popov

В нефтяной державе опять страдают хней

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Костя Маслов
Переоборудование бензиновой машины в электрокар занимает от трёх до пяти дней

Главное, чтобы жить ей осталось не от трёх до пяти дней

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Дмитрий В

Колхоз?

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Pedal Horse Mashineries Inc

.

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Vera Loginova

Я не понимаю какой смысл от всего этого?На эти 100 к можно проехать ооочень много

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Alexey Remizov

Если у вас уже накрылся двс, а капиталка на него будет ого-го сколько, а кузов еще крепкий.

Ну так, сходу

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1 комментарий
Makar

Ха-ха! Береги машину смолоду! Она теперь роскошь! Древняя гнилая бибизика теперь будет считаться хорошим наследством...

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Dudka Trubnik

Самая дорогая часть электромобиля — батарея. В итоге будет работа 100к. Батарея на 60квтч еще 1.5-2млн

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Alexey Remizov

Зачем сразу на 60? Ioniq ездит с 22 ; )

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Vit Mih

Найти место, куда вкорячить батарею - ещё столько же

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Eddie II

Прохладные истории

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Виктория Круглова

не особо заманчиво звучит это все

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Nefco

Вроде ценник от 1.5 млн.руб же сейчас, чисто только за работу или я ошибаюсь и батарея и вся периферия для подключения входит ?

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Транспортный менеджмент

Покажите первого клиента?)) для чего и зачем это у нас мне не понятно.

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Слегка Придурковатый

Даже если теоретически представить, что всё так и будет (лол), как описано, то сразу же возникает вопрос: нахуя?

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Чех в чешках

А как это потом в ГИБДД регать? Типа была машина с ДВС, потом стал электромобиль?

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alex ubuntu

Каждая авто будет ездить на бесплатном электричестве. Электричество будет беспроводное с вышек Тесла. К этому постепенно готовимся.
ЗЫ. Я из будущего )

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Magistr Architecture

Что я только что прочитал?) Они хотят идти по принципу бензиновый движок -> пазик на газу?

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Булка хлеба

Давно ищу схемы, как мотор от стиральной машинки воткнуть в бензиновую машину, чтобы она стала либо гибридом, либо электричкой

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Oleg Shirochenkov

Мотор в багажник, на багажник шильдик гибрида. Это единственный вариант с мотором от стиралки.

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Ринат Сибгатуллин

Когда движок сдохнет, тогда можно поставить электро

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Илья Зубов

Из говна и палок сделать электрокар, звучит очень заманчиво

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Станислав С.

Заменят мотор шуруповертом ?

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Виктор Котлов

какой феерический бред

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Vlad

Зачем старые машины переделывать и ставить туда китайские батареи и китайские электродвигатели, и делать все кустарно?
Не лучше ли те же самые батареи и двигатели купить вместе с корпусом новой недорогой китайской машины? Там по определению будет современный салон, 2К монитор, электрорегулировки, камеры-лидары, современная музыка-электроника, и возможно это будет стоить тех же денег. Лучше б пошлины снизили.

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99 комментариев
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