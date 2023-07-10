Транспорт
Артур Томилко

Дилеры попросили правительство отложить повышение утильсбора на автомобили — пока рынок не вернётся к уровню 2021 года Статьи редакции

По их мнению, объём продаж должен достигнуть 1,6-1,7 млн машин в год. В первой половине 2023-го он составил около 401,5 тысяч авто.

  • Письмо об этом отправила премьер-министру Михаилу Мишустину ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД). С текстом ознакомились «Ведомости».
  • В РоАД пояснили, что в целом поддерживают увеличение утильсбора, но считают его преждевременным. Ассоциация предлагает отложить повышение до момента, когда объём продаж достигнет 1,6-1,7 млн автомобилей в год. Это сопоставимо с уровнем 2021 года, отмечают «Ведомости».
  • В 2022 году, по данным газеты, было продано всего 621 281 легковой автомобиль. В первой половине 2023-го объём продаж составил 401 566 машин, следует из подсчётов «Автостата».
  • Дилеры считают, что повышение утильсбора приведёт к «резкому снижению» поставок новых авто из Китая и навредит совместным российско-китайским проектам в сфере автомобилестроения. В таком случае стоимость новых легковых иномарок в среднем вырастет на 120 тысяч рублей, грузовых — на 600 тысяч рублей.
  • РоАД также просит запустить программу утилизации, по которой владельцы, сдающие на переработку старые машины, смогут получить до 100 тысяч рублей на покупку нового авто. Авторы инициативы, ссылаясь на данные «Автостата», отмечают, что средний возраст автомобилей в России составляет 15 лет, и считают этот показатель «очень критичным».
  • 7 июля 2023 года правительство утвердило увеличение утильсбора на ввозимые в Россию для перепродажи автомобили в 1,7-3,7 раза. Новые правила начнут действовать 1 августа 2023 года, но не затронут физлиц, которые ввозят авто для личного пользования.
  • Утилизационный сбор на автомобиль рассчитывается на основе базовой ставки и коэффициента, который зависит от категории авто, его возраста, массы и объёма двигателя. На 7 июля 2023 года базовая ставка для легковых машин составляла 20 тысяч рублей. Последний раз утильсбор повышали в 2020 году — на 46% для авто с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для машин с двигателем от 3,5 литра.

#новость #утильсбор

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 Вадим Д.
пока рынок не вернётся к уровню 2021 года

То есть никогда?! Дилеры, вы чего там себе позволяете?!
У милорда казна пуста, а вы тут ноете!

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S1m0ne

Так мало авто продаётся, я не думала(
В мск 13 миллионов живёт людьми. А 1.7 млн машин - это по всей России.
Ужас, как дорого стало(

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YCbluKOBPbl

Их просто завозят через б/у ЕУ , битая Америка , Корея - Япония через Владик .... Ну и там же немного Китая . Это уже 1,5-2 года как делают . Даже при курсе 100₽ , forester 2018-19 года с пробегом в 40.000+- выйдет 2,250 в отличном состоянии нового авто , растаможенный в владике , против 5-6 миллионов здесь на местности за левый руль . Так же и Корея , и все все ... Не говоря о новом .

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Илья Попов

Вы не думаете, что это тоже много? Пора перейти на экологически чистый транспорт. Посмотрите, чем хуже автотранспорта?

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Илья Попов

Просто не понимают, что надо с пониманием отнестись страданиям царя -когда каждый день нужны 50 млрд рублей, они жалуются на какие-то копейки.

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Thom322

Что это за слабости когда страна в Опасности? Дать статус иноагента и плюс 20% к НДС.

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selecadm

Отобрать миска рис, лишить кошка жена.

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Илья Попов

Когда? Время бежит беспощадно.

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debil
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Тот самый партизан

Гос-программа «Гужевая повозка молодым семьям». 🫡

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Вася Пражкин
таком случае стоимость новых легковых иномарок в среднем вырастет на 120 тысяч рублей

Не дохуяль ли за утиль?

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Слегка Придурковатый

Тебе чо, жалко штоле?

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Слегка Придурковатый

Отечественные автопроизводители (из известного клуба "Голубая устрица") уже давно уломали правительство на повышение утильсбора. Чего это дилеры себе позволяют ваще? Устроили тут, блять, плюрализм.

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Милая Мила

вот хохма конечно ,ну и просьбы у них

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Денис KZ

Авто синдром намек намек намек

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Антон Калашников
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MakaR

Э-э-э...никогда?

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Гойда

что за совместные проекты с китайцами и как им навредит утильсбор на готовый автомобиль?

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