Транспорт
Таня Боброва

Whoosh представил свою первую программу лояльности с кэшбеком на поездки Статьи редакции

Она работает в России, Беларуси и Казахстане.

  • Пользователь автоматически подключается к программе лояльности после одной поездки длительностью от 5 минут и без промокода, рассказали в Whoosh. Чем чаще он арендует электросамокат в месяце, тем выше его уровень.
  • Первый уровень Ready активируется после трёх поездок и даёт 3% кэшбека, уровень Steady — после семи поездок (5% кэшбек), Go — после 15 поездок (7% кэшбека и недельная подписка в подарок), Win — после 40 поездок (10% кэшбека и месячная подписка в подарок).
  • Количество поездок обнуляется каждый календарный месяц, а уровень присваивается на текущий месяц и на следующий. Если его не подтвердить в следующем месяце, он опустится на один ниже.
  • При этом кэшбек не сгорает, его можно тратить на следующие поездки. Подписка даётся каждый раз при достижении соответствующего уровня.
  • Например, в июне пользователь совершил 40 поездок и получил уровень Win — он сохраняется на июнь и июль. При этом в июле поездки обнулятся и, чтобы сохранить максимальный кэшбек на август, нужно в течение месяца совершить ещё 40 поездок, уточнили в Whoosh.
  • По собственным данным, в сезоне 2023 года у сервиса более 15 млн зарегистрированных пользователей. В будущем компания планирует добавлять в программу лояльности дополнительные «материальные и нематериальные преимущества».
Источник: Whoosh 

#новость #whoosh

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 Piu-piu

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Владимир Мананников

Дешевая никому особо не нужная история ! Вот что значит все познается в сравнении !
Вот есть такое приложение city maper - которые работает по всему миру : там вы можете Абсолютно в любой стране - взять в прокат все что есть в мире , вело , самокат , машину , оплатить трамвай , автобус - весь транспорт ! И самое главное у них есть дорожная карта master card - где вы по всему миру можете путешествовать, оплачивать свои маршрутки , и все что вам нужно ! Полчеркиваю в любой стране вы сможете поехать с этой city maper!
А Wooh ? ( Белоруссия , Казахстан , Россия - кому то нужны эти ограничения ? Да и если я захочу куда-то поехать , уж точно не в Белорусь к примеру

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Alex

Вот что значит не начать день с порнхаба.

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Alex Melnikoff

https://citymapper.com/cities
судя по этому убожеству, и в РФ кроме МСК и СПб ничего нет, если только по гонолуле кататься

Citymapper - The Ultimate Transport App
The ultimate transport app - iPhone / Android / Web
citymapper.com
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Добрый Пуховик

Если так сильно надо, не проще ли купить свой самокат, чем спонсировать Вуш?

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Арсений

Свой самокат помимо его высокой стоимости (если говорить про приличные модели которые есть у тех же сервисов) и гемора в обслуживании зарядки не покрывает ряд сценариев использований, например когда надо проделать отрезок на самокате, пересесть в другой транспорт, а потом возможно еще надо будет брать. Одно другого не отменяет как с авто - вы вполне можете иметь свое и при этом пользоваться каршерингом и такси.

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Владимир Мананников

Золотые слова

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Михаил Евдокимов

Чтобы потом таскать его с собой?) нет, спасибо

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Alex Melnikoff

к сожалению, самокат с собой в самолет не затащишь, но если в одном городе-лучше

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Тарас К.

я думаю идея с кешбеком вполне себе адекватна ,а покупать самокат имеет смысл ,если он в постоянном использовании

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Андрей Яковлев

Свое всегда намного лучше арендованного

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Вадим Д.

Доброе дело, засчитано.

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Илья Попов

Согласен. Вижу, что в комментариях пишут с иронией. Когда ребята трудятся, стараются, я считаю, что надо поддерживать и дать стимул. Нельзя так.

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Владимир Королёв

ну в целом идея отличная для привлечения аудитории

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Alex GODERATOR

Ожирение нации гарантировано

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Илья Фридман

До ожирения им еще дожить надо

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Stephan Aldridge

Не плохой кэшбэк они сделали

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Михаил Евдокимов

У меня нет этого кешбэка

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Илья Попов

Всегда радостно, когда хорошее делается. Кому как, но мне нравится когда не сидят сложа руки и не мечтают о деревообрабатывающем заводе. Удачи!

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Вячеслав Дмитриев

любим мы скидки ,поэтому за это новшество зачет

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