Транспорт
Маша Цепелева

ФАС начала проверку цен на авиабилеты в России Статьи редакции

Ведомство совместно с Генпрокураторой проверит авиакомпании и аэропорты в нескольких городах.

  • Федеральная антимонопольная служба оценит формирование цен на авиабилеты и установленные тарифы и сборы за обслуживание самолётов в аэропортах.
  • Проверка пройдёт в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия.
  • Ведомство применит меры антимонопольного реагирования, если найдёт нарушения.
  • Цены авиабилетов на внутренние рейсы выросли в январе–мае 2023 года в среднем на 6,2%, или на 420 рублей за штуку, сообщил Минтранс со ссылкой на расчёты ФАС. Аномально высоких скачков летом не наблюдалось, добавили в министерстве.
  • Накануне совладелец аэропорта Внуково в интервью РБК предположил, что без госсубсидий авиабилеты в 2023 году подорожают на 15-20% на внутренних рейсах и до 40% — на международных.
Фото «РИА Новости»

#новость #самолёты #фас

1044 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Александр Зайцев

А знаете где ФАС может найти самые дешевые авиабилеты? На сервисе Aviasales! Aviasales, поиск дешевых авиабилетов!

Ответить
Развернуть ветку
Tar Mendo
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Самая бесполезная контора в РФ - это ФАС.

ОПСОсов всех признавали нарушителями - в итоге цены ломятся дальше.
Тут не надо проверок никаких, билеты стоят дохера.

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Плюсую. И самое главное никакой ответственности.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

И по результатам проверки: "Всё нормально цены можно повышать!" скажет наверное...

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Черт! Слишком рано купил билеты…

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Да! Не успели до подорожания...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Ведомство проверит авиакомпании и аэропорты в нескольких городах

И признает правомерность и обоснованность повышения цен.

Ответить
Развернуть ветку
НаряднаяШайга

На периметре нет фас, а есть непонятная организация, которая так себя называет)

Ответить
Развернуть ветку
Азазу Отто

ФАС бы на РЖД сделать, но увы и ах, с авиабилетами особо разбираться не будут, а с РЖД и подавно

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Заляев

ФАС вам бы лучше проверить одного дедушку из за которого и растут цены

Ответить
Развернуть ветку
Ник К.

А что случилось?)

Ответить
Развернуть ветку
Artu

Отличная новость, будем ждать перспектив

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Не-а...новость ни о чём...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
14 комментариев
null