Транспорт
Артур Томилко

Whoosh запустил аренду электровелосипедов в Москве Статьи редакции

До этого она работала только в Московской области и Санкт-Петербурге.

  • Парк моделей в столице составит более 2000 устройств, рассказали в компании. Велосипеды рассчитаны на поездки дистанцией от 7 км и могут выдержать вес до 120 кг. Старт аренды стоит 50 рублей, одна минута поездки — 7 рублей.
  • Мощность электродвигателя составляет 250 Вт. Велосипеды могут двигаться с максимальной скоростью 25 км/ч — на этой отметке мотор отключается автоматически. Кроме того, на них распространяются те же правила и запреты, что и для электросамокатов, например, ограничение скорости до 15 км/ч в «медленных зонах».

  • В 2021 году Whoosh уже на время добавлял аренду электровелосипедов — это был тестовый запуск на 200 устройств в Москве.

  • В апреле 2022 года сервис запустил аренду электровелосипедов в Санкт-Петербурге и Московской области. По собственным данным компании, средняя длительность поездки на них оказалась на 26-31% выше, чем на самокатах.

#новость #whoosh

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90 комментариев
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 Иван Адров

Это пофиг, ждём аренду электро досок

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Олег Павлов

Ну шеринг катеров в СПб я бы потестил в сезон навигации)

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2 комментария
Василий Орлов

Тогда уж и электроролики какие-нибудь
Недавно читал про то что какая-то компания представила что-то похожее на ускоряющие ходьбу сандали на роликах, вот я бы такие арендовал интереса ради

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Банан

Теперь все поймут, что самокаты не были таким уж большим злом

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Вася Пражкин

Посмотрим, что пешеходы на это скажут:

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3 комментария
lakoros

А чем кроме скорости он отличается от обычного велосипеда?

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22 комментария
Андрей Вечерний

Сейчас жители Москвы и других городов с нормальной инфраструктурой обкакают меня, но вся вот эта кикшеренговая движуха — порождение дьявола.

Неадекватные подростки, сбивающие пешеходов, компании-индусы катающиеся по 2-3 человека, джамшуты-доставщики с зашкаливающей борзостью.

Как только эта электрохрень раздавит ребенка большого чиновника (или помнет крыло авто) — сразу урегулируют.

Но сейчас это зло.

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user0564335

но проблема ж не в самом кикшеринге, а в отдельных пользователях и изъянах в инфраструктуре. Велодорожек, уж тем более нормальных, сильно не хватает.
Да и пешеходы, кстати, не всегда адекватно себя ведут: не смотрят по сторонам, ходят посередине тротуара оживленных улиц уткнувшись в телефон. У кого-то это ещё приправлено мышлением "не трамвай - объедет"

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6 комментариев
Elena Pliner

в Москве выделенные дорожки есть далеко не во всех районах. В спальниках они носятся по пешеходным дорогам и пешеходным переходам, так что о нормальной инфраструктуре и безопасности можно забыть

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1 комментарий
Magistr Architecture

Так в Мск нет инфраструктуры, поэтому кикшеринг перегружает тротуары. Проблема может быть решена выделенной на автодороге. Но кто-то ставит палки в колеса этой инициативе

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Павел Некрашевич

Если в Санкт-Петербурге революции не случилось на фоне велосипедистов, значит и для Москвы можно. Ок

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S1m0ne

Там не до революций пока)

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2 комментария
Вадим Д.

Столько новостей с неделю уже о них, ощущение что Whoosh хочет стать имерией.

А может запилите в регионах такси? В пику обалдевшему совершенно уже яндексу, а?

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lakoros
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Teddy Loaf

Третье лето оставляю машину дома, потому что на самокате по Москве быстрее. И как транспорт последней мили и иногда на дальние поездки.

Если вижу пешеходов впереди, не жадничаю, спешиваюсь, прохожу мимо и дальше топлю. Но в этот год все стало значительно хуже. Ограничения с одной стороны, неадекваты которые звенят пешеходам на все денюжки которые они отдали за прокат, соответственно даже спешившись – ты бесишь других. Люди дергаются, прыгают, ведут неадекватно.

Если едишь сам, аккуратно, справа – то навстречу тебе летит кто-то обязательно с очень загруженным видом и его будто магнитит к тебе.

Короче удобно в обход пробок проехать центр поперек за 20 минут, спору нет, но я готов что это последний год самокатов. Надеятся на благоразумность, обучение – не стал бы, 15 лет вождения автомобиля показывает что даже с правами, даже с легально полученными люди получая что-то круглое и катящееся – часто бывают не готовы к ответственности.

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S1m0ne
что-то круглое и катящееся – часто бывают не готовы к ответственности.

вот-вот.
Когда уже моноколёса, эта шелестящая смерть, на своих скоростях перестанет являться точкой из ниоткуда

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1 комментарий
Serge Schukin

Чзх 15 кмч 🤣🤣🤣 это скорость детского трёхколёсника - какой смысл вообще?

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Андрей Иванов

Обычно такое называют транспортом "последней мили", что бы вы не автобус чадящий ждали от метро до дома, а двигались на чём то более экологичном и не требующим всё превращать в автостраду

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4 комментария
S1m0ne

чтобы меду ветками метро не ждать автобус и покорить это расстояние не со своими типовыми 6 км/ч пешеходом.
Всё лучше, чем по жаре плестись.

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Рэдрик Шухарт

А надо быстрее? Это в 3 раза быстрее чем пешком

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Чукча в танке

Когда @Тинькофф сделает возможность заказать самокат/велик через свое приложение?

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Андрей Иванов

Им некогда, они все отвечают на заявки майора https://vc.ru/749123

Тинькофф нарушил "Банковскую тайну" и без каких…
Не так давно пригласили меня в качестве свидетеля в ФСБ. Без задних мыслей, понимая, что я ничего…
vc.ru
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lakoros

А зачем? зачем пихать всё в одно приложение?

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Тинькофф

Спасибо за идею! Если реализуем такой сервис - обязательно расскажем 🙂

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Телячья ярость

не вижу в этом смысла. Шел по Арбату, стоят велики от ВТБ, вообще никто не берет. Да и велик только в специальные парковки ставить.. а самокат бросай куда хочешь

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Андрей Иванов

Фигасе вы сравнили, втбшные велики обычно в таком состоянии как буд-то их со свалки принесли. Вообще конечно правда не понимаю зачем велик если есть самокат, только если из за корзины на руле.

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S1m0ne
.. а самокат бросай куда хочешь

Так вот почему они то в пруду, то посреди тротуара

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Кирилл Сушков

так они неудобные, поэтому никто и не берет

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Кристина Масленникова

Каталась пару раз, забавная штука. Ощущение, что чуть безопаснее и более управляемая, чем самокат. Но немного бы правила ввести более жесткие для их водителей, скорость не детская все-таки.

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Андрей Иванов

25 км/ч не детская скорость? Хах, по тротуарам на обычных великах быстрее гоняют. В меня дважды уже врезались. Уж лучше самокат, в нём хотя бы весу меньше.

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Mansplaining

.

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Рэдрик Шухарт

Выглядят прикольно. И должны быть безопаснее чем самокаты просто потому что на велосипеде сложнее трюкачить и исполнять (не невозможно, но сложнее).
По цене это нормально? Что скажут москвичи? Или снова дороже такси выйдет?

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Magistr Architecture

Безопаснее это будет только тогда, когда уберут с тротуара

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Mansplaining

.

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Elena Pliner

аренду на покатушки по пешеходным переходам и тротуарам. Ок, запасаемся гипсом

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Чукча в танке

Какой-то велик для коротышек

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Антон Калашников

Топ

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Владимир Фролов

Супер

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Юрий Спирин

Недавно электросамокаты запускали теперь велики- круть, надо попробовать

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Олег Павлов

Удобные велики, зачет

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Den Logachev

Уже пару раз чуть не сбили меня на той шайтан-машине. Ну, чего, спасибо!

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S1m0ne

Меня 2 раза сбивали на моноколесе. Ну ничего!)

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Григорий Лыжин

Ну а что прокатимся

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виктор сикрит

Помню у Кухни на районе появились такие штуки впервые для курьеров

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Dima Tsurkan

Кринж. Электровелики выглядят очень странно, иногда ощущение, что их используют только инвалиды.
Можно просто аренду обычных и городских великов, а не ВТБшных с корзиной впереди и уродской рамой.

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Василий Орлов

Кайф, а то на Собянинских неудобно

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Сергей Заручкин

Все равно буду пользоваться электросамокатом, намного интереснее, чем обычные велосипеды

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lakoros

Ну велосипед то всяко устойчивее.

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Добрый Пуховик

Дурацкое устройство этот электровелик Вуш — чтобы ехать, надо все время крутить педали, а скорость ограничена. Лучше уж на обычном велике.

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90 комментариев
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