Исследование: средний чек на такси в Москве вырос на 12-15% в первом полугодии 2023-го, по России — на 4-11% Статьи редакции
Такси дорожает из-за роста стоимости автомобилей и их обслуживания, пишет «Ъ».
- За январь-июнь 2023 года средний чек на такси в Москве вырос на 12%, до 771 рубля, в целом по России — на 4%, до 435 рублей год к году, подсчитали аналитики «Чек Индекса» для «Коммерсанта». По данным Tinkoff Data, средний чек по Москве за этот период вырос на 15%, до 496 рублей, а по России — на 11%, до 293 рублей.
- Аналитики отмечают, что спрос на такси в течение года оставался «достаточно стабильным». По подсчётам «Чек Индекса», по итогам первого полугодия число покупок в этой категории по России выросло на 11%, по Москве — на 19% год к году.
- При этом в Tinkoff Data отметили vc.ru, что в течение первого полугодия наблюдаются «стандартные сезонные эффекты» — понижение спроса и среднего чека после новогодних праздников и падение среднего чека на майские праздники.
- Сервисы вынуждены корректировать цены, в частности, из-за удорожания автомобилей, роста цен на бензин, запчасти, автомойки, пояснили в «Ситимобиле». В «Яндекс Go» уточнили, что стоимость поездки складывается из тарифа, объёма спроса, количества свободных машин, расстояния и длительности поездки.
- На цены также влияет удорожание ОСАГО, могли сказаться и проблемы с GPS-навигацией в Москве, рассказали опрошенные «Ъ» эксперты. Но в «Ситимобил» отметили, что не наблюдали существенного изменения цен из-за сложностей с геолокацией.
- Рост затрат на содержание автомобилей приводит к частичному оттоку водителей такси, отмечает глава общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Дефицит кадров усилился и из-за «частичной мобилизации».
- По данным «Авито Работы», в январе-июне 2023-го сфера такси стала лидером по темпам роста спроса работодателей: количество вакансий в такси выросло почти в девять раз год к году. По данным HeadHunter, количество вакансий для водителей такси выросло на 41% год к году.
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Не знаю что там со средним по России, но заметил, что чуть ли не в 1,5 раза за последний месяц стоимость выросла.
А в Краснодаре цена выросла примерно на 100% за последние 1.5 года
Цены на такси стали адские. Ехал с Апрелевки до Москвы, содрали 2.800. Это уже практически как на самолете до Кипра
такси нонче только по праздникам
Даю лайфхак. Если посмотреть товары и услуги, аналогичные по уровню спроса, предложения и эластичности, то можно понять уровень реальной инфляции в стране. Если кратко, то цены на такси еще не достигли равновесия.
Какого равновесия? Яндекс стал монополистом.
Яндекс хоть и монополист, но работает на рынке и рыночные законы на него действуют. Согласно вашей теории, Яндекс как монополист может завтра увеличить стоимость поездки в 5 раз. На практике он не может это сделать, каким бы монополистом он ни был. Задача Яндекса - максимизация прибыли, а ту уже работает экономика, где совершенно случайно ключевой концепцией является равновесие :)
https://www.youtube.com/watch?v=moxTiNJsK2Y
Все делается для блага граждан, нечего тут возникать 🙂
А количество поездок-то как изменилось? А то вдруг россияне лучше жить стали и больше платить за такси?
А россияне об этом знают?
А что случилось то?
Во втором квартале будет очередной прорыв цен видимо
Помимо повышения цен есть еще и коэффициент, который увеличивает стоимость поездки. В Краснодаре у Яндекса практически все время кэф повышен.
Маркетологи be like - средий чек растет - у людей есть деньги - можем не опускать ценники это рост покупательской способности