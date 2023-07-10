В Екатеринбурге официально представили «Ласточку» полностью российского производства Статьи редакции
Электропоезд должен начать выполнять регулярные рейсы до конца 2023 года.
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- Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) представил опытный образец скоростного электропоезда серии ЭС104 на выставке «Иннопром», пишет ТАСС. Модель станет базовой платформой для линейки поездов.
- Производитель планирует получить сертификат соответствия электропоезда в третьем квартале 2023 года, а в четвёртом — поставить первую партию. Планируемый срок техобслуживания новых «Ласточек» — 40 лет.
- Агентство уточняет, что вместе с заводом «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») работают 160 российских, белорусских и казахстанских поставщиков.
- Внешне «Ласточка» красно-серого цвета, у неё пять вагонов на 416 мест. «РИА Новости» уточняют, что у прошлой модели было 346 посадочных мест.
- Интерьер выполнен в серых тонах, вагоны оборудованы поручнями с антискользящим покрытием и подъёмниками для маломобильных пассажиров. В салоне есть Wi-Fi, USB-порты, климат-контроль и система обеззараживания воздуха, уточняет Telegram-канал «Вокругтехно».
- Завод «Уральские локомотивы» (создан в 2010 году как совместное предприятие СТМ и Siemens; в мае 2022-го немецкая компания объявила об уходе из России) приступил к созданию поезда в 2022 году, пишет ТАСС.
- В 2023-м компания договорилась с РЖД о поставках 22 поездов ЭС104, рабочее название модели было «Восток». В РЖД объясняли название тем, что изначально их планировали выпускать для восточной части России. Как пишет ТАСС, в итоге поезд сохранит название «Ласточка», поскольку пассажиры к нему привыкли.
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99,9% состоит из российских комплектующих… это я так понимаю по весу?
Если посмотреть на заявленный процент локализации прошлой ласточки и узнать сколько в ней было импортных деталей, то да. Скорее всего они считают импортозамещение по весу.
Брикетов свинца отечественного на пару десятков тонн под пол загрузили — и оп, гойда.
Чипы для бортовой wifi-связи/экраны/прочую электронику скорее всего из Китая везут.
Или же любовь топов РЖД к сушилкам для рук от Dyson, как на "Иволгах" таки взяла своё.
Ну и славно. Конкурент ТМХ с их Иволгой нужен.
Синара конечно круты, что в столь сжатые сроки управились, я думал он еще несколько лет ковыряться будут.
Ждем комментариев экспертов-технологов-инженеров-политиков-маркетологов-логистов-менеджеров-разработчиков-закупщиков по части импортозамещения, на сколько сотых тысячных миллионных процентов это действительно "российское производство" и, конечно же, ждем ответ на Парадокс Тесея.
Да их уже набежало с полтора десятка, оценивают процент локализованного производства по "чувствам", "ощущениям" и "закрадывающимся сомнениям"; оценки в основном негативные :)
Качество аналитики у ребят - мое увожение.
Когда вижуполностью российского производства
закралываются нехилые такие сомнения. Потом оказывается, что это сборка, покраска и сварка.
и чо?
Не, ну ваз 2106 же была полностью их рос комплектующих
Запускайте оперативно «Ласточку» по маршруту Санкт-Петербург — Самара.
Надеюсь, ласточку они не из силумина делают)
Надежда умирает последней ✊
Чувствую нас опять обманывают.
И ещё как
Состоит на 99,99% из российских деталей по весу? 1 сотая это электроника судя по всему
да кто там проверять будет, через год может лет 5 узнаем
А стоить будет с учётом круговорота деталей через страны-прокладки в 5 раз дороже ?)
Кресла так же не раскладываются
И судя по картинкам отличия только в кабине этой ласточки
А в чем должны быть различия, если это та же ласточка, только без участия сименса и их компонентов
Скорее всего остался просто запас деталей импортных на заводе и хватило на ограниченное количество , по факту показали то только одну.