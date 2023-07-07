Автодилеры предупредили о подорожании легковых машин в среднем на 5-10% летом и осенью на фоне роста курсов валют Статьи редакции
В первую очередь компании могут отменить скидки и акции.
- Новые легковые автомобили подорожают летом и осенью 2023 года в среднем на 5-10% из-за продолжающегося с июня укрепления курсов основных валют, на которые закупают запчасти и готовые автомобили. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на автодилеров, производителей и экспертов.
- По данным Мосбиржи, которые приводит газета, за июнь рубль ослаб к доллару на 10,5% (или на 8,54 рубля), к евро — на 13% (на 11,3 рубля), к юаню — на 8,4% (на 95 копеек). Днём 7 июля 2023 года биржевой курс доллара — 91,61 рубля, евро — 99,99 рубля.
- В «Автодоме» рассказали, что почти все китайские компании уже делают расчёты для обновления цен на машины. По его оценкам, рост валют будет заложен в цены в течение двух месяцев, а цены вырастут на 8-12%.
- В «Авилоне» отметили, что динамика роста цен по официальным поставкам в первом полугодии — 2-3% в месяц. До конца года стоимость новых машин может вырасти «ещё сильнее». При этом, если основной «вкладчик в цену» — юань — останется стабильным, рост не будет резким и составит около 2% в месяц. Пока импортёры «выжидают».
- «Рольф Дмитровка и Якиманка» также замечает, что обычно производители не резко поднимают цены. В ассоциации «Российские автодилеры» считают, что в первую очередь будут сокращаться акционные предложения и разные скидки. В «Автостате» полагают, что первыми подорожают машины, ввезённые по параллельному импорту, — примерно на 10%.
- Официальные импортёры отразят курсовые разницы в августе или сентябре и, скорее всего, в меньшем объёме, чтобы не потерять клиента, добавляют в «Автостате». По оценкам агентства, официально ввозимые машины из Китая подорожают для россиян на 5-7%. В последнюю очередь рост доллара и евро отразится на отечественной Lada. В «АвтоВАЗе» при этом сказали, что новой индексации «в планах сейчас нет».
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Москвич был в два раза дороже чем в Китае, теперь будет в три?
Да
Готовимся к поднятию цен
не надо ныть - есть надежный способ получить машину бесплатно
Комментарий удален модератором
Хотел пошутить про трудоустройство на должность чиновника, но не буду )
Бегую Лада Гранта?=)
Отлично! Больше золота!
Повтори этот коммент еще к 10 постам и разблокируешь мультик.
Кто вообще покупает российские и китайские ведра за несколько миллионов?
По тв показывали что Лады покупают на «гробовые»
А когда валюта упадёт, цены тоже упадут? Хотя о чем я говорю, ответ очевиден - НЕТ.
не волнуйтесь она не упадет
Если берут за столько, зачем понижать?
Скоро машины будут предметом роскоши , как яхты 🤦🏽♀️
Как то Захарова говорила, что отдыхать должны только богатые, а не всякий тагил, вот они уверенно к этому идут)
В советское время так и было
а яхты будут чем
У населения появились лишние деньги? 🤔
Нет(( все как было с финансами у народа так и осталось, а цены это просто unreal.
Еще один кредит - ничто; понты - все
Хахааххаахха ор
Да и хер с ним. Людям в России которые берут автокредиты на 10 лет и ипотеки на 25 лет. Мозгов нет от слова вообще. Ну возьмут ещё один кредит и купят. И опять про стимулируют рост цен. Впервой что ли -в долг жить. )))
а что делать если просишь кредит а дают в морду
А что, много стран, где покупают жилье не по ипотеке?
Так а варианты? Это ж не Европа, где без авто можно отлично жить, если живешь в городе. А для путешествий юзать дешевый прокат. Общественный транспорт в рашке ужасен, в мск хоть как-то если не где-то в Кузьминках живешь, в регионах совсем ниже человеческого достоинства. Даже в Питере вспоминаю от с ужасом.
Петров Иванов, согласен! Эти муд.....ки и поддерживают эту безвыходную античеловеческую кабальную систему. Ссудный процент - это гениальное оружие паразитов против людей
главное чтобы хлеб не подорожал - остальное не нужно
Единственное что не особо дорожает, это пиво
Мойте хлеб перед едой 😁
подорожание в борделях тоже будут объяснять ростом евро или как?
Презервативы же тоже подорожают :) логистика девок тоже 😀
Ну «красота», тут подорожание, там утильсбор повысили, "благодать" просто!
Без тебя никуда.
Н@х#й их ведра - пойду пешком
москвич подорожает ?
так погодите но юань и рупия не подорожали почему китайские машины дорожают
Так китайские тачки собирают американцы, потом их уже гонят в Китай, а оттуда в РФ)
Рубль -> бакс -> юань
Юань -> бакс -> рубль
То , что они там за газ в бюджете расчет ведут за внутренние фантики ..... Можно попробовать самостоятельно купить товар в Китае , будет примерно
92,5(1$)->0,159(1юань от доллара) = +-14,75 1 юань в конверте+5% за выкуп + доставка
Рупия не знаю, а юань подорожал. Был вроде 9,5 сейчас 12
Автодилеры предупредили о подорожании машин на X% на фоне новостей про Y
Подставляем нужное, юзаем в любое время)
Вообще когда наши ведра по 2+ ляма сейчас покупают, складывается ощущение, что и велосипеды без сидушки за 500 тыщ найдут своего клиента
в СССР машины стоили копейки и каждая уборщица ездила на жигулях
Только очередь 60 лет на авто для уборщицы :)
Видимо, ситуация должна зайти в тупик, раз иначе не получается
больше яду - чем хуже тем лучше
В первую очередь компании могут отменить скидки и акции.
Ну конечно же это надо в первую очередь делать
Куда????!!!!!!!!
это только начало успокойтесь - санкции на пользу
И так позорные продажи идут. Вы видели цены в США да и ещё относительно их зарплат?А ну да, забываю. Все же идёт по плану
те кто не верил что санкции на пользу - посрамлены и рыдают
это они для них подорожают, а для покупателей... ждём закон он максимальной наценке
пора вводить государственные цены - колбаса - 2 рубля обед - рубль машина 3000 . кто превысит — расстрел
🤔
@Инспектор
ВИДАЛИ, КАК ДОЛЛАР СКУКОЖИВАЕТСЯ?
ТО-ТО ЖЕ.
А ЭТО МЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЕЩЁ ДАЖЕ И НЕ НАЧИНАЛИ!
китаец гадит
Уровень локализации Нивы (Лада 4х4) составляет 70-80%, Гранты 60-70%, Весты - 85% (с учетом скрытого импорта не более 50%), Xray - 50% (с учетом скрытого импорта 20-30%).
Но только странно, что Hyundai Solaris подорожал на 15 тыс рублей (1,96%), а Лада Веста при большей локализации аж на 38 тыс рублей (6%). А уж цена на Ниву поднялась в космос🤔
срочно звоните прохорову чтобы доделал народный ЙО-мобиль
т.е. расчеты в национальной валюте не сработали?
Белая лада за миллион звучит как роскошь