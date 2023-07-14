Японский автопроизводитель Isuzu ушёл из России и передал местный бизнес «Соллерсу» Статьи редакции
Последняя возьмёт на себя, помимо прочего, «гарантийные обязательства перед клиентами».
- Isuzu приняла такое решение, поскольку «в сложившейся ситуации невозможно спрогнозировать сроки возобновления поставок и производства автомобилей в России».
- Теперь «Соллерс» владеет 100% юридического лица Isuzu в России АО «Исузу Рус» и будет поставлять запасные части для грузовиков и легковых автомобилей марки в стране, рассказала компания. На утро 14 июля 2023 года данные в «Контур.Фокусе» не обновились.
- Бренд официально представлен в России с 2006 года, производство расположено в Ульяновске. Чтобы сохранить рабочие места и избежать простоя, «Соллерс» перезапустит и его. Сумма сделки неизвестна.
- В 2021 году площадка выпустила 3700 грузовиков, а в марте 2022-го приостановила работу, пишет издание NHK. Сам концерн пояснял, что производство прекратили вынужденно: завод перестал получать комплекты для сборки машин. Сотрудникам при этом выплачивали зарплату, и предприятие всё ещё выпускало шасси.
- В группу «Соллерс Авто» входит «Ульяновский автомобильный завод», промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области, завод по производству LCV в Елабуге и завод на Дальнем Востоке. У неё с Isuzu было совместное предприятие, на базе которого стороны хотели выпустить совместный автомобиль «УАЗ City».
- В сентябре 2022-го японская газета Yomiuri писала, что Isuzu рассматривает возможность прекратить выпуск машин в России — в том числе из-за проблем с логистикой. В феврале 2023 года СП «Соллерса» и Isuzu подало заявление о ликвидации. Российская компания сообщала, что «не понесла потерь», так как «СП не успело начать инвестиции в организацию производства».
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Соллерс теперь много чем владеет. Но если гарантийку действительно смогут осилить, хорошо.
А в целом, конечно, глубина жопы поражает, хотя, казалось бы — куда дальше?
Ещё и не начинали...
Заходят как-то в бар всепропальщик Вадим и либерал Макар....
Друзья а это хорошие машинки были? Жаль конечно...
Отличные были грузовики.
Ну тогда очень очень жаль...частенько видел их в Сибири и на Дальнем Востоке...
Прям сильно жалеешь? Очень переживаешь за Россию?
Как может быть что-то лучше Белаза?
Нет
Не знаю как в западной части страны, но в восточной Исузики пользуются хорошим спросом.
Правда они там немного праворульные
Пользовались. Теперь вместо надëжных Исузиков будут Бавы, Фавы, Ховы, Новэки и остальные сорта, в которых нет желания разбираться, и которые превосходят в надëжности разве что ГАЗ и КамАЗ.
Соллерс столько всего у себя собрал, что хочется спросить: в чьих интересах?
Капиталист всегда действует в своих интересах
Печально конечно, но до окончания боевых действий, покинут все, кто не адаптируется к серым схемам. Вопрос только по опциону ушла или нет., в статье не увидел инфы об этом. Возвращаться то будут в любом случае, но те, кто с опционом в кармане, будут это делать наименее безболезненно.
Закрой за мной дверь, я ухожу.