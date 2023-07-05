Транспорт
Таня Боброва

Таможня назвала любой ввоз автомобилей в Германию из России основанием для их ареста Статьи редакции

О случаях конфискации личного транспорта с российскими номерами автовладельцы рассказывали ещё в июне.

  • Въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается как основание для его ареста. Это следует из ответа немецкой таможни РБК на запрос о возможности въезда в страну на автомобиле с российскими номерами.

Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещён в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств.

представитель Центральной справочной главного управления таможни ФРГ
  • Статья 3i предполагает запрет «покупки, импорта или передачи, прямо или косвенно, товаров, которые приносят существенные доходы России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из страны.
  • РБК отмечает, что на немецком языке в официальном переводе санкционного закона ЕС используется термин Einfuhr, который может означать просто ввоз, а не таможенный импорт. По правилам ЕС, каждая страна может самостоятельно интерпретировать общеевропейские санкции, указывает издание.
  • О случаях ареста в Германии личных автомобилей россияне рассказывали BFM.ru и «Фонтанке» в конце июня 2023 года. Сотрудники немецкой таможни объясняли это санкциями и уведомляли о том, что заводят уголовные дела. В других странах ЕС, которые проезжали россияне, претензий у таможни не было.
Источник: «Фонтанка»

#новость #германия

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 Дмитрий

Всё, немцы теперь без электрической "буханки" с разгоном до 60 за 12 секунд. Доигрались.

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Ed R

Не понятен сарказм - судя по новости фонтанки, у человека конфисковали свежую Ауди А6 - цена ее может доходить до 100 тыс евро. Замечу, что такие машины в РФ никогда не выпускали - скорее всего она австрийского или немецкого «происхождения», но их это не смутило. Это чистой воды грабеж. Скорее всего старушку за 1000 евро никто не «конфискует» - овчинка выделки не стоит.

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Горделивый Сербский Патриот

Вы новость читать пытаетесь, а товарищ выше рашку приплетает

Вы на разных уровнях

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Дмитрий

Разжую) Статья 3i предполагает запрет «покупки, импорта или передачи, прямо или косвенно, товаров, которые приносят существенные доходы России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из страны.

Немцы больше не смогут купить гениальную разработку российского автопрома - электрическую "буханку"

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Ed R

Читайте выше про происхождение. Конфисковали немецкую машину, а не «буханку».

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Дмитрий

Ну реально не умеете в сарказм и постправду) Читайте больше телег)

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Piu-piu

Не знание законов не освобождает от ответственности. В РФ запрещен ввоз дорогих товаров, изымают порой даже брендовые сумки и гаджеты. Посещая ту или иную страну вы соглашаетесь с ее законами

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Юрий Спирин

они их если только в качестве сувенира пригонят или "тачку на прокачку" устроят

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Арам Манучарян

Будут знать!

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Иван Витальевич
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Сергей Журавлёв

Любопытная тенденция. Интересно, это на автотранспорте остановится?

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nobodyreally

Линия "санкции против правительства и войны, а не против простых граждан" изначально была лживой.

Грустно то, что вот эти вот "законные правила" будут оправдывать, мол санкции-с, исполняйте, все в порядке вещей

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Piu-piu

Объявление в аэропорту Мюнхена: "просим россиян, отправляющихся рейсом SU666 в Москву, пройти в медкабинет на изъятие почки. Первыми в кабинет приглашаются обладатели карт стар альянс голд, а так же родители с детьми и люди с дополнительными потребностями"

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Alexander

Жуть. Сюжет для серии черного зеркала прям

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Невкусно и грустно

Тенденция лезть в ненавистную страну НАТО, да еще и на личном автотранспорте, еще интересее!

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Транспортный менеджмент

Во-первых ввоз наших автомобилей в Европу чисто технически почти невозможно осуществить, так как страны Прибалтики закрыли границы даже с Шеген визой не проехать. Во вторых на помню бума на экспорт наших автомобилей в Германию )

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Piu-piu

Единственный вариант (весьма экзотичный, но на 140 млн страну такие найдутся): обладать внж-гражданством европейской страны, но жить в рф и ездить на российских номерах и документах

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Транспортный менеджмент

Все верно, но как правило обладатели ВНЖ европейской станы, передвигаются на европейских авто

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nobodyreally

Так речь не об экспорте, а о простом въезде - уже были прецеденты.

С другой стороны, когда больше ничего не сделать, остается вот так отрываться на плебсах - вот и вся логика

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Транспортный менеджмент

Так я написал о въезде, сейчас закрыт въезд в Германию через Прибалтику на машине. Въезд разрешен только ВНЖ или гражданам Евросоюза.

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Максим Неплох

Получается, что человек уехал ещё до закрытия границ, а сейчас у него изъяли машину. Красиво.

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Piu-piu

За 1,5 года он обязан был растоможить авто, поменять номера и скорее всего права

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Транспортный менеджмент

Вопрос изъятие скорее возможен на таможне при экспорте авто, если вы уже давно находитесь в Германии, вероятность изъятие вашего авто на Российских номерах очень маловероятна

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Кирилл Кветковский

Он въехал через Норвегию.

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Вадим Д.

А если это нарядный мерс, посягнут?
Или выцеливать скрепные москвичи будут? (-:

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Иван Витальевич

Теперь все наши тачки останутся нашими 👍 Теперь Бюргеры, только через Армению сможете и то битые! Как говорится: schweigend beneiden или завидуйте молча 🤘😂

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Kirill

Санкции не направлены против обычных граждан РФ. Не забывайте это!

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Alex Shevchenko

Аристарх, договорись с таможней!)

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Alexander

Я мзду не беру, мне за Державу обидно.

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Alex Shevchenko

Махмуд! Зажигай!!

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