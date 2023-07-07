Транспорт
Таня Боброва

Автодилеры предупредили о подорожании легковых машин в среднем на 5-10% летом и осенью на фоне роста курсов валют Статьи редакции

В первую очередь компании могут отменить скидки и акции.

  • Новые легковые автомобили подорожают летом и осенью 2023 года в среднем на 5-10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, на которые закупают запчасти и готовые автомобили. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на автодилеров, производителей и экспертов.
  • По данным Мосбиржи, которые приводит газета, за июнь рубль ослаб к доллару на 10,5% (или на 8,54 рубля), к евро — на 13% (на 11,3 рубля), к юаню — на 8,4% (на 95 копеек). Днём 7 июля 2023 года биржевой курс доллара — 91,61 рубля, евро — 99,99 рубля.
  • В «Автодоме» рассказали, что почти все китайские компании уже делают расчёты для обновления цен на машины. По его оценкам, рост валют будет заложен в цены в течение двух месяцев, а цены вырастут на 8-12%.
  • В «Авилоне» отметили, что динамика роста цен по официальным поставкам в первом полугодии — 2-3% в месяц. До конца года стоимость новых машин может вырасти «ещё сильнее». При этом, если основной «вкладчик в цену» — юань — останется стабильным, рост не будет резким и составит около 2% в месяц. Пока импортёры «выжидают».
  • «Рольф Дмитровка и Якиманка» также замечает, что обычно производители не резко поднимают цены. В ассоциации «Российские автодилеры» считают, что в первую очередь будут сокращаться акционные предложения и разные скидки. В «Автостате» полагают, что первыми подорожают машины, ввезённые по параллельному импорту, — примерно на 10%.
  • Официальные импортёры отразят курсовые разницы в августе или сентябре и, скорее всего, в меньшем объёме, чтобы не потерять клиента, добавляют в «Автостате». По оценкам агентства, официально ввозимые машины из Китая подорожают для россиян на 5-7%. В последнюю очередь рост доллара и евро отразится на отечественной Lada. В «АвтоВАЗе» при этом сказали, что новой индексации «в планах сейчас нет».

#новость #автомобили

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116 комментариев
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 Александр Пустовалов

Москвич был в два раза дороже чем в Китае, теперь будет в три?

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Andrey Hizhkovoy

Да

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Олег Миллер

Готовимся к поднятию цен

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Andre Morua

не надо ныть - есть надежный способ получить машину бесплатно

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Комментарий удален модератором

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Andrey Hizhkovoy

Хотел пошутить про трудоустройство на должность чиновника, но не буду )

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6 комментариев
Asf

Бегую Лада Гранта?=)

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1 комментарий
debil

Отлично! Больше золота!

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Rax034

Повтори этот коммент еще к 10 постам и разблокируешь мультик.

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1 комментарий
Alex R

Кто вообще покупает российские и китайские ведра за несколько миллионов?

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usee

По тв показывали что Лады покупают на «гробовые»

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4 комментария
Andrey Hizhkovoy

А когда валюта упадёт, цены тоже упадут? Хотя о чем я говорю, ответ очевиден - НЕТ.

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Andre Morua

не волнуйтесь она не упадет

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Александр Кудин

Если берут за столько, зачем понижать?

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3 комментария
Дарья

Скоро машины будут предметом роскоши , как яхты 🤦🏽‍♀️

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Александр Кудин

Как то Захарова говорила, что отдыхать должны только богатые, а не всякий тагил, вот они уверенно к этому идут)

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9 комментариев
Andrey Hizhkovoy

В советское время так и было

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Andre Morua

а яхты будут чем

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usee

У населения появились лишние деньги? 🤔

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Егор Константинов

Нет(( все как было с финансами у народа так и осталось, а цены это просто unreal.

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8 комментариев
Невкусно и грустно

Еще один кредит - ничто; понты - все

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1 комментарий
Иван Дудин

Хахааххаахха ор

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Петров Иванов

Да и хер с ним. Людям в России которые берут автокредиты на 10 лет и ипотеки на 25 лет. Мозгов нет от слова вообще. Ну возьмут ещё один кредит и купят. И опять про стимулируют рост цен. Впервой что ли -в долг жить. )))

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Andre Morua

а что делать если просишь кредит а дают в морду

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7 комментариев
Фамилия Имя

А что, много стран, где покупают жилье не по ипотеке?

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1 комментарий
Piu-piu

Так а варианты? Это ж не Европа, где без авто можно отлично жить, если живешь в городе. А для путешествий юзать дешевый прокат. Общественный транспорт в рашке ужасен, в мск хоть как-то если не где-то в Кузьминках живешь, в регионах совсем ниже человеческого достоинства. Даже в Питере вспоминаю от с ужасом.

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Alex GODERATOR

Петров Иванов, согласен! Эти муд.....ки и поддерживают эту безвыходную античеловеческую кабальную систему. Ссудный процент - это гениальное оружие паразитов против людей

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Andre Morua

главное чтобы хлеб не подорожал - остальное не нужно

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Александр Кудин

Единственное что не особо дорожает, это пиво

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5 комментариев
Andrey Hizhkovoy

Мойте хлеб перед едой 😁

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Andre Morua

подорожание в борделях тоже будут объяснять ростом евро или как?

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Andrey Hizhkovoy

Презервативы же тоже подорожают :) логистика девок тоже 😀

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11 комментариев
Вадим Д.

Ну «красота», тут подорожание, там утильсбор повысили, "благодать" просто!
Без тебя никуда.

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Roman Kotov

Н@х их ведра - пойду пешком

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Andre Morua

москвич подорожает ?

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Andre Morua

так погодите но юань и рупия не подорожали почему китайские машины дорожают

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Александр Кудин

Так китайские тачки собирают американцы, потом их уже гонят в Китай, а оттуда в РФ)

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YCbluKOBPbl

Рубль -> бакс -> юань
Юань -> бакс -> рубль

То , что они там за газ в бюджете расчет ведут за внутренние фантики ..... Можно попробовать самостоятельно купить товар в Китае , будет примерно
92,5(1$)->0,159(1юань от доллара) = +-14,75 1 юань в конверте+5% за выкуп + доставка

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2 комментария
Фоксик

Рупия не знаю, а юань подорожал. Был вроде 9,5 сейчас 12

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1 комментарий
Олег Павлов

Автодилеры предупредили о подорожании машин на X% на фоне новостей про Y

Подставляем нужное, юзаем в любое время)

Вообще когда наши ведра по 2+ ляма сейчас покупают, складывается ощущение, что и велосипеды без сидушки за 500 тыщ найдут своего клиента

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Andre Morua

в СССР машины стоили копейки и каждая уборщица ездила на жигулях

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Фоксик

Только очередь 60 лет на авто для уборщицы :)

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1 комментарий
Dima Alexeev

Видимо, ситуация должна зайти в тупик, раз иначе не получается

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Andre Morua

больше яду - чем хуже тем лучше

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Михаил Викулов

В первую очередь компании могут отменить скидки и акции.
Ну конечно же это надо в первую очередь делать

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Alex GODERATOR

Куда????!!!!!!!!

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Andre Morua

это только начало успокойтесь - санкции на пользу

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1 комментарий
Alex GODERATOR

И так позорные продажи идут. Вы видели цены в США да и ещё относительно их зарплат?А ну да, забываю. Все же идёт по плану

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Andre Morua

те кто не верил что санкции на пользу - посрамлены и рыдают

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Constantine Kiselev

это они для них подорожают, а для покупателей... ждём закон он максимальной наценке

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Andre Morua

пора вводить государственные цены - колбаса - 2 рубля обед - рубль машина 3000 . кто превысит — расстрел

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Andrey Hizhkovoy

🤔

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Зеленый самолетик

@Инспектор

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Зеленый самолетик

ВИДАЛИ, КАК ДОЛЛАР СКУКОЖИВАЕТСЯ?
ТО-ТО ЖЕ.
А ЭТО МЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЕЩЁ ДАЖЕ И НЕ НАЧИНАЛИ!

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Andre Morua

китаец гадит

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Юрий

Уровень локализации Нивы (Лада 4х4) составляет 70-80%, Гранты 60-70%, Весты - 85% (с учетом скрытого импорта не более 50%), Xray - 50% (с учетом скрытого импорта 20-30%).
Но только странно, что Hyundai Solaris подорожал на 15 тыс рублей (1,96%), а Лада Веста при большей локализации аж на 38 тыс рублей (6%). А уж цена на Ниву поднялась в космос🤔

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Andre Morua

срочно звоните прохорову чтобы доделал народный ЙО-мобиль

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Neutron

т.е. расчеты в национальной валюте не сработали?

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Dozent

Белая лада за миллион звучит как роскошь

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