Транспорт
Маша Цепелева

inDrive в Индонезии запустил аренду электромотоциклов для водителей сервиса Статьи редакции

После 819 дней транспорт перейдёт в собственность арендатора.

  • inDrive запустил программу в Джакарте в июне 2023 года. Электромотоциклы для аренды предоставила компания IVITECH.Drive, сообщило индонезийское издание Republica.
  • «У многих водителей сервиса нет мотоциклов, и им приходится платить большую арендную плату, чтобы работать», объяснил менеджер по развитию бизнеса inDrive Indonesia Георгий Малков.
  • Пока сервис предлагает в аренду 50 электромотоциклов. Водитель, зарегистрированный в inDrive, должен платить за транспорт 33 тысячи индонезийских рупий в день (около 198 рублей по курсу на 11 июля 2023 года). После 819 дней аренды байк перейдёт в собственность арендатора.
  • Чтобы поучаствовать в программе, водители должны оставить заявку и пройти отбор, его критерии компания не раскрыла. После запуска она будет оценивать отзывы водителей и, если эксперимент будет успешным, проведёт его в других городах.
Электромотоциклы inDrive

#новость #indrive

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 Вадим Д.
водители должны оставить заявку и пройти отбор

И так бывает? У нас таксисту достаточно поставить приложение. Даже права, походу, не сильно нужны, если есть желание.

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Милфхантер

Новость про Индонезиию, но Вадим Д. решил и сюда голословно приплести РФ.

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Ретроградный Футурист

Новость про скутер, но Милфхантер решил и сюда голословно приплести Вадима Д.

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Вадим Д.

Чего пишет хоть? Он у меня в чс.

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Сергей

Несколько раз ездил с таксистом без прав, ощущения мало приятные..

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Den

Около 198 рублей по курсу на 11 июля 2023 года). После 819 дней аренды байк перейдёт в собственность арендатора. Как-то очень дешево получается за байк) При условии если он отличного качества

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Ретроградный Футурист

160 тыс. за электроскутер. Ну, такое. У нас можно вдвое дешевле найти. Новый. А индонезийский байк за 800 дней в хлам укатают ))

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Aleks B

это типа как кредит/рассрочка

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Михаил Стерлин

ну...видосы смотрел где пакистанцы на коленках запчасти для мопедов делают? ну вот...

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Артём Величкин

так что для них запчасти не проблема

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Иван Емельянцев

Согласен! + я на Бали плачу за самый обычный байк в день 70к, а тут навороченный электрический

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Konstantin Tars

После 819 дней транспорт перейдёт в собственность арендатора.
А вот это достаточно приятно

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Вадим Д.

Много ли от транспорта останется после 819 дней плотной эксплуатации?

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