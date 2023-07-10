{"id":13992,"url":"\/distributions\/13992\/click?bit=1&hash=1a792e8f02b0de1fa3d5812d1fa653c6fd63b2df3af06376fd38480835a7248e","title":"\u0421\u043a\u0430\u043d\u0435\u0440 \u0448\u0442\u0440\u0438\u0445-\u043a\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u043b\u0438 \u0432 1971 \u0433\u043e\u0434\u0443. \u0410 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0435\u0440 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"5fbeb73e-5b6d-52da-9b3b-2b0088f73913"}
Транспорт
Таня Боброва

В Екатеринбурге официально представили «Ласточку» полностью российского производства Статьи редакции

Электропоезд должен начать выполнять регулярные рейсы до конца 2023 года.

1587 просмотров
  • Холдинг «Синара — транспортные машины» (СТМ) представил опытный образец скоростного электропоезда серии ЭС104 на выставке «Иннопром», пишет ТАСС. Модель станет базовой платформой для линейки поездов.
  • Производитель планирует получить сертификат соответствия электропоезда в третьем квартале 2023 года, а в четвёртом — поставить первую партию. Планируемый срок техобслуживания новых «Ласточек» — 40 лет.
  • Агентство уточняет, что вместе с заводом «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») работают 160 российских, белорусских и казахстанских поставщиков.
Telegram-канал «Вокругтехно»
  • Внешне «Ласточка» красно-серого цвета, у неё пять вагонов на 416 мест. «РИА Новости» уточняют, что у прошлой модели было 346 посадочных мест.
  • Интерьер выполнен в серых тонах, вагоны оборудованы поручнями с антискользящим покрытием и подъёмниками для маломобильных пассажиров. В салоне есть Wi-Fi, USB-порты, климат-контроль и система обеззараживания воздуха, уточняет Telegram-канал «Вокругтехно».

По сути, три особенности по сравнению с предыдущими электропоездами. Первое: теперь электропоезд на 99,9% состоит из российских комплектующих. […] Второе: как вы видите, электропоезд имеет новый дизайн. Это не только маска — это детали и экстерьера, и интерьера. […]

Следующее — это скорость. Электропоезд будет также сертифицирован под 160 км/ч, но конструктивная особенность нового поколения поездов позволяет обеспечивать скорость 200 км/ч.

Антон Зубихин, первый замгендиректора СТМ (цитата по ТАСС)
Источник: Telegram-канал ТАСС
  • Завод «Уральские локомотивы» (создан в 2010 году как совместное предприятие СТМ и Siemens; в мае 2022-го немецкая компания объявила об уходе из России) приступил к созданию поезда в 2022 году, пишет ТАСС.
  • В 2023-м компания договорилась с РЖД о поставках 22 поездов ЭС104, рабочее название модели было «Восток». В РЖД объясняли название тем, что изначально их планировали выпускать для восточной части России. Как пишет ТАСС, в итоге поезд сохранит название «Ласточка», поскольку пассажиры к нему привыкли.

#новость #ласточка #ржд

(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 debil

99,9% состоит из российских комплектующих… это я так понимаю по весу?

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Если посмотреть на заявленный процент локализации прошлой ласточки и узнать сколько в ней было импортных деталей, то да. Скорее всего они считают импортозамещение по весу.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Брикетов свинца отечественного на пару десятков тонн под пол загрузили — и оп, гойда.

Ответить
Развернуть ветку
Драка вегетарианца с людоедом

Чипы для бортовой wifi-связи/экраны/прочую электронику скорее всего из Китая везут.
Или же любовь топов РЖД к сушилкам для рук от Dyson, как на "Иволгах" таки взяла своё.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Ну и славно. Конкурент ТМХ с их Иволгой нужен.
Синара конечно круты, что в столь сжатые сроки управились, я думал он еще несколько лет ковыряться будут.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Ждем комментариев экспертов-технологов-инженеров-политиков-маркетологов-логистов-менеджеров-разработчиков-закупщиков по части импортозамещения, на сколько сотых тысячных миллионных процентов это действительно "российское производство" и, конечно же, ждем ответ на Парадокс Тесея.

Ответить
Развернуть ветку
Горделивый Сербский Патриот

Да их уже набежало с полтора десятка, оценивают процент локализованного производства по "чувствам", "ощущениям" и "закрадывающимся сомнениям"; оценки в основном негативные :)

Качество аналитики у ребят - мое увожение.

Ответить
Развернуть ветку
Весельчак
Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Когда вижу

полностью российского производства

закралываются нехилые такие сомнения. Потом оказывается, что это сборка, покраска и сварка.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

и чо?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Не, ну ваз 2106 же была полностью их рос комплектующих

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav Kramskoy

Запускайте оперативно «Ласточку» по маршруту Санкт-Петербург — Самара.

Ответить
Развернуть ветку
Весельчак
Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Надеюсь, ласточку они не из силумина делают)

Ответить
Развернуть ветку
Весельчак

Надежда умирает последней ✊

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Чувствую нас опять обманывают.

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Лыжин

И ещё как

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Khudosevich

Состоит на 99,99% из российских деталей по весу? 1 сотая это электроника судя по всему

Ответить
Развернуть ветку
Олег Делинков

да кто там проверять будет, через год может лет 5 узнаем

Ответить
Развернуть ветку
Водяной

А стоить будет с учётом круговорота деталей через страны-прокладки в 5 раз дороже ?)

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Лыжин

Кресла так же не раскладываются

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Лыжин

И судя по картинкам отличия только в кабине этой ласточки

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Марков

А в чем должны быть различия, если это та же ласточка, только без участия сименса и их компонентов

Ответить
Развернуть ветку
Весельчак
Ответить
Развернуть ветку
Rownie

Скорее всего остался просто запас деталей импортных на заводе и хватило на ограниченное количество , по факту показали то только одну.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
26 комментариев
null