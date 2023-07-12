Whoosh запустил аренду электровелосипедов в Москве Статьи редакции
До этого она работала только в Московской области и Санкт-Петербурге.
- Парк моделей в столице составит более 2000 устройств, рассказали в компании. Велосипеды рассчитаны на поездки дистанцией от 7 км и могут выдержать вес до 120 кг. Старт аренды стоит 50 рублей, одна минута поездки — 7 рублей.
- Мощность электродвигателя составляет 250 Вт. Велосипеды могут двигаться с максимальной скоростью 25 км/ч — на этой отметке мотор отключается автоматически. Кроме того, на них распространяются те же правила и запреты, что и для электросамокатов, например, ограничение скорости до 15 км/ч в «медленных зонах».
В 2021 году Whoosh уже на время добавлял аренду электровелосипедов — это был тестовый запуск на 200 устройств в Москве.
- В апреле 2022 года сервис запустил аренду электровелосипедов в Санкт-Петербурге и Московской области. По собственным данным компании, средняя длительность поездки на них оказалась на 26-31% выше, чем на самокатах.
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Это пофиг, ждём аренду электро досок
Ну шеринг катеров в СПб я бы потестил в сезон навигации)
Тогда уж и электроролики какие-нибудь
Недавно читал про то что какая-то компания представила что-то похожее на ускоряющие ходьбу сандали на роликах, вот я бы такие арендовал интереса ради
Теперь все поймут, что самокаты не были таким уж большим злом
Посмотрим, что пешеходы на это скажут:
А чем кроме скорости он отличается от обычного велосипеда?
Сейчас жители Москвы и других городов с нормальной инфраструктурой обкакают меня, но вся вот эта кикшеренговая движуха — порождение дьявола.
Неадекватные подростки, сбивающие пешеходов, компании-индусы катающиеся по 2-3 человека, джамшуты-доставщики с зашкаливающей борзостью.
Как только эта электрохрень раздавит ребенка большого чиновника (или помнет крыло авто) — сразу урегулируют.
Но сейчас это зло.
но проблема ж не в самом кикшеринге, а в отдельных пользователях и изъянах в инфраструктуре. Велодорожек, уж тем более нормальных, сильно не хватает.
Да и пешеходы, кстати, не всегда адекватно себя ведут: не смотрят по сторонам, ходят посередине тротуара оживленных улиц уткнувшись в телефон. У кого-то это ещё приправлено мышлением "не трамвай - объедет"
в Москве выделенные дорожки есть далеко не во всех районах. В спальниках они носятся по пешеходным дорогам и пешеходным переходам, так что о нормальной инфраструктуре и безопасности можно забыть
Так в Мск нет инфраструктуры, поэтому кикшеринг перегружает тротуары. Проблема может быть решена выделенной на автодороге. Но кто-то ставит палки в колеса этой инициативе
Если в Санкт-Петербурге революции не случилось на фоне велосипедистов, значит и для Москвы можно. Ок
Там не до революций пока)
Столько новостей с неделю уже о них, ощущение что Whoosh хочет стать имерией.
А может запилите в регионах такси? В пику обалдевшему совершенно уже яндексу, а?
Третье лето оставляю машину дома, потому что на самокате по Москве быстрее. И как транспорт последней мили и иногда на дальние поездки.
Если вижу пешеходов впереди, не жадничаю, спешиваюсь, прохожу мимо и дальше топлю. Но в этот год все стало значительно хуже. Ограничения с одной стороны, неадекваты которые звенят пешеходам на все денюжки которые они отдали за прокат, соответственно даже спешившись – ты бесишь других. Люди дергаются, прыгают, ведут неадекватно.
Если едишь сам, аккуратно, справа – то навстречу тебе летит кто-то обязательно с очень загруженным видом и его будто магнитит к тебе.
Короче удобно в обход пробок проехать центр поперек за 20 минут, спору нет, но я готов что это последний год самокатов. Надеятся на благоразумность, обучение – не стал бы, 15 лет вождения автомобиля показывает что даже с правами, даже с легально полученными люди получая что-то круглое и катящееся – часто бывают не готовы к ответственности.
вот-вот.
Когда уже моноколёса, эта шелестящая смерть, на своих скоростях перестанет являться точкой из ниоткуда
Чзх 15 кмч 🤣🤣🤣 это скорость детского трёхколёсника - какой смысл вообще?
Обычно такое называют транспортом "последней мили", что бы вы не автобус чадящий ждали от метро до дома, а двигались на чём то более экологичном и не требующим всё превращать в автостраду
чтобы меду ветками метро не ждать автобус и покорить это расстояние не со своими типовыми 6 км/ч пешеходом.
Всё лучше, чем по жаре плестись.
А надо быстрее? Это в 3 раза быстрее чем пешком
Когда @Тинькофф сделает возможность заказать самокат/велик через свое приложение?
Им некогда, они все отвечают на заявки майора https://vc.ru/749123
А зачем? зачем пихать всё в одно приложение?
Спасибо за идею! Если реализуем такой сервис - обязательно расскажем 🙂
не вижу в этом смысла. Шел по Арбату, стоят велики от ВТБ, вообще никто не берет. Да и велик только в специальные парковки ставить.. а самокат бросай куда хочешь
Фигасе вы сравнили, втбшные велики обычно в таком состоянии как буд-то их со свалки принесли. Вообще конечно правда не понимаю зачем велик если есть самокат, только если из за корзины на руле.
Так вот почему они то в пруду, то посреди тротуара
так они неудобные, поэтому никто и не берет
Каталась пару раз, забавная штука. Ощущение, что чуть безопаснее и более управляемая, чем самокат. Но немного бы правила ввести более жесткие для их водителей, скорость не детская все-таки.
25 км/ч не детская скорость? Хах, по тротуарам на обычных великах быстрее гоняют. В меня дважды уже врезались. Уж лучше самокат, в нём хотя бы весу меньше.
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Выглядят прикольно. И должны быть безопаснее чем самокаты просто потому что на велосипеде сложнее трюкачить и исполнять (не невозможно, но сложнее).
По цене это нормально? Что скажут москвичи? Или снова дороже такси выйдет?
Безопаснее это будет только тогда, когда уберут с тротуара
.
аренду на покатушки по пешеходным переходам и тротуарам. Ок, запасаемся гипсом
Какой-то велик для коротышек
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Топ
Супер
Недавно электросамокаты запускали теперь велики- круть, надо попробовать
Удобные велики, зачет
Уже пару раз чуть не сбили меня на той шайтан-машине. Ну, чего, спасибо!
Меня 2 раза сбивали на моноколесе. Ну ничего!)
Ну а что прокатимся
Помню у Кухни на районе появились такие штуки впервые для курьеров
Кринж. Электровелики выглядят очень странно, иногда ощущение, что их используют только инвалиды.
Можно просто аренду обычных и городских великов, а не ВТБшных с корзиной впереди и уродской рамой.
Кайф, а то на Собянинских неудобно
Все равно буду пользоваться электросамокатом, намного интереснее, чем обычные велосипеды
Ну велосипед то всяко устойчивее.
Дурацкое устройство этот электровелик Вуш — чтобы ехать, надо все время крутить педали, а скорость ограничена. Лучше уж на обычном велике.