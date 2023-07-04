Транспорт
Таня Боброва

Whoosh оснастит свои самокаты шлемами Статьи редакции

Использование шлема будет рекомендацией, а не требованием, отметили в сервисе.

  • Первые электросамокаты, оборудованные шлемами, будут доступны для аренды уже в сезоне 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге, Астане и других городах, сообщил сервис. На цену это не повлияет.
  • В начале сезона 2024 года компания планирует оснастить шлемами около 30% своего парка. В 2025 году — 70-80% парка.
  • Шлемы будут универсальными для мужчин и женщин, с возможностью отрегулировать размер. Whoosh будет рассказывать, как их использовать, в том числе в своём приложении. Детали по защите от воров и вопрос гигиенты ещё прорабатываются, уточнили vc.ru в компании.

Несмотря на то, что согласно российским ПДД, шлем не обязателен, мы проактивно хотим предоставить возможность его использовать и будем прилагать дополнительные усилия, мотивируя пользователей на использование шлема.

Наша задача — дать пользователям дополнительный инструмент, направленный на обеспечение безопасности. В то же время мы продолжаем работу над повышением сознательности пользователей и формированием культуры ответственного и безопасного вождения СИМ.

Дмитрий Чуйко, основатель и гендиректор Whoosh

#новость #whoosh

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65 комментариев
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 Павел Некрашевич

Это все конечно хорошо, но шлем - это замечательный способ передачи кожных заболеваний, бактериальных кожных инфекций и грибков, тд.

Подарил зуммерам еще одну фобию

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Бублик static void

Можно надеть его поверх пакета из пятерочки, желательно того, в котором не несли картошку.

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2 комментария
Паша

Думаю необязательно его будет надевать

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Сергей Я

Держим кулачки🙏🏼

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Посторонним В

Я как брезгливый человек сразу подумала о гигиене, но инициатива клевая)

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Андрей Иванов

Осталось оснастить самокаты мозгами

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S1m0ne

Ну, первый шаг сделан - в шлеме впечатавшийся в дверь машины с большей вероятностью доживёт до суда и до возмещения ущерба.

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Zypar Akhmat

Самокатчиков?

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Сергей Я

Осталось оснастить пешеходов дубинками.

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Вася Пражкин
Шлемы будут универсальными
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Вдова Кличко

Именно такой шлем мы заслужили

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Ann Zibert

Интересно, как они защитят шлемы от хищения? Шлем на веревочке? Шлем с gps?

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Peter Volkov

Так же, как это уже давно устроено в Тель-Авиве. Шлем пристёгивается в крепление. Не пристегнув шлем, не получится завершить аренду.

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8 комментариев
hakhagmon

будет как каска строительная. После завершение тросом фиксируешь и фоткаешь

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Artur Kuramshin

В КНР тросом закрепляют шлемы к электроскутерам

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Невероятный Блондин

Вши, жирные волосы, перхоть.

Найс 😁👍🏼

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S1m0ne

интересно, что в арендных коньках, роликах и ботах в боулинге.

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7 комментариев
Добрый Пуховик

Сочувствую.

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2 комментария
Бублик static void

Током будет бить за разгон до 25 среди толпы?)

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Sasha Bochkin

Током логичнее бить просто через руль

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Proton S

Если бы Татьяна Боброва более подробно ознакомилась с постом Whoosh, то узнала бы, что шлемы появятся на вушбайках, то есть на велосипедах, а не на самокатах.

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Vitaly Ya

Только зачем, прокатные велики медленнее нормальных раза в два три

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Anton

"Нововведение коснется электросамокатов Whoosh в Москве, Санкт-Петербурге, Астане и других городах." - это с их РУ сайта. Что не так? Там про байки ни слова

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Bogdan Bogdanov

Релиз читайте на оф. сайте. Ниже в комменте уже сказали что там речь именно о самокатах. Ничего про велосипеды не сказано.
https://whoosh-bike.ru/ir/whoosh_osnastit_samokaty_shlemami

Whoosh оснастит самокаты шлемами в дополнение к…
Безопасность – главный приоритет работы транспортного сервиса Whoosh. В рамках инициатив по…
whoosh-bike.ru
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Юрент

"оснастили" свои самокаты шлемами, когда это еще не было модно :)

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S1m0ne

Весной-22 вы распространились как в вас налили 740 млн рублей
https://new-retail.ru/novosti/retail/mts_investirovala_740_mln_rubley_v_servis_kratkosrochnoy_arendy_samokatov_yurent6985/
В мае-22 вы огребали, говоря, что "шлемы не нужны"
https://vc.ru/transport/430191-gibdd-v-novosibirske-nachala-shtrafovat-klientov-yurenta-za-ezdu-bez-prav-i-shlemov-servis-govorit-chto-oni-ne-nuzhny
В мае-23 ничего не изменилось, шлемов нет
https://rif.ru/program/samokati-yurent-na-rife
Так что удобные себе картинки в теме конкурентов ставить, конечно, легко))

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2 комментария
Невероятный Блондин

А никто и не знает.

(По крайней мере тут, на вц)

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Транспортный менеджмент

Педикулез как бонус к шлему ? ))

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Вася Пражкин

Никто не мешает Вам шлем на шапочку из фольги сверху надеть.

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S1m0ne

Блин, как из обсуждения как это по-современному, "социального вектора в бизнесе" мы так быстро пришли к гнидам)))

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Алексей

А в смысле на цену не повлияет? Шлемы же не бесплатные🤔

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Daniil Levi

не повлияет сейчас, повлияет потом

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abubas//

Отлично

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SegaBoy

Да надобы, а то наверно куча людей уже на них суециднулась

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Вадим Д.
оснастить шлемами около 30% своего парка

Остальные 70% - битами.

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S1m0ne
Whoosh будет рассказывать, как их использовать, в том числе в своём приложении

Простите, а есть варианты?

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Jane Willis

это шлем для пешеходов которых самокат будет сбивать или для чего

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Иван Бирюк

Хорошо хоть не принуждают шлем одевать

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S1m0ne

надевать.
Пойду набуюсь, да. Сама, да.

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debil
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Кирилл Кириллов

А как он будет приделан к самокату? Фигня какая-то

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Alyona Sukharevskaya

главное — как он будет приделан к голове

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Jane Willis

видимо шлемы окажутся на авито)

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Добрый Пуховик
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65 комментариев
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