Транспорт
Таня Боброва

Минский тракторный завод показал на «Иннопроме» «гоночный автомобиль» из деталей тракторов Статьи редакции

В единственном экземпляре.

Источник: «Уральский меридиан»
  • «Презентационную модель» показали на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, пишет «Российская газета». Конструкторы Минского тракторного завода (МТЗ) собрали её из деталей своих тракторов.
  • Издание пишет, что машина «на ходу, полностью рабочая» и «способна разогнаться до 320 км/ч». «Даже по размеру колёс понятно, что они не совсем для болида, но, тем не менее, мы смогли их адаптировать для гоночной машины», — цитирует газета директора «Белинтерэкспо» Наталью Кураш.
  • Правда, ТАСС указывает, что машина в фирменных цветах и с логотипом предприятия — лишь часть фотозоны белорусского производителя. Telegram-канал «Автопоток» также отмечает, что это «неходовой макет».
Telegram-канал «Электротранспорт в России»
  • «Автопоток» также вспомнил, что в 2023 году МТЗ показывал мотоцикл из деталей трактора.

#беларусь

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3 комментария
Froxy
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Вадим Д.

Вчера уже порадовались за болидотракторных строителей (-:

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Ton

Это точно новость не из панорамы?

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