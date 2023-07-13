ФАС начала проверку цен на авиабилеты в России Статьи редакции
Ведомство совместно с Генпрокураторой проверит авиакомпании и аэропорты в нескольких городах.
- Федеральная антимонопольная служба оценит формирование цен на авиабилеты и установленные тарифы и сборы за обслуживание самолётов в аэропортах.
- Проверка пройдёт в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия.
- Ведомство применит меры антимонопольного реагирования, если найдёт нарушения.
- Цены авиабилетов на внутренние рейсы выросли в январе–мае 2023 года в среднем на 6,2%, или на 420 рублей за штуку, сообщил Минтранс со ссылкой на расчёты ФАС. Аномально высоких скачков летом не наблюдалось, добавили в министерстве.
- Накануне совладелец аэропорта Внуково в интервью РБК предположил, что без госсубсидий авиабилеты в 2023 году подорожают на 15-20% на внутренних рейсах и до 40% — на международных.
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Самая бесполезная контора в РФ - это ФАС.
ОПСОсов всех признавали нарушителями - в итоге цены ломятся дальше.
Тут не надо проверок никаких, билеты стоят дохера.
Плюсую. И самое главное никакой ответственности.
И по результатам проверки: "Всё нормально цены можно повышать!" скажет наверное...
Черт! Слишком рано купил билеты…
Да! Не успели до подорожания...
И признает правомерность и обоснованность повышения цен.
На периметре нет фас, а есть непонятная организация, которая так себя называет)
ФАС бы на РЖД сделать, но увы и ах, с авиабилетами особо разбираться не будут, а с РЖД и подавно
ФАС вам бы лучше проверить одного дедушку из за которого и растут цены
А что случилось?)
Отличная новость, будем ждать перспектив
Не-а...новость ни о чём...