Whoosh представил свою первую программу лояльности с кэшбеком на поездки Статьи редакции
Она работает в России, Беларуси и Казахстане.
- Пользователь автоматически подключается к программе лояльности после одной поездки длительностью от 5 минут и без промокода, рассказали в Whoosh. Чем чаще он арендует электросамокат в месяце, тем выше его уровень.
- Первый уровень Ready активируется после трёх поездок и даёт 3% кэшбека, уровень Steady — после семи поездок (5% кэшбек), Go — после 15 поездок (7% кэшбека и недельная подписка в подарок), Win — после 40 поездок (10% кэшбека и месячная подписка в подарок).
- Количество поездок обнуляется каждый календарный месяц, а уровень присваивается на текущий месяц и на следующий. Если его не подтвердить в следующем месяце, он опустится на один ниже.
- При этом кэшбек не сгорает, его можно тратить на следующие поездки. Подписка даётся каждый раз при достижении соответствующего уровня.
- Например, в июне пользователь совершил 40 поездок и получил уровень Win — он сохраняется на июнь и июль. При этом в июле поездки обнулятся и, чтобы сохранить максимальный кэшбек на август, нужно в течение месяца совершить ещё 40 поездок, уточнили в Whoosh.
- По собственным данным, в сезоне 2023 года у сервиса более 15 млн зарегистрированных пользователей. В будущем компания планирует добавлять в программу лояльности дополнительные «материальные и нематериальные преимущества».
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Дешевая никому особо не нужная история ! Вот что значит все познается в сравнении !
Вот есть такое приложение city maper - которые работает по всему миру : там вы можете Абсолютно в любой стране - взять в прокат все что есть в мире , вело , самокат , машину , оплатить трамвай , автобус - весь транспорт ! И самое главное у них есть дорожная карта master card - где вы по всему миру можете путешествовать, оплачивать свои маршрутки , и все что вам нужно ! Полчеркиваю в любой стране вы сможете поехать с этой city maper!
А Wooh ? ( Белоруссия , Казахстан , Россия - кому то нужны эти ограничения ? Да и если я захочу куда-то поехать , уж точно не в Белорусь к примеру
Вот что значит не начать день с порнхаба.
https://citymapper.com/cities
судя по этому убожеству, и в РФ кроме МСК и СПб ничего нет, если только по гонолуле кататься
Если так сильно надо, не проще ли купить свой самокат, чем спонсировать Вуш?
Свой самокат помимо его высокой стоимости (если говорить про приличные модели которые есть у тех же сервисов) и гемора в обслуживании зарядки не покрывает ряд сценариев использований, например когда надо проделать отрезок на самокате, пересесть в другой транспорт, а потом возможно еще надо будет брать. Одно другого не отменяет как с авто - вы вполне можете иметь свое и при этом пользоваться каршерингом и такси.
Золотые слова
Чтобы потом таскать его с собой?) нет, спасибо
к сожалению, самокат с собой в самолет не затащишь, но если в одном городе-лучше
я думаю идея с кешбеком вполне себе адекватна ,а покупать самокат имеет смысл ,если он в постоянном использовании
Свое всегда намного лучше арендованного
Доброе дело, засчитано.
Согласен. Вижу, что в комментариях пишут с иронией. Когда ребята трудятся, стараются, я считаю, что надо поддерживать и дать стимул. Нельзя так.
ну в целом идея отличная для привлечения аудитории
Ожирение нации гарантировано
До ожирения им еще дожить надо
Не плохой кэшбэк они сделали
У меня нет этого кешбэка
Всегда радостно, когда хорошее делается. Кому как, но мне нравится когда не сидят сложа руки и не мечтают о деревообрабатывающем заводе. Удачи!
любим мы скидки ,поэтому за это новшество зачет