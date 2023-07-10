Транспорт
Артур Томилко

Audi показала концепт электрокара EP4 — современное «переосмысление» автомобиля NSU Prinz 4 1971 года Статьи редакции

Он оснащён мотором от Audi E-Tron и аккумулятором от электрической версии кроссовера Audi Q7.

NSU Prinz 4 и Audi EP4
  • Концепт разработали старжёры компании к 150-летию завода в немецком городе Неккарзульм, где до 1969 года располагалась штаб-квартира производителя NSU. Сейчас предприятие выпускает автомобили Audi A6, A7, A8 и R8.
  • Audi EP4 спроектирован на базе оригинального кузова NSU Prinz 4. В нём переработаны передняя и задняя части, установлены новые колеса большего размера, а также оригинальная оптика. Крылья машины напечатаны на 3D-принтере.
  • Автомобиль оснащён электромотором от Audi E-Tron 2020 года. Он расположен в задней части машины, а его мощность составляет 176 кВт.
  • В авто встроен аккумулятор от электрической версии кроссовера Audi Q7 ёмкостью 17,3 кВт⋅ч. Запас хода Audi EP4 в компании не раскрыли.
Команда стажёров Audi, построившая автомобиль

#audi #концепт

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 Eugeniy Yucca

Т.е. запорожец тоже не сами нарисовали? 🙈

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Денис Пихаров

Прототипом 966 был 965, который срисовали с фиата 600.
А в сравнении с Принцем — тогда все серийные недорогие автомобили были похожи друг на друга.

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Евгений Новиков

Электрозапарожец

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Илья Попов

Да, похож.😊

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Victor Axonoff

Не подкидывайте им идеи

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Андрей Нефёдов

В Запорожском машиностроительном институте в 1973 году на кафедре электрических машин под руководством ассистента В.Б.Павлова был создан электромобиль на базе «ушастого» ЗАЗ-968. Эта машина имела импульсный полупроводниковый преобразователь, что являлось новинкой для аккумуляторного электротранспорта и выгодно ее отличало от машин со ступенчатым регулятором. Разработанная схема преобразователя позволяла плавно изменять режимы работы электродвигателя, избежать потерь на сопротивлениях, и (самое важное) производить автоматическое рекуперативное торможение с подзарядкой аккумуляторных батарей.

«Ушастый электрозапорожец» был оснащен электродвигателем типа «ДК-908» мощностью 4 кВт при 1000 оборотах в минуту и напряжением 30 В.

При испытании электромобиля была достигнута максимальная скорость 60 км/час. Электромобиль получил название ЗМИ – электро. Аккумуляторная батарея «электроЗАЗа» весила около 400 кг. Без подзарядки прототип мог преодолеть целых 100 км, что является и сейчас не самым плохим показателем.

Машина демонстрировалась в 1974 году на Всесоюзной выставке научно-технического творчества молодежи (ВДНХ, г.Москва, павильон «Космонавтика») и заслужила наивысшую оценку специалистов (работа была награждена медалью). Тогда было признано, что электромобиль готов для запуска в серию. Однако в серийное производство машина так и не пошла, в большей степени по политическим, нежели экономическим мотивам.

Как тебе такое, Илона Маск?)

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Альберт Мягков

Электрожец

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Вадим Д.

Забавный пепелац, морда одновременно забавная спереди и страшная в профиль.

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Илья Попов

Симпатяга, похож на игрушечную авто. 👍

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Рома

Вы бы хоть википедию полистали, прежде чем писать про украденный запорожец

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Илья Попов

Насколько я знаю, Запорожец был сделан на по дизайну Фиат - 600.

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Илья Попов

"Запас хода Audi EP4 в компании не раскрыли." Когда речь идёт о электромобилях, то впервой очереди интересно запас хода, просто не понимаю почему скрывают.

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Денис Пихаров

Наверное, потому что это только концепт

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Илья Попов

Ладно, допустим, что единственный экземпляр, но как будут узнавать будет пользоваться спросом или нет?

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Денис Пихаров

Так они сначала узнают, а только потом делают

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Илья Попов

Возможно.🙂

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Sharik Sharikov

Мляяяя … я знал что совки украли Волгу, купили ладу у Фиата, да и в целом все остальные продовольственные и промышленные товары. Но думал что такое убожество как жабчик то, хоть сами родили. Ан нет, теперь понятно .

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Elena Pliner

какое милое ретро. Ну что же так у нас с промышленным дизайном то сложно

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