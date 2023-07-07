Правительство увеличило утильсбор на ввозимые в Россию для перепродажи автомобили в 1,7-3,7 раза Статьи редакции
Новые правила начнут действовать 1 августа 2023 года, но не затронут физлиц, которые ввозят авто для личного пользования.
- Повышение коснётся новых и поддержанных машин, которые пригоняют из-за рубежа физические или юридические лица для перепродажи, следует из постановления.
- Ставка утильсбора для легковых автомобилей будет зависеть от объёма двигателя и увеличится в среднем в 1,7-3,7 раза. На лёгкие грузовые авто — в 2,5-3,4 раза. На автобусы — в 2,2-2,4 раза, на электробусы — в 8,7 раза. На грузовики — в 1,7 раза.
- О повышении утилизационного сбора неоднократно просили российские производители. В конце мая «АвтоВАЗ» призвал увеличить утильсбор для бюджетных авто на 70%. А в июле в Совете Федерации предложили поднять его для машин, перепродаваемых в течение трёх лет после ввоза в страну. Эксперты предупреждали, что это приведёт к росту цен.
- Утилизационный сбор на автомобиль рассчитывается на основе базовой ставки и коэффициента, который зависит от категории авто, его возраста, массы и объёма двигателя. На 7 июля 2023 года базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей. Последний раз утильсбор повышали в 2020 году — на 46% для авто с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для машин с двигателем от 3,5 литра.
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Люди новая нефть. Будут бабло из граждан выкачивать раз Европа нефть не покупает.
Людям во Франции попробуй не поднять зарплату , они сразу погромы творят
И можем теперь АВТОВАЗ продавать в говно комплектации минимум за 5 лямов
Да
И еще говорить: "А вы посмотрите сколько стоят иномарки! Дешевле 6 вы ничего не купите, а у нас всего за 5!"
Мыж бохатые!(мнение государства)
За 10 миллионов, НИ КОПЕЙКОЙ МЕНЬШЕ!
Не утильсбор, а тупо налог на воздух. Настоящий утильсбор рассчитывается от стоимости реальной утилизации, в цивилизованных странах это 100 евро.
Я, конечно, в большей степени всегда ЗА решения в нашей стране (за что часто получаю определние "кремлебот"), но тут даже я в ахуе.
Зачем нам создавать конкурентноспособные цены для своего авторынка, чтобы лады и уазики покупали просто потому что дешевле, да? Давайте просто завысим цены на эти тачки, а чтобы они казались выгодными, поднимем утильсбор. Заебись. У нас же такие доступные цены на авто сейчас! Pizdec nahui blyat.
Кремлебот стал что-то подозревать =D
Кремлебот🌚
Очнись. Мы живём в эре глобализации. Ни одна страна в мире не может больше создавать высокотехнологический продукт без кооперации с другими странами. Тотальное импортозамещение это прямой путь к неконкурентным дорогим товарам и как следствие неконкурентноспособной экономике.
Тебе правильтельсво сказало, что нужно больше денег с тебя собирать — так ты не сомневайся в этом, тем более публично. Ты же ЗА всю хуйню, а это, по сравнению с остальным — мелочь. Будешь больше работать, или пешком ходить (но на это тоже скоро введут налог или маркировку).
Хочется одного, чтобы таких как ты «всегда ЗА» государство раздело догола, ни копейки не оставив.
Аркадий ватан
Ай харашо! Нужно больше золота!
Хорошо идут 😁
А им будет все мало и мало,всю жизнь мало
У нас разгоняется инфляция. Рост цен на потреб товары.
А давайте увеличим цены на грузовики, что бы логистика стала дороже.
Ведь если стоимость доставки грузов увеличится цены на товары упадут, это всеми известный постулат.
Так их, правильно! Население потерпит, чё уж там.
В каждой новости увеличило, подорожало. А можно где-то уже сделать жизнь людям чуть легче? И так далеко не в рае живем.
Хули там тебе подсказывать? Взял винтовку и на фронт
Где-то можно, но не здесь.
Не понимаю возмущений, чем больше денег оплачивается за утильсбор, тем больше автомобилей будет правильно утилизироваться, экология у нас в стране стоит на первом месте, а не как у некоторых.
Ха-ха-ха. Сарказм засчитан.
Была бы экология на первом месте леса бы не горели и нефтепродуктами реки бы на километры не загрязнялись.
Вы лжёте.
Я запутался, это же нам только на пользу, да?
Конечно. Ходить пешком полезнее.
Закрываю глаза и вспоминаю как было в 2007, открываю, опять в этом аду(
Все идет по плану кого надо и для кого надо.
Если вы не поняли о чем речь, значит оно вам и не надо.
Один ты такой догадливый, гений во плоти. 😂
огонь же
Яйцо дракона из игры престолов?
Нелюди
Та блят, сделайте уже минимальный сбор на любую ввозимую тачку 5лямов и всё, уже просто надоело слышать, тут повысили, там подняли, тут приняли новый побор
На электробусы в 8,7 раза, то есть на 870% - практически 10 иксов