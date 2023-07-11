Транспорт
Артур Томилко

Россия вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая Статьи редакции

Самые популярные бренды у россиян — Chery, Geely и Great.

  • За первые пять месяцев 2023 года производители из Китая поставили в Россию около 287 тысяч машин — больше, чем в любую другую страну, пишет Bloomberg со ссылкой данные Китайской ассоциации автопроизводителей. В денежном выражении импорт достиг $3,6 млрд.
  • В Мексику, которая занимает второе место по объёму импорта китайских автомобилей, за тот же период поставили 159 тысяч машин. В Бельгию (третье место) — 120 тысяч авто.
  • В число самых популярных марок у россиян входят Chery, Geely и Great. На них приходится треть продаж новых авто в России, отмечает агентство. Самыми популярными моделями оказались внедорожники Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Great Wall Haval.
  • В июне 2023 года «Ъ» со ссылкой на данные «Автостата» писал, что за январь-май в Россию ввезли 171,5 тысяч легковых машин. Доля поставок из Китая составила 70,5% — 120,9 тысяч автомобилей.
Chery Tiggo 7 Pro
  • После начала боевых действий в Украине работу на российском рынке прекратили крупные зарубежные автопроизводители. Среди них — Volkswagen, General Motors, Renault, Nissan и другие. Минпромторг включил автомобили 60 марок в список товаров параллельного импорта.
  • В мае 2022 завод Renault в Москве перешёл в госсобственность, на нём начали собирать локализованные версии китайских JAC под брендом «Москвич». В октябре Минпромторг объявил о национализации российских активов Nissan, на нём запустили сборку Lada X-Cross.

#новость

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53 комментария
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 no name

Наконец-то победа и первое место!!!!!!!!!!!1

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Марк Ветров

успех ,что тут скажешь ...

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Марсель

😂😂😂😂

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Serge Schukin

Ну наконец-то! Встали с колен! Импортозаместили! Всем по медальке - особенно - непричастным 👍

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Глеб Цапля

А причастным что?

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1 комментарий
Александр Ларин

Это вассал Китая или стратегический партнёр и перспективная торговля? Как щас правильно?

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Фиктивный Аккаунт

Покупали немецкие, французские, японские - стали покупать китайские, а в перспективе вьетнамские индийские.

Немного не в том проблема.

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Мимо проходивший

Вассал моего вассала — не мой вассал

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1 комментарий
Вадим Д.

Во дела. А как же москвичи «полностью отечественные»?! Нас что, обманывали?! 😱
Да не... Не может такого быть.

Зато есть чем гордиться: первые, впереди всех.

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Евгений Широков

Не обманывали, а опустили подробности производства в целях поддержки отечественного автопрома и интереса платежеспособной аудитори

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Ivan Boldyrev

Пересядь с иглы мирового автопрома на иглу китайского автопрома.

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Невкусно и грустно

В Китае собрали 1 автомобиль. Из Китая в РФ уехал 1 автомобиль.

- Вовочка, на сколько автомобилей вырос мировой выпуск автомобилей?
- На 2!
- Почему на 2?

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Sergey Prince

Китайцы хороши однако. Вовремя подсуетились, и всё говно, которое и на внутреннем рынке продать не могут, скинули в Россию👌🏻👍🏻

Ненуачо, пипл схавает.

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C. Steel

Они всему миру продают "всё говно". Проснитесь.

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4 комментария
Пена Литрова

Россия реально чемпион в плане китайских тачек, неудивительно

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Pavel Cree

Вы тоже не ожидали такой новости?

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Михаил Толстых
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Garmonbon

Импортозаместили нормально🤣

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Денис Мартынов

не удивительно ,а только смешно

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Фиктивный Аккаунт

Product market feet

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Serge Schukin

More like product-market dick

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Невероятный Блондин
Chery, Geely и Great

А как же «Москвич»(Dac)? Или его уже за китайский авто не считают?

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MakaR

Зависит от новости видимо...

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debil

Так другого же больше ничего нет…

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debil
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Василий Мартьянов

Скорее всего эта новость полезна Китайцам, что они первые на Российском рынке и у россиян еще есть деньги на 287 тыс машин. Ну, может, для Россиян которые, которые хотят быть в чем то первыми.

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Alex Shevchenko

Chery Geely Greaty
Living in devotion
It's always like the first time
Let me take a part)

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Слегка Придурковатый

"В Бельгию (третье место) — 120 тысяч авто"

Зачем Бельгии, население которой в раза два-три меньше Москвы, столько китайских колымаг? Они что-то замышляют, чего мы не знаем?

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muiren
A total of some 7,000 sedans were manufactured in Tesla's Gigafactory in Shanghai, China, before launching its journey to Europe last month. The first batch, about half of the Model 3 vehicles, has arrived, while a second is scheduled to arrive early December, an on-site staff told Xinhua.

http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/27/c_139547909.htm

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6 комментариев
Геннадий Гребенкин

Ведра...

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MakaR

JACвич и FAWда видимо то "сделано у нас" то импорт из Китая в зависимости от новости...в любом случае заколдованные будут писать "только выиграли"...

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Император Нолимоций

Не понял, «Оку» раздумали перезапускать, что ли?

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Andron Andronov

Общий объем экспорта произведенных в Китае автомобилей за январь - май 2023 года составил 1,75 млн единиц, что на 81,5% превысило показатель аналогичного периода 2022 года — Китайская ассоциация автомобильной промышленности
Мировые продажи электромобилей выросли на 55% в 2022 году и превысили 10 млн единиц. Примерно 60% электромобилей продано в Китае.
Китай планирует к 2030 году продавать 8 млн легковых автомобилей за рубежом ежегодно, что более чем в два раза больше экспорта автомобилей Японии в настоящее времяю Bloomberg
Китай обогнал Германию, став вторым по величине экспортером автомобилей в мире: экспорт из материковой части КНР вырос на 54,4% в годовом исчислении до 3,11 млн автомобилей в 2022 году.
На экспорт пришлось 11,5% от общего объема производства материкового Китая в 2022 году — 27 млн автомобилей.
КНР также приближается к объему экспорта Японии и может стать крупнейшим экспортером автомобилей в мире в ближайшие несколько лет. SCMP

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muiren

Не стоит забывать, что "произведено в Китае" – не есть обязательно китайские авто, ибо в КНР завод Tesla.

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4 комментария
sasha supertouch

@Артур Томилко почему great? Если Great Wall

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Andron Andronov

https://www.youtube.com/watch?v=pJpI5DGModw

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Michael T

Экономическая, а значит и иная, зависимость от Китая - наихудший вариант развития событий для России.Понятно, не считая военного разгрома и последующего майдана.

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