Whoosh оснастит свои самокаты шлемами Статьи редакции
Использование шлема будет рекомендацией, а не требованием, отметили в сервисе.
- Первые электросамокаты, оборудованные шлемами, будут доступны для аренды уже в сезоне 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге, Астане и других городах, сообщил сервис. На цену это не повлияет.
- В начале сезона 2024 года компания планирует оснастить шлемами около 30% своего парка. В 2025 году — 70-80% парка.
- Шлемы будут универсальными для мужчин и женщин, с возможностью отрегулировать размер. Whoosh будет рассказывать, как их использовать, в том числе в своём приложении. Детали по защите от воров и вопрос гигиенты ещё прорабатываются, уточнили vc.ru в компании.
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Это все конечно хорошо, но шлем - это замечательный способ передачи кожных заболеваний, бактериальных кожных инфекций и грибков, тд.
Подарил зуммерам еще одну фобию
Можно надеть его поверх пакета из пятерочки, желательно того, в котором не несли картошку.
Думаю необязательно его будет надевать
Держим кулачки🙏🏼
Я как брезгливый человек сразу подумала о гигиене, но инициатива клевая)
Осталось оснастить самокаты мозгами
Ну, первый шаг сделан - в шлеме впечатавшийся в дверь машины с большей вероятностью доживёт до суда и до возмещения ущерба.
Самокатчиков?
Осталось оснастить пешеходов дубинками.
Именно такой шлем мы заслужили
Интересно, как они защитят шлемы от хищения? Шлем на веревочке? Шлем с gps?
Так же, как это уже давно устроено в Тель-Авиве. Шлем пристёгивается в крепление. Не пристегнув шлем, не получится завершить аренду.
будет как каска строительная. После завершение тросом фиксируешь и фоткаешь
В КНР тросом закрепляют шлемы к электроскутерам
Вши, жирные волосы, перхоть.
Найс 😁👍🏼
интересно, что в арендных коньках, роликах и ботах в боулинге.
Сочувствую.
Током будет бить за разгон до 25 среди толпы?)
Током логичнее бить просто через руль
Если бы Татьяна Боброва более подробно ознакомилась с постом Whoosh, то узнала бы, что шлемы появятся на вушбайках, то есть на велосипедах, а не на самокатах.
Только зачем, прокатные велики медленнее нормальных раза в два три
"Нововведение коснется электросамокатов Whoosh в Москве, Санкт-Петербурге, Астане и других городах." - это с их РУ сайта. Что не так? Там про байки ни слова
Релиз читайте на оф. сайте. Ниже в комменте уже сказали что там речь именно о самокатах. Ничего про велосипеды не сказано.
https://whoosh-bike.ru/ir/whoosh_osnastit_samokaty_shlemami
"оснастили" свои самокаты шлемами, когда это еще не было модно :)
Весной-22 вы распространились как в вас налили 740 млн рублей
https://new-retail.ru/novosti/retail/mts_investirovala_740_mln_rubley_v_servis_kratkosrochnoy_arendy_samokatov_yurent6985/
В мае-22 вы огребали, говоря, что "шлемы не нужны"
https://vc.ru/transport/430191-gibdd-v-novosibirske-nachala-shtrafovat-klientov-yurenta-za-ezdu-bez-prav-i-shlemov-servis-govorit-chto-oni-ne-nuzhny
В мае-23 ничего не изменилось, шлемов нет
https://rif.ru/program/samokati-yurent-na-rife
Так что удобные себе картинки в теме конкурентов ставить, конечно, легко))
А никто и не знает.
(По крайней мере тут, на вц)
Педикулез как бонус к шлему ? ))
Никто не мешает Вам шлем на шапочку из фольги сверху надеть.
Блин, как из обсуждения как это по-современному, "социального вектора в бизнесе" мы так быстро пришли к гнидам)))
А в смысле на цену не повлияет? Шлемы же не бесплатные🤔
не повлияет сейчас, повлияет потом
Отлично
Да надобы, а то наверно куча людей уже на них суециднулась
Остальные 70% - битами.
Простите, а есть варианты?
это шлем для пешеходов которых самокат будет сбивать или для чего
Хорошо хоть не принуждают шлем одевать
надевать.
Пойду набуюсь, да. Сама, да.
А как он будет приделан к самокату? Фигня какая-то
главное — как он будет приделан к голове
видимо шлемы окажутся на авито)