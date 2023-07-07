Транспорт
Евгения Евсеева

ФСБ получит «круглосуточный удалённый доступ» к базам данным такси из реестра организаторов распространения информации Статьи редакции

Среди таких сервисов в нём значится только «Яндекс Такси».

  • Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Оно вступит в силу 1 сентября 2023 года — вместе с новым законом о такси.
  • Согласно документу, если сервис такси считается организатором распространения информации (ОРИ), он должен предоставлять ведомству «круглосуточный удалённый доступ» к информационным системам и базам данных — речь про данные, используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Среди таких сервисов в реестр ОРИ внесено только «Яндекс Такси».
  • Если сервис не относится к ОРИ, ведомство будет само обращаться к такси и просить предоставить данные ФСБ. При пометке «срочно» передать информацию спецслужбе нужно в течение трёх рабочих дней, без неё — в течение десяти. Если сделать это в срок не получится, нужно рассказать ведомству о причине и обозначить другой, выполнимый срок.
  • ФСБ предложила обязать такси из реестра ОРИ давать спецслужбе круглосуточный доступ к базам данных в марте 2023 года. Кроме того, ведомство хотело внести изменения в закон об ОРИ и обязать сервис, если у него есть возможность, передавать данные о геолокации пользователя, а также дополнить пункт, где речь идёт о передаче платёжной информации (платёжной системы, валюты, суммы) — и обязать указывать ещё и «средство платежа».

#новость #такси #фсб

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66 комментариев
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 Слегка Придурковатый

(сел в такси)

- Здравствуйте, товарищ таксист. Брбрбнаутская, 14, но вы это и так видите в своём аналоговнетном отечественном смартфоне Kvadra из полностью отечественных комплектующих, собранном отечественными руками искренних патриотов, несмотря на санкции.
- Здравствуйте, товарищ пассажир. Ваша правда, вижу. Но прошу дождаться одобрения трищем маёром, который вот-вот сейчас подключится по внутриканальному Чебурнету, не имеющему аналогов в мире.

(спустя 88 минут)

- Товарищ пассажир, у меня для вас хорошие новости: трищ маёр одобрил ваш маршрут. Но только по пути нужно будет заехать в Главздраввоенкомат отметиться.
- Как хорошо, что военный билет всегда со мной! Спасибо, товарищ таксист, за своевременное информирование. Поехали!

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Вася Пражкин

Аж слеза навернулась, как же мы раньше жили без этого?

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Невкусно и грустно

Вы знаете, таксую я для души, так-то я майор ФСБ ...

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6 комментариев
Iwolga

Браво! У вас талант!

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2 комментария
SegaBoy

я прям слышу звук старого модема когда идет подключение по чебурнету)))

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Илья Попов

💯!!! 🤣👍

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Родитель 1

Это шедевр.

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Винсент Вега

Было бы смешно если бы не было так грустно

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Евгений Широков

Неужели настолько страшные таксисты пошли, что их работу надо круглосуточно мониторить?)

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Santiago

Я думаю, мониторить собираются не таксистов, а их пассажиров: кто куда когда поехал.

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3 комментария
Илья Попов

Теперь ждём, когда таксисты убегут...

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SegaBoy

рекламу промаркируй, доступ к базе данных дай) прям чувствуется дух силиконовой долины, так и хочется прям стартапы пилить)))
какой то оцифрованный совок получается

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Винсент Вега

Скоро и анальные зонды внедрять будут, а народ будут говорить "да не так страшно, они маленькие и нам на благо нужны"...

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1 комментарий
Николай

И это вас еще не призвали))

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ЯжПрограммист

Уважаемые знатоки, кто мне объяснит в чем вообще проблема? ФСБ и так знает где вы живёте и что за операции по вашим картам проходят. Каким образом инфа о том что вы ездите на такси спалит ваши тёмные делишки? Навигатор и карты если вы не выключаете геолокацию так-то знают о ваших пережвижениях побольше.

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Мурад Муртазалиев

Тпк система на этом не остановится. Ей каждый раз надо будет больше и больше. Вон уже была статья, где Тинькофф банк передает данные своих клиентов ФСБ без решения суда, нарушая закон. Но это только начало.

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6 комментариев
Гер Шмитт

Слишком много полномочий и информации одной структуре давать всегда опасно.

В нормальной системе должны быть сдержки и противовесы.

Обычно это другие органы власти: суд, конкуренты по исполнительной власти, иногда даже законодатели.

Ну и президент само собой.

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Олег Павлов

Правильно, давно пора разобраться, почему как только пошёл грибной дождик, я еду полтора километра за 2,5 млн вместо 300 рублей)))

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fyp

Теперь за 2 штуки можно будет не только адрес пробить, но и передвижение на такси в реальном времени. Супер, стало ещё безопаснее

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Iwolga

Ага... Поехал такой на такси в булочную, а на входе тебя уже двое в гороховом пальто встречают. А расскажите нам, друг сердечный, откуда у Вас деньги на поездку и на булочки? По данным ФССП Вы числитесь безработным, алименты не плОтите. Пройдёмте-ка...

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3 комментария
Даниил Слесарчук

чет у фсбшников нездоровая фиксация на такси
ну а хотя че от бездарей ожидать - это же не границу в шебекино охранять и вагнера ловить
в принципе все эти никчемыши уже показали чего они все стоят на самом деле

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Sergei K

Такси - самый простой способ узнать фактический адрес проживания человека

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2 комментария
Ivan Mart

Оо, вот и таксисты в тред пожаловали.

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Винсент Вега

А вдруг неприятель на сделает хитрый ход и на такси начнёт просачиваться в тылы родины? ))

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S1m0ne

Я вообще-то думала, что все эти " скорые анальные зонды" в комментариях - это так люди шутят. "Ещё и средство платежа". И побольше. И можно без хлеба.

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Слегка Придурковатый

А это потому что пока ещё можно шутить про Чебурнет (но в рамках приличия). Но это до тех пор, пока Чебурнет не настал. А он близок, как никогда.

(переформатировался)

И это прекрасно!

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Илья Попов

Раньше была горе от ума, а теперь смех от горя.

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Винсент Вега

Ну что, скоро вернёмся к бомбилам? )) раньше весело было. Выходишь из клуба, а там местные пацанчики тебя ждут чтобы подвезти. Романтика.

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S1m0ne

вообще не весело, я на второй неделе вольной езды узнала, что у меня в машине АБС есть, потому что с 3-ьей полосы к 1-ой 2 жиги на поднятую руку среагировали на 50-60км\ч. Хорошо, не емши.

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Владимир Путин молодец,
Политик лидер и борец,
Наш президент страну поднял,
Россию Путин не предал.

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Слегка Придурковатый

(напевает)

Такого как Путиииин, полного сиииил...

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1 комментарий
Илья Попов

Вам завидует весь союз российских писателей! Не хотите быть председателем?

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неформат

это чтоб палить тех кто в булошную да на такси

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Игорь

Ну если честно, то очень большое количество преступлений совершается после использования такси. Пьяные люди берут такси и едут разбираться. С бывшей, бывшим, компания едет веселиться, потом обносят магазин и так далее. Фактически они и так постоянно эти данные запрашивают у такси и получают их. Рациональное зерно в этом есть конечно, другое дело, что я тоже не верю в честность нашей власти и что использоваться это будет лишь для ловли преступников...

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Ivan

Когда, станет частью Ростелекома ?

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Слегка Придурковатый

Я последнее время тоже часто путаю Ростелеком и Роскомнадзор. Хехе.

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1 комментарий
Илья Попов

Таксисты тоже?🙄

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Ами Варджа

Хочется пошутить про то как лет через 50 эпол выпустит iCopro. Но не буду, закажу такси.

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Злой Полушубок
базам данным такси из реестра организаторов распространения информации

Я правильно понимаю, что речь идет о тех самых распространителях информации который в курсе всей внешней и внутренней политики, экономики, социологии, семейной жизни и сексологии, знает "чо-где"? Это эти организаторы распространения информации?

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Телячья ярость

Странно, что до этого у них не было такого доступа

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66 комментариев
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