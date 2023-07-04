Несмотря на то, что согласно российским ПДД, шлем не обязателен, мы проактивно хотим предоставить возможность его использовать и будем прилагать дополнительные усилия, мотивируя пользователей на использование шлема.

Наша задача — дать пользователям дополнительный инструмент, направленный на обеспечение безопасности. В то же время мы продолжаем работу над повышением сознательности пользователей и формированием культуры ответственного и безопасного вождения СИМ.