Дилеры попросили правительство отложить повышение утильсбора на автомобили — пока рынок не вернётся к уровню 2021 года Статьи редакции
По их мнению, объём продаж должен достигнуть 1,6-1,7 млн машин в год. В первой половине 2023-го он составил около 401,5 тысяч авто.
- Письмо об этом отправила премьер-министру Михаилу Мишустину ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД). С текстом ознакомились «Ведомости».
- В РоАД пояснили, что в целом поддерживают увеличение утильсбора, но считают его преждевременным. Ассоциация предлагает отложить повышение до момента, когда объём продаж достигнет 1,6-1,7 млн автомобилей в год. Это сопоставимо с уровнем 2021 года, отмечают «Ведомости».
- В 2022 году, по данным газеты, было продано всего 621 281 легковой автомобиль. В первой половине 2023-го объём продаж составил 401 566 машин, следует из подсчётов «Автостата».
- Дилеры считают, что повышение утильсбора приведёт к «резкому снижению» поставок новых авто из Китая и навредит совместным российско-китайским проектам в сфере автомобилестроения. В таком случае стоимость новых легковых иномарок в среднем вырастет на 120 тысяч рублей, грузовых — на 600 тысяч рублей.
- РоАД также просит запустить программу утилизации, по которой владельцы, сдающие на переработку старые машины, смогут получить до 100 тысяч рублей на покупку нового авто. Авторы инициативы, ссылаясь на данные «Автостата», отмечают, что средний возраст автомобилей в России составляет 15 лет, и считают этот показатель «очень критичным».
- 7 июля 2023 года правительство утвердило увеличение утильсбора на ввозимые в Россию для перепродажи автомобили в 1,7-3,7 раза. Новые правила начнут действовать 1 августа 2023 года, но не затронут физлиц, которые ввозят авто для личного пользования.
- Утилизационный сбор на автомобиль рассчитывается на основе базовой ставки и коэффициента, который зависит от категории авто, его возраста, массы и объёма двигателя. На 7 июля 2023 года базовая ставка для легковых машин составляла 20 тысяч рублей. Последний раз утильсбор повышали в 2020 году — на 46% для авто с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для машин с двигателем от 3,5 литра.
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То есть никогда?! Дилеры, вы чего там себе позволяете?!
У милорда казна пуста, а вы тут ноете!
Так мало авто продаётся, я не думала(
В мск 13 миллионов живёт людьми. А 1.7 млн машин - это по всей России.
Ужас, как дорого стало(
Их просто завозят через б/у ЕУ , битая Америка , Корея - Япония через Владик .... Ну и там же немного Китая . Это уже 1,5-2 года как делают . Даже при курсе 100₽ , forester 2018-19 года с пробегом в 40.000+- выйдет 2,250 в отличном состоянии нового авто , растаможенный в владике , против 5-6 миллионов здесь на местности за левый руль . Так же и Корея , и все все ... Не говоря о новом .
Вы не думаете, что это тоже много? Пора перейти на экологически чистый транспорт. Посмотрите, чем хуже автотранспорта?
Просто не понимают, что надо с пониманием отнестись страданиям царя -когда каждый день нужны 50 млрд рублей, они жалуются на какие-то копейки.
Что это за слабости когда страна в Опасности? Дать статус иноагента и плюс 20% к НДС.
Отобрать миска рис, лишить кошка жена.
Когда? Время бежит беспощадно.
Гос-программа «Гужевая повозка молодым семьям». 🫡
Не дохуяль ли за утиль?
Тебе чо, жалко штоле?
Отечественные автопроизводители (из известного клуба "Голубая устрица") уже давно уломали правительство на повышение утильсбора. Чего это дилеры себе позволяют ваще? Устроили тут, блять, плюрализм.
вот хохма конечно ,ну и просьбы у них
Авто синдром намек намек намек
Э-э-э...никогда?
что за совместные проекты с китайцами и как им навредит утильсбор на готовый автомобиль?