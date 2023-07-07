Транспорт
Артур Томилко

Правительство увеличило утильсбор на ввозимые в Россию для перепродажи автомобили в 1,7-3,7 раза Статьи редакции

Новые правила начнут действовать 1 августа 2023 года, но не затронут физлиц, которые ввозят авто для личного пользования.

  • Повышение коснётся новых и поддержанных машин, которые пригоняют из-за рубежа физические или юридические лица для перепродажи, следует из постановления.
  • Ставка утильсбора для легковых автомобилей будет зависеть от объёма двигателя и увеличится в среднем в 1,7-3,7 раза. На лёгкие грузовые авто — в 2,5-3,4 раза. На автобусы — в 2,2-2,4 раза, на электробусы — в 8,7 раза. На грузовики — в 1,7 раза.
  • О повышении утилизационного сбора неоднократно просили российские производители. В конце мая «АвтоВАЗ» призвал увеличить утильсбор для бюджетных авто на 70%. А в июле в Совете Федерации предложили поднять его для машин, перепродаваемых в течение трёх лет после ввоза в страну. Эксперты предупреждали, что это приведёт к росту цен.
  • Утилизационный сбор на автомобиль рассчитывается на основе базовой ставки и коэффициента, который зависит от категории авто, его возраста, массы и объёма двигателя. На 7 июля 2023 года базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей. Последний раз утильсбор повышали в 2020 году — на 46% для авто с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для машин с двигателем от 3,5 литра.

#новость #утильсбор

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51 комментарий
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 Alex R

Люди новая нефть. Будут бабло из граждан выкачивать раз Европа нефть не покупает.

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Denis Azarenko

Людям во Франции попробуй не поднять зарплату , они сразу погромы творят

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Music World

И можем теперь АВТОВАЗ продавать в говно комплектации минимум за 5 лямов

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Невероятный Блондин

Да

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1 комментарий
Rax034

И еще говорить: "А вы посмотрите сколько стоят иномарки! Дешевле 6 вы ничего не купите, а у нас всего за 5!"

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Евгений Широков

Мыж бохатые!(мнение государства)
За 10 миллионов, НИ КОПЕЙКОЙ МЕНЬШЕ!

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Zloy Marketolog

Не утильсбор, а тупо налог на воздух. Настоящий утильсбор рассчитывается от стоимости реальной утилизации, в цивилизованных странах это 100 евро.

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Rax034

Я, конечно, в большей степени всегда ЗА решения в нашей стране (за что часто получаю определние "кремлебот"), но тут даже я в ахуе.

Зачем нам создавать конкурентноспособные цены для своего авторынка, чтобы лады и уазики покупали просто потому что дешевле, да? Давайте просто завысим цены на эти тачки, а чтобы они казались выгодными, поднимем утильсбор. Заебись. У нас же такие доступные цены на авто сейчас! Pizdec nahui blyat.

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Евгений Широков

Кремлебот стал что-то подозревать =D

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Иван Вознюк

Кремлебот🌚

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1 комментарий
Тесла-канадец

Очнись. Мы живём в эре глобализации. Ни одна страна в мире не может больше создавать высокотехнологический продукт без кооперации с другими странами. Тотальное импортозамещение это прямой путь к неконкурентным дорогим товарам и как следствие неконкурентноспособной экономике.

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1 комментарий
Eddie II

Тебе правильтельсво сказало, что нужно больше денег с тебя собирать — так ты не сомневайся в этом, тем более публично. Ты же ЗА всю хуйню, а это, по сравнению с остальным — мелочь. Будешь больше работать, или пешком ходить (но на это тоже скоро введут налог или маркировку).

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1 комментарий
muiren

Хочется одного, чтобы таких как ты «всегда ЗА» государство раздело догола, ни копейки не оставив.

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1 комментарий
Мимо проходивший

Аркадий ватан

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debil

Ай харашо! Нужно больше золота!

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xFilmart -SERM

Хорошо идут 😁

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Илья Тропарев

А им будет все мало и мало,всю жизнь мало

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under construction

У нас разгоняется инфляция. Рост цен на потреб товары.
А давайте увеличим цены на грузовики, что бы логистика стала дороже.
Ведь если стоимость доставки грузов увеличится цены на товары упадут, это всеми известный постулат.

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Вадим Д.

Так их, правильно! Население потерпит, чё уж там.

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Артём Безруков

В каждой новости увеличило, подорожало. А можно где-то уже сделать жизнь людям чуть легче? И так далеко не в рае живем.

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Roman Kotov

Хули там тебе подсказывать? Взял винтовку и на фронт

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1 комментарий
Киприан Лейн

Где-то можно, но не здесь.

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Pavel Cree

Не понимаю возмущений, чем больше денег оплачивается за утильсбор, тем больше автомобилей будет правильно утилизироваться, экология у нас в стране стоит на первом месте, а не как у некоторых.

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Тесла-канадец

Ха-ха-ха. Сарказм засчитан.

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Михаил _

Была бы экология на первом месте леса бы не горели и нефтепродуктами реки бы на километры не загрязнялись.

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2 комментария
Михаил _

Вы лжёте.

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Shoo

Я запутался, это же нам только на пользу, да?

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Тесла-канадец

Конечно. Ходить пешком полезнее.

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Александр Кудин

Закрываю глаза и вспоминаю как было в 2007, открываю, опять в этом аду(

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Сергей Леопольдович

Все идет по плану кого надо и для кого надо.
Если вы не поняли о чем речь, значит оно вам и не надо.

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Ла Ма

Один ты такой догадливый, гений во плоти. 😂

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1 комментарий
Александр

огонь же

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Вектореан Элон
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виктор сикрит

Яйцо дракона из игры престолов?

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4 комментария
Ti 7

Нелюди

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Андрей Маркин
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Винсент Вега

Та блят, сделайте уже минимальный сбор на любую ввозимую тачку 5лямов и всё, уже просто надоело слышать, тут повысили, там подняли, тут приняли новый побор

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Denis Azarenko

На электробусы в 8,7 раза, то есть на 870% - практически 10 иксов

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