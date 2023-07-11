Россия вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая Статьи редакции
Самые популярные бренды у россиян — Chery, Geely и Great.
- За первые пять месяцев 2023 года производители из Китая поставили в Россию около 287 тысяч машин — больше, чем в любую другую страну, пишет Bloomberg со ссылкой данные Китайской ассоциации автопроизводителей. В денежном выражении импорт достиг $3,6 млрд.
- В Мексику, которая занимает второе место по объёму импорта китайских автомобилей, за тот же период поставили 159 тысяч машин. В Бельгию (третье место) — 120 тысяч авто.
- В число самых популярных марок у россиян входят Chery, Geely и Great. На них приходится треть продаж новых авто в России, отмечает агентство. Самыми популярными моделями оказались внедорожники Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Great Wall Haval.
- В июне 2023 года «Ъ» со ссылкой на данные «Автостата» писал, что за январь-май в Россию ввезли 171,5 тысяч легковых машин. Доля поставок из Китая составила 70,5% — 120,9 тысяч автомобилей.
- После начала боевых действий в Украине работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители. Среди них — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
- В мае 2022 завод Renault в Москве перешёл в госсобственность, на нём начали собирать локализованные версии китайских JAC под брендом «Москвич». В октябре Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan, на нём запустили сборку Lada X-Cross.
1607 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Наконец-то победа и первое место!!!!!!!!!!!1
успех ,что тут скажешь ...
😂😂😂😂
Ну наконец-то! Встали с колен! Импортозаместили! Всем по медальке - особенно - непричастным 👍
А причастным что?
Это вассал Китая или стратегический партнёр и перспективная торговля? Как щас правильно?
Покупали немецкие, французские, японские - стали покупать китайские, а в перспективе вьетнамские индийские.
Немного не в том проблема.
Вассал моего вассала — не мой вассал
Во дела. А как же москвичи «полностью отечественные»?! Нас что, обманывали?! 😱
Да не... Не может такого быть.
Зато есть чем гордиться: первые, впереди всех.
Не обманывали, а опустили подробности производства в целях поддержки отечественного автопрома и интереса платежеспособной аудитори
Пересядь с иглы мирового автопрома на иглу китайского автопрома.
В Китае собрали 1 автомобиль. Из Китая в РФ уехал 1 автомобиль.
- Вовочка, на сколько автомобилей вырос мировой выпуск автомобилей?
- На 2!
- Почему на 2?
Китайцы хороши однако. Вовремя подсуетились, и всё говно, которое и на внутреннем рынке продать не могут, скинули в Россию👌🏻👍🏻
Ненуачо, пипл схавает.
Они всему миру продают "всё говно". Проснитесь.
Россия реально чемпион в плане китайских тачек, неудивительно
Вы тоже не ожидали такой новости?
Импортозаместили нормально🤣
не удивительно ,а только смешно
Product market feet
More like product-market dick
А как же «Москвич»(Dac)? Или его уже за китайский авто не считают?
Зависит от новости видимо...
Так другого же больше ничего нет…
Скорее всего эта новость полезна Китайцам, что они первые на Российском рынке и у россиян еще есть деньги на 287 тыс машин. Ну, может, для Россиян которые, которые хотят быть в чем то первыми.
Chery Geely Greaty
Living in devotion
It's always like the first time
Let me take a part)
"В Бельгию (третье место) — 120 тысяч авто"
Зачем Бельгии, население которой в раза два-три меньше Москвы, столько китайских колымаг? Они что-то замышляют, чего мы не знаем?
http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/27/c_139547909.htm
Ведра...
JACвич и FAWда видимо то "сделано у нас" то импорт из Китая в зависимости от новости...в любом случае заколдованные будут писать "только выиграли"...
Не понял, «Оку» раздумали перезапускать, что ли?
Общий объем экспорта произведенных в Китае автомобилей за январь - май 2023 года составил 1,75 млн единиц, что на 81,5% превысило показатель аналогичного периода 2022 года — Китайская ассоциация автомобильной промышленности
Мировые продажи электромобилей выросли на 55% в 2022 году и превысили 10 млн единиц. Примерно 60% электромобилей продано в Китае.
Китай планирует к 2030 году продавать 8 млн легковых автомобилей за рубежом ежегодно, что более чем в два раза больше экспорта автомобилей Японии в настоящее времяю Bloomberg
Китай обогнал Германию, став вторым по величине экспортером автомобилей в мире: экспорт из материковой части КНР вырос на 54,4% в годовом исчислении до 3,11 млн автомобилей в 2022 году.
На экспорт пришлось 11,5% от общего объема производства материкового Китая в 2022 году — 27 млн автомобилей.
КНР также приближается к объему экспорта Японии и может стать крупнейшим экспортером автомобилей в мире в ближайшие несколько лет. SCMP
Не стоит забывать, что "произведено в Китае" – не есть обязательно китайские авто, ибо в КНР завод Tesla.
@Артур Томилко почему great? Если Great Wall
https://www.youtube.com/watch?v=pJpI5DGModw
Экономическая, а значит и иная, зависимость от Китая - наихудший вариант развития событий для России.Понятно, не считая военного разгрома и последующего майдана.