Audi показала концепт электрокара EP4 — современное «переосмысление» автомобиля NSU Prinz 4 1971 года Статьи редакции
Он оснащён мотором от Audi E-Tron и аккумулятором от электрической версии кроссовера Audi Q7.
- Концепт разработали старжёры компании к 150-летию завода в немецком городе Неккарзульм, где до 1969 года располагалась штаб-квартира производителя NSU. Сейчас предприятие выпускает автомобили Audi A6, A7, A8 и R8.
- Audi EP4 спроектирован на базе оригинального кузова NSU Prinz 4. В нём переработаны передняя и задняя части, установлены новые колеса большего размера, а также оригинальная оптика. Крылья машины напечатаны на 3D-принтере.
- Автомобиль оснащён электромотором от Audi E-Tron 2020 года. Он расположен в задней части машины, а его мощность составляет 176 кВт.
- В авто встроен аккумулятор от электрической версии кроссовера Audi Q7 ёмкостью 17,3 кВт⋅ч. Запас хода Audi EP4 в компании не раскрыли.
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Т.е. запорожец тоже не сами нарисовали? 🙈
Прототипом 966 был 965, который срисовали с фиата 600.
А в сравнении с Принцем — тогда все серийные недорогие автомобили были похожи друг на друга.
Электрозапарожец
Да, похож.😊
Не подкидывайте им идеи
В Запорожском машиностроительном институте в 1973 году на кафедре электрических машин под руководством ассистента В.Б.Павлова был создан электромобиль на базе «ушастого» ЗАЗ-968. Эта машина имела импульсный полупроводниковый преобразователь, что являлось новинкой для аккумуляторного электротранспорта и выгодно ее отличало от машин со ступенчатым регулятором. Разработанная схема преобразователя позволяла плавно изменять режимы работы электродвигателя, избежать потерь на сопротивлениях, и (самое важное) производить автоматическое рекуперативное торможение с подзарядкой аккумуляторных батарей.
«Ушастый электрозапорожец» был оснащен электродвигателем типа «ДК-908» мощностью 4 кВт при 1000 оборотах в минуту и напряжением 30 В.
При испытании электромобиля была достигнута максимальная скорость 60 км/час. Электромобиль получил название ЗМИ – электро. Аккумуляторная батарея «электроЗАЗа» весила около 400 кг. Без подзарядки прототип мог преодолеть целых 100 км, что является и сейчас не самым плохим показателем.
Машина демонстрировалась в 1974 году на Всесоюзной выставке научно-технического творчества молодежи (ВДНХ, г.Москва, павильон «Космонавтика») и заслужила наивысшую оценку специалистов (работа была награждена медалью). Тогда было признано, что электромобиль готов для запуска в серию. Однако в серийное производство машина так и не пошла, в большей степени по политическим, нежели экономическим мотивам.
Как тебе такое, Илона Маск?)
Электрожец
Забавный пепелац, морда одновременно забавная спереди и страшная в профиль.
Симпатяга, похож на игрушечную авто. 👍
Вы бы хоть википедию полистали, прежде чем писать про украденный запорожец
Насколько я знаю, Запорожец был сделан на по дизайну Фиат - 600.
"Запас хода Audi EP4 в компании не раскрыли." Когда речь идёт о электромобилях, то впервой очереди интересно запас хода, просто не понимаю почему скрывают.
Наверное, потому что это только концепт
Ладно, допустим, что единственный экземпляр, но как будут узнавать будет пользоваться спросом или нет?
Так они сначала узнают, а только потом делают
Возможно.🙂
Мляяяя … я знал что совки украли Волгу, купили ладу у Фиата, да и в целом все остальные продовольственные и промышленные товары. Но думал что такое убожество как жабчик то, хоть сами родили. Ан нет, теперь понятно .
какое милое ретро. Ну что же так у нас с промышленным дизайном то сложно