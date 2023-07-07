ФСБ получит «круглосуточный удалённый доступ» к базам данным такси из реестра организаторов распространения информации Статьи редакции
Среди таких сервисов в нём значится только «Яндекс Такси».
- Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Оно вступит в силу 1 сентября 2023 года — вместе с новым законом о такси.
- Согласно документу, если сервис такси считается организатором распространения информации (ОРИ), он должен предоставлять ведомству «круглосуточный удалённый доступ» к информационным системам и базам данных — речь про данные, используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Среди таких сервисов в реестр ОРИ внесено только «Яндекс Такси».
- Если сервис не относится к ОРИ, ведомство будет само обращаться к такси и просить предоставить данные ФСБ. При пометке «срочно» передать информацию спецслужбе нужно в течение трёх рабочих дней, без неё — в течение десяти. Если сделать это в срок не получится, нужно рассказать ведомству о причине и обозначить другой, выполнимый срок.
- ФСБ предложила обязать такси из реестра ОРИ давать спецслужбе круглосуточный доступ к базам данных в марте 2023 года. Кроме того, ведомство хотело внести изменения в закон об ОРИ и обязать сервис, если у него есть возможность, передавать данные о геолокации пользователя, а также дополнить пункт, где речь идёт о передаче платёжной информации (платёжной системы, валюты, суммы) — и обязать указывать ещё и «средство платежа».
1350 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
(сел в такси)
- Здравствуйте, товарищ таксист. Брбрбнаутская, 14, но вы это и так видите в своём аналоговнетном отечественном смартфоне Kvadra из полностью отечественных комплектующих, собранном отечественными руками искренних патриотов, несмотря на санкции.
- Здравствуйте, товарищ пассажир. Ваша правда, вижу. Но прошу дождаться одобрения трищем маёром, который вот-вот сейчас подключится по внутриканальному Чебурнету, не имеющему аналогов в мире.
(спустя 88 минут)
- Товарищ пассажир, у меня для вас хорошие новости: трищ маёр одобрил ваш маршрут. Но только по пути нужно будет заехать в Главздраввоенкомат отметиться.
- Как хорошо, что военный билет всегда со мной! Спасибо, товарищ таксист, за своевременное информирование. Поехали!
Аж слеза навернулась, как же мы раньше жили без этого?
Вы знаете, таксую я для души, так-то я майор ФСБ ...
Браво! У вас талант!
я прям слышу звук старого модема когда идет подключение по чебурнету)))
💯!!! 🤣👍
Это шедевр.
Было бы смешно если бы не было так грустно
Неужели настолько страшные таксисты пошли, что их работу надо круглосуточно мониторить?)
Я думаю, мониторить собираются не таксистов, а их пассажиров: кто куда когда поехал.
Теперь ждём, когда таксисты убегут...
рекламу промаркируй, доступ к базе данных дай) прям чувствуется дух силиконовой долины, так и хочется прям стартапы пилить)))
какой то оцифрованный совок получается
Скоро и анальные зонды внедрять будут, а народ будут говорить "да не так страшно, они маленькие и нам на благо нужны"...
И это вас еще не призвали))
Уважаемые знатоки, кто мне объяснит в чем вообще проблема? ФСБ и так знает где вы живёте и что за операции по вашим картам проходят. Каким образом инфа о том что вы ездите на такси спалит ваши тёмные делишки? Навигатор и карты если вы не выключаете геолокацию так-то знают о ваших пережвижениях побольше.
Тпк система на этом не остановится. Ей каждый раз надо будет больше и больше. Вон уже была статья, где Тинькофф банк передает данные своих клиентов ФСБ без решения суда, нарушая закон. Но это только начало.
Слишком много полномочий и информации одной структуре давать всегда опасно.
В нормальной системе должны быть сдержки и противовесы.
Обычно это другие органы власти: суд, конкуренты по исполнительной власти, иногда даже законодатели.
Ну и президент само собой.
Правильно, давно пора разобраться, почему как только пошёл грибной дождик, я еду полтора километра за 2,5 млн вместо 300 рублей)))
Теперь за 2 штуки можно будет не только адрес пробить, но и передвижение на такси в реальном времени. Супер, стало ещё безопаснее
Ага... Поехал такой на такси в булочную, а на входе тебя уже двое в гороховом пальто встречают. А расскажите нам, друг сердечный, откуда у Вас деньги на поездку и на булочки? По данным ФССП Вы числитесь безработным, алименты не плОтите. Пройдёмте-ка...
чет у фсбшников нездоровая фиксация на такси
ну а хотя че от бездарей ожидать - это же не границу в шебекино охранять и вагнера ловить
в принципе все эти никчемыши уже показали чего они все стоят на самом деле
Такси - самый простой способ узнать фактический адрес проживания человека
Оо, вот и таксисты в тред пожаловали.
А вдруг неприятель на сделает хитрый ход и на такси начнёт просачиваться в тылы родины? ))
Я вообще-то думала, что все эти " скорые анальные зонды" в комментариях - это так люди шутят. "Ещё и средство платежа". И побольше. И можно без хлеба.
А это потому что пока ещё можно шутить про Чебурнет (но в рамках приличия). Но это до тех пор, пока Чебурнет не настал. А он близок, как никогда.
(переформатировался)
И это прекрасно!
Раньше была горе от ума, а теперь смех от горя.
Ну что, скоро вернёмся к бомбилам? )) раньше весело было. Выходишь из клуба, а там местные пацанчики тебя ждут чтобы подвезти. Романтика.
вообще не весело, я на второй неделе вольной езды узнала, что у меня в машине АБС есть, потому что с 3-ьей полосы к 1-ой 2 жиги на поднятую руку среагировали на 50-60км\ч. Хорошо, не емши.
Владимир Путин молодец,
Политик лидер и борец,
Наш президент страну поднял,
Россию Путин не предал.
(напевает)
Такого как Путиииин, полного сиииил...
Вам завидует весь союз российских писателей! Не хотите быть председателем?
это чтоб палить тех кто в булошную да на такси
Ну если честно, то очень большое количество преступлений совершается после использования такси. Пьяные люди берут такси и едут разбираться. С бывшей, бывшим, компания едет веселиться, потом обносят магазин и так далее. Фактически они и так постоянно эти данные запрашивают у такси и получают их. Рациональное зерно в этом есть конечно, другое дело, что я тоже не верю в честность нашей власти и что использоваться это будет лишь для ловли преступников...
Когда, станет частью Ростелекома ?
Я последнее время тоже часто путаю Ростелеком и Роскомнадзор. Хехе.
Таксисты тоже?🙄
Хочется пошутить про то как лет через 50 эпол выпустит iCopro. Но не буду, закажу такси.
Я правильно понимаю, что речь идет о тех самых распространителях информации который в курсе всей внешней и внутренней политики, экономики, социологии, семейной жизни и сексологии, знает "чо-где"? Это эти организаторы распространения информации?
Странно, что до этого у них не было такого доступа