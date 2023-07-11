inDrive в Индонезии запустил аренду электромотоциклов для водителей сервиса Статьи редакции
После 819 дней транспорт перейдёт в собственность арендатора.
- inDrive запустил программу в Джакарте в июне 2023 года. Электромотоциклы для аренды предоставила компания IVITECH.Drive, сообщило индонезийское издание Republica.
- «У многих водителей сервиса нет мотоциклов, и им приходится платить большую арендную плату, чтобы работать», объяснил менеджер по развитию бизнеса inDrive Indonesia Георгий Малков.
- Пока сервис предлагает в аренду 50 электромотоциклов. Водитель, зарегистрированный в inDrive, должен платить за транспорт 33 тысячи индонезийских рупий в день (около 198 рублей по курсу на 11 июля 2023 года). После 819 дней аренды байк перейдёт в собственность арендатора.
- Чтобы поучаствовать в программе, водители должны оставить заявку и пройти отбор, его критерии компания не раскрыла. После запуска она будет оценивать отзывы водителей и, если эксперимент будет успешным, проведёт его в других городах.
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И так бывает? У нас таксисту достаточно поставить приложение. Даже права, походу, не сильно нужны, если есть желание.
Новость про Индонезиию, но Вадим Д. решил и сюда голословно приплести РФ.
Новость про скутер, но Милфхантер решил и сюда голословно приплести Вадима Д.
Чего пишет хоть? Он у меня в чс.
Несколько раз ездил с таксистом без прав, ощущения мало приятные..
Около 198 рублей по курсу на 11 июля 2023 года). После 819 дней аренды байк перейдёт в собственность арендатора. Как-то очень дешево получается за байк) При условии если он отличного качества
160 тыс. за электроскутер. Ну, такое. У нас можно вдвое дешевле найти. Новый. А индонезийский байк за 800 дней в хлам укатают ))
это типа как кредит/рассрочка
ну...видосы смотрел где пакистанцы на коленках запчасти для мопедов делают? ну вот...
так что для них запчасти не проблема
Согласен! + я на Бали плачу за самый обычный байк в день 70к, а тут навороченный электрический
После 819 дней транспорт перейдёт в собственность арендатора.
А вот это достаточно приятно
Много ли от транспорта останется после 819 дней плотной эксплуатации?