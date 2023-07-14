Россиянин рассказал, что смог вернуть машину после её ареста таможней Германии Статьи редакции
О случаях ареста личных автомобилей россияне рассказывают с мая-июня 2023 года. Таможня объясняла это санкциями.
- Власти Германии согласились вернуть изъятый из-за санкций автомобиль Audi Q3 Ивану Ковалю, рассказал он вечером 13 июля 2023 года «Фонтанке». Издание пишет, что это первый случай.
- «Вот час назад буквально адвокату пришло письмо из таможни, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать», — сказал он. Издание опубликовало копию письма, в котором описывается, как забрать автомобиль.
- Коваль рассказывал РБК, что его машину забрали в начале июня 2023 года возле дома в Гамбурге. Сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль всё равно арестовали, поскольку «с октября 2022 года въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС запрещён», говорил россиянин. О похожих случаях писали также BFM.ru и «Фонтанка».
- В начале июля немецкая таможня разъяснила, что въезд на территорию страны на личном автомобиле из России расценивается как основание для его ареста, поскольку ввоз машин из России в ЕС запрещён в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014.
- В этой статье речь идёт о запрете «покупки, импорта или передачи, прямо или косвенно, товаров, которые приносят существенные доходы России». РБК указывало, что на немецком языке в официальном переводе используется термин Einfuhr, который может означать просто ввоз, а не таможенный импорт.
- После этого посольство России в Германии рекомендовало гражданам не ввозить в страну машины на российских номерах «до прояснения ситуации».
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Как выяснилось могут конфисковать не только автомобили, но и много другого.После принятия санкционного предписания от 23 июня текущего года въезжающим в Евросоюз негражданам ЕС фактически запрещено как просто ввозить самые разные предметы из самой России, так и любые товары, произведенные в этой стране.
В приложении к предписанию содержится длинная таблица, в которой на одиннадцати страницах перечислены различные предметы, запрещенные для ввоза в ЕС. Среди них не только автомобили, мотоциклы и экскаваторы, но также пудреницы, очки, футляры, портсигары, косметички, кошельки, сумки, рюкзаки и чемоданы.
Эксперты говорят об абсурдности предписания.
СМИ сообщают, что юристы федерального минфина готовят внутренний закон по применению предписания ЕС на территории ФРГ.
До принятия этого закона, скорее всего, дальнейших проверок и конфискации имущества въезжающих из России неграждан ЕС производиться не будет.
"автомобили, мотоциклы и экскаваторы"
Про трактор ничего нет, заебись!
Трактор Беларус
Учитывая, что из него можно собрать болид на 320км/ч, который будут выдавать только тракторные шины, топ же)
А танки?
трусы-то можно ввозить? А то неудобно может получиться...
(-:
Дружим с Ваней и его женой. Ребята молодцы! Знаем, какие трудности были при переезде, но все сложилось хорошо.
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Embargomassnahmen/Laenderembargos/Russland/russland_node.html
Полный список того, что нельзя ввозить в Германию. Трактуют тем, чтобы никакие представители России не смогли поиметь с ввозимого имущества выгоду, в случаях если это авто, предметы роскоши и и.т.д.
Возможно были прецеденты, когда какие-либо олигархи наши пытались наварится. Потому что все эта херобора передается в прокуратуру местную. Да и тех русских, которые уже давно живут в Германии никто не трогает.
В дополнение можно пожелать нашим иммигрантам побольше читать сайты ведомств, а не телеграмм каналы.
Тем более об арестах имущества таможня публиковала списки ещё с начала невойны с Украиной и даже раньше
Так речь в санкциях не идет про временный ввоз/вывоз. Это уже тупоголовые додумали
А6 тоже вернут?
Также вопрос - почему изымают только ауди?
Как почему - сборка немецкая, хорошая машина.
Человек на Ладе и так страдает
Никак по шапке надавали тому бюргеру-чиновнику, что сморозил эту глупость? Я надеюсь, что теперь владельцы задержанных авто насуют им по самое не балуй иски с компенсацией, чтоб впредь неповадно было.
У русских как-то не принято судиться. Тем более, в ЕС, без знания тонкостей их системы.
Разве за хороший процент не должны оживиться местные бюргеро-адвокаты?
У бедных - не принято, а богатым - норм. Зачем знать тонкости в ЕС? Это забота юристов. Вот Вы в России все тонкости УК и ТК знаете?
Комментарий удален модератором
Поговорим за демократию?
Думаешь там голосуют за каждый исполнительный лист всей страной?
А так-то тут иностранное государство вмешалось. )
Получается:
- В 2022 таможня Германии говорит что не надо к нам ехать на ру номерах можем конфисковать
- Зачем человек поехал?
а если номера заклеить или девайс с фальш номером замутить?
Пересидишь СВО в немецкой тюрьме.
Это что, надзорная ветка власти пошла против исполнительной?!
нет
Молодцы
Так авто фактически не получен? То есть пока какая-то мутная бумажка без VIN, судя по тому, что в СМИ есть.
А причем тут товары личного пользования? Бояться что машину продадут, так просто запретите таможню машин из России. Просто и понятно.