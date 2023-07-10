Производитель электровелосипедов VanMoof оказался на грани закрытия — компания ищет деньги, чтобы спастись Статьи редакции
Одна из возможных причин — слишком дорогие себестоимость и ремонт электровелосипедов.
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- В 2021 году нидерландский стартап VanMoof называл себя «самой финансируемой компанией по производству электровелосипедов в мире»: на тот момент он привлёк $182 млн без учёта двух раундов краудфандинга — в 2017-м и 2019-м. По данным на Crunchbase, общая сумма инвестиций — $189 млн, по данным PitchBook — $225 млн.
- Компания позиционирует себя как «стильный» бренд и предлагает электровелосипеды, которые будут «одновременно практичными и элегантными». Как отмечает TechCrunch, по своему подходу VanMoof мало отличается от Apple с её отношением к дизайну собственной техники.
- Для инвесторов же VanMoof был стартапом, который предлагал эффективные способы передвигаться по городу и альтернативу автомобилю, а в пандемию Covid-19 — способ избегать контактов с людьми в общественном транспорте.
- Но в январе 2023 года издание Financieele Dagblad сообщило, что стартап попросил у инвесторов деньги, так как оказался на грани банкротства. С 29 июня VanMoof перестала принимать заказы на электровелосипеды.
- Теперь же, говорят источники TechCrunch, компания пытается привлечь деньги в бридж-раунде — он позволит ей «остаться на плаву» до следующих инвестиций. Также VanMoof покинул топ-менеджмент — включая президента, сооснователя и гендиректора. Компания это никак не прокомментировала.
- Решение о судьбе стартапа могут принять уже на неделе 10-16 июля, но официальные представители компании отказались отвечать на вопросы TechCrunch о её будущем.
Как развивалась ситуация
- Проблемы с заказами начались в конце июня, а к началу июля пользователи Reddit и Twitter начали обсуждать перспективы банкротства компании. VanMoof объяснял пользователям, что не может принимать заказы из-за технических проблем, но в разговоре с TechCrunch признался, что намеренно закрыл эту возможность.
- Поначалу это была «незначительная проблема», которая стала выгодной для компании. Это позволило компании «наверстать упущенное» и доставить уже заказанные электровелосипеды. В VanMoof не ответили, почему возникли задержки с доставкой, сколько всего невыполненных заказов и когда откроют новые.
- Но заказы — не единственная проблема, и в течение года было несколько «тревожных звонков», пишет TechCrunch. В январе 2023-го VanMoof собирался привлечь от инвесторов от €10 млн до €40 млн (от $10,8 млн до $43,3 млн), а также предположил, что компании вряд ли удастся сохранить ликвидность без «вливания» денег.
- Привлечь средства удалось, но не ту сумму, что планировалось — в PitchBook указано, что в январе компания собрала $5,23 млн долгового финансирования. С тех пор производитель пытается привлечь оставшиеся деньги, чтобы закрыть «дыру» в бюджете.
- В VanMoof работает от 500 до 1000 сотрудников, но заметных раундов увольнений у компании не было — хотя это популярный ход, к которому фирмы прибегают для сокращения расходов. Однако ушла часть топ-менеджмента: например, президент Джиллиан Тэнс (глава Booking.com с 2016-го по 2019 год). А сооснователь компании Тако Карлье больше не выполняет функции гендиректора. Второй основатель, его брат Тис, не занял эту роль — и стартап оказался без управленца.
Причины
- VanMoof сама разработала и велосипед, и приложение для управления им. Также компания отказалась от готовых компонентов при сборке, предпочитая заказывать их напрямую у производителей. Это привело к тому, что производитель терял деньги на ремонте каждого велосипеда. Исправить неполадки самостоятельно нельзя, для ремонта электровелосипед нужно отправлять в сервисный центр VanMoof.
- Например, в 2021 году на ремонт электровелосипедов по гарантии компании пришлось выделить от €8 млн ($8,92 млн). Гарантия действует год, и за это время велосипед можно вернуть. Как отмечало FD, в 2022 году компании вернули каждый десятый заказ.
- При этом у VanMoof нет прибыли: она показала убыток в €78 млн в 2021 году, и аналогичный — в 2022-м. Издание пишет, что себестоимость электровелосипедов слишком высокая, и, несмотря на рыночную цену в €3498 за новую модель, компания продаёт их очень дёшево.
- Если сейчас компания и справится с трудностями, она пропустит летний сезон — это пиковое время для продажи электровелосипедов, пишет TechCrunch. И возможно, «встречный ветер» в этой «поездке» будет слишком сильным, чтобы VanMoof продолжала путь.
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У нас тут щас к арендным электропомойкам ещё и электрохрустики появились. Всё больше и больше их, особенно у доставщиков популярны. Вчера, или позавчера, такой еблан коляску с ребёнком сбил.
Всю эту нечисть нужно запрещать к хуям. По крайней мере, чтоб этой хуйни не было там, где передвигаются пешеходы. И обязательно водительское удостоверение, чтобы минимизировать возможность управления малолетними пиздюками.
Чел, ты странный. Чтобы великов не было на тротуаре, надо не водительские права для них требовать, а строительство велодорожек
Вперёд и с песней - пусть выбивают себе велодорожки или там электровелодорожки, или как угодно их назови. Но до тех пор не лезь в пешеходную зону.
По российским законам, если нет велодорожки, можно ехать по тротуару
Вот любят велохрусты говорить полуправду. И как бы забывают добавлять "если нет велодорожки... а также отсутствует возможность двигаться по правому краю проезжей части или обочине".
Проблема не в самокатах, а в людях
Согласись, что запретить людей будет несколько, ммм, сложнее, чем запретить электропомойки, например. Лол.
Дык рядовое же событие, хули. Как грязь с ботинок стряхнуть. Таким товарищам я бы и рубля не доверил.
Если таковые будут. А их не будет, судя по всему.
Изобрели велосипед. Молодцы.
Спасибо за новости о стартапах
3500$ за велосипед, когда узбеки из доставки делают электропривод за пару тысяч)
Это очень дёшево для любого хорошего вело, где одна рама без колес может стоит сильно дороже
Но, конечно, можно и на Мериде за 300 евро катать
Ну у этих ребят себестоимость высокая не только из-за качества материалов - в статье написано про почти ручную сборку и нехилые 10% возвратов + ремонт.
В Нидерландах все на говне ездят за 100 евро
Это не так, естественно.
Отройте любой сайт веломагазина Нидерландского и убедитесь сами
Достаточно съездить в Нидерланды и посмотреть на улицы, там из 100 велосипедов, один будет нормальный
Ты просто не разбираешься в том, что такое «нормальный». Там действительно по городу не ездят на горных байках, а используют что-то типа такого. Стоит 1000€ (ну или 100 тысяч рублей)
Что у этого дорогое? Скоростей нет, амортизаторов нет, тормоза как не дисковые.
А куда на таком? Мне кажется, все в городе уже на самокаты пересели
Это для Европы: там велодорожки обширные, поэтому самокаты менее популярны, чем велосипеды
но все равно велик в городе уже не так удобно... в транспорт хер затащишь, все время парковку искать
В амстердаме велики имеют преимущество перед всеми видами транспорта на дороге и перед пешеходами.
И гоняют велосипедисты как не в себе
Парковок для великов раз в 10 (визуально) больше чем для авто.
Так что велик в странах, где для них созданы все условия - нормальный городской транспорт.
блин, по молодости, году так в 12-13, когда все мое окружение почему-то резко угарело по теме шоссейных велосипедов, я гуглил какие бренды существуют и единственные что мне запомнились это были как-раз таки ВанМуф из-за своего дизайна
очень жаль что скопытились, видимо оверпрайсом они показались не только для человека из РФ
Уверены, что про них слышали в 2012-13 годах? По моему их еще не было
хммм 🤔
Лето 2015 года - точно край
Комментарий удален модератором
За 3500 долларов можно на год и личного крутильшика педалей нанять
Помнится на болтблоге была статейка с обращением к молодым технологическим предпринимателям, что-то типа: "Запомните, вы не Джобс, а ваша компания - не Apple. Так что не надо пытаться её копировать!". Вот и еще один кейсик подвезли.
Но это все бесполезно - всегда будут пытаться. До моего прошлого шефа эта идея 3 года доходила, несмотря на мои постоянные повторений. Немножко вроде бы дошла.
Аккумулятор они спрятали в раме? Гении инженерной мысли! А если заменить надо быстро разряженный аккумулятор?
А если аккумулятор в раме коротнёт?
Помню был стартап в Америке беговые дорожки делал под 3500 долларов за штуку, под неё ещё детей затягивало, после коронавируса тоже крышка им пришла
"нехерб было снова изобретать велосипед" - в действии
“По данным на Crunchbase, общая сумма инвестиций — $189 млн, по данным PitchBook — $225 млн.”
“Также VanMoof покинул топ-менеджмент — включая президента, сооснователя и гендиректора”.
Я подозреваю, что президент, сооснователь и гендиректор до конца жизни уже голодать точно не будут…
Решили сократить расходы и уволили директора и президента))))) Социализм))))
Типичная компания-зомби
Блин, я зимой хотел купить их велик в Европе, а очередь на покупку была до лета..
Это что получается, теперь не судьба?😢
" В 2021 году нидерландский стартап VanMoof называл себя «самой финансируемой компанией по производству электровелосипедов в мире»-ну вот ,сглазили получается
Я так понимаю, спецы в треде?
Какие еще велосипеды (обычные) имеют такие же классные крылья?
Хочу велик с такими классными крыльями
а грязюку как вычищать?