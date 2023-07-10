По сути, три особенности по сравнению с предыдущими электропоездами. Первое: теперь электропоезд на 99,9% состоит из российских комплектующих. […] Второе: как вы видите, электропоезд имеет новый дизайн. Это не только маска — это детали и экстерьера, и интерьера. […]

Следующее — это скорость. Электропоезд будет также сертифицирован под 160 км/ч, но конструктивная особенность нового поколения поездов позволяет обеспечивать скорость 200 км/ч.