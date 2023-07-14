Транспорт
Таня Боброва

Россиянин рассказал, что смог вернуть машину после её ареста таможней Германии Статьи редакции

О случаях ареста личных автомобилей россияне рассказывают с мая-июня 2023 года. Таможня объясняла это санкциями.

  • Власти Германии согласились вернуть изъятый из-за санкций автомобиль Audi Q3 Ивану Ковалю, рассказал он вечером 13 июля 2023 года «Фонтанке». Издание пишет, что это первый случай.
  • «Вот час назад буквально адвокату пришло письмо из таможни, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать», — сказал он. Издание опубликовало копию письма, в котором описывается, как забрать автомобиль.
  • Коваль рассказывал РБК, что его машину забрали в начале июня 2023 года возле дома в Гамбурге. Сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль всё равно арестовали, поскольку «с октября 2022 года въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС запрещён», говорил россиянин. О похожих случаях писали также BFM.ru и «Фонтанка».
  • В начале июля немецкая таможня разъяснила, что въезд на территорию страны на личном автомобиле из России расценивается как основание для его ареста, поскольку ввоз машин из России в ЕС запрещён в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014.
  • В этой статье речь идёт о запрете «покупки, импорта или передачи, прямо или косвенно, товаров, которые приносят существенные доходы России». РБК указывало, что на немецком языке в официальном переводе используется термин Einfuhr, который может означать просто ввоз, а не таможенный импорт.
  • После этого посольство России в Германии рекомендовало гражданам не ввозить в страну машины на российских номерах «до прояснения ситуации».

#новость #германия

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 S.Capusta

Как выяснилось могут конфисковать не только автомобили, но и много другого.

После принятия санкционного предписания от 23 июня текущего года въезжающим в Евросоюз негражданам ЕС фактически запрещено как просто ввозить самые разные предметы из самой России, так и любые товары, произведенные в этой стране.
В приложении к предписанию содержится длинная таблица, в которой на одиннадцати страницах перечислены различные предметы, запрещенные для ввоза в ЕС. Среди них не только автомобили, мотоциклы и экскаваторы, но также пудреницы, очки, футляры, портсигары, косметички, кошельки, сумки, рюкзаки и чемоданы.

Эксперты говорят об абсурдности предписания.
СМИ сообщают, что юристы федерального минфина готовят внутренний закон по применению предписания ЕС на территории ФРГ.
До принятия этого закона, скорее всего, дальнейших проверок и конфискации имущества въезжающих из России неграждан ЕС производиться не будет.

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Слегка Придурковатый

"автомобили, мотоциклы и экскаваторы"

Про трактор ничего нет, заебись!

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Artem Petrenkov

Трактор Беларус

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Д Хб

Учитывая, что из него можно собрать болид на 320км/ч, который будут выдавать только тракторные шины, топ же)

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Мейрам Сагунов

А танки?

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Leo Uvarov

трусы-то можно ввозить? А то неудобно может получиться...

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Вадим Д.

(-:

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Nastya Tavakina

Дружим с Ваней и его женой. Ребята молодцы! Знаем, какие трудности были при переезде, но все сложилось хорошо.

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Евгений Широков

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Aussenwirtschaft-Bargeldverkehr/Embargomassnahmen/Laenderembargos/Russland/russland_node.html

Полный список того, что нельзя ввозить в Германию. Трактуют тем, чтобы никакие представители России не смогли поиметь с ввозимого имущества выгоду, в случаях если это авто, предметы роскоши и и.т.д.
Возможно были прецеденты, когда какие-либо олигархи наши пытались наварится. Потому что все эта херобора передается в прокуратуру местную. Да и тех русских, которые уже давно живут в Германии никто не трогает.
В дополнение можно пожелать нашим иммигрантам побольше читать сайты ведомств, а не телеграмм каналы.
Тем более об арестах имущества таможня публиковала списки ещё с начала невойны с Украиной и даже раньше

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Вася Пражкин

Так речь в санкциях не идет про временный ввоз/вывоз. Это уже тупоголовые додумали

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Алексей Иванов

А6 тоже вернут?
Также вопрос - почему изымают только ауди?

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Ed R

Как почему - сборка немецкая, хорошая машина.

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Вася Пражкин

Человек на Ладе и так страдает

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Вася Пражкин

Никак по шапке надавали тому бюргеру-чиновнику, что сморозил эту глупость? Я надеюсь, что теперь владельцы задержанных авто насуют им по самое не балуй иски с компенсацией, чтоб впредь неповадно было.

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Сергей Молчановский

У русских как-то не принято судиться. Тем более, в ЕС, без знания тонкостей их системы.

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Pedal Horse Mashineries Inc

Разве за хороший процент не должны оживиться местные бюргеро-адвокаты?

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Вася Пражкин

У бедных - не принято, а богатым - норм. Зачем знать тонкости в ЕС? Это забота юристов. Вот Вы в России все тонкости УК и ТК знаете?

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Зеленый самолетик

Поговорим за демократию?

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Eozvarit

Думаешь там голосуют за каждый исполнительный лист всей страной?
А так-то тут иностранное государство вмешалось. )

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Зеленый самолетик

Получается:

- В 2022 таможня Германии говорит что не надо к нам ехать на ру номерах можем конфисковать
- Зачем человек поехал?

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Вадим Т.

а если номера заклеить или девайс с фальш номером замутить?

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Ами Варджа

Пересидишь СВО в немецкой тюрьме.

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Иван

Это что, надзорная ветка власти пошла против исполнительной?!

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Сергей Исаков

нет

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Semper Fi

Молодцы

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Кирилл Кветковский

Так авто фактически не получен? То есть пока какая-то мутная бумажка без VIN, судя по тому, что в СМИ есть.

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Станислав

А причем тут товары личного пользования? Бояться что машину продадут, так просто запретите таможню машин из России. Просто и понятно.

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