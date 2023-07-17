«Москвич» и сборщик машин Evolute запланировали выпускать зарядные станции для электромобилей — «Ведомости» Статьи редакции
В России сейчас всего около 4500 электрозаправок, следует из данных 2Chargers.
- Липецкий «Моторинвест», который собирает в России электромобили под брендом Evolute, запланировал выпускать зарядные станции. Начало работ намечено на конец 2023-го — начало 2024-го, пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнёра компании Андрея Резникова.
- На первом этапе это будет «освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя». Другие детали он не привёл.
- «Москвич» рассказал о таких же планах на закрытой презентации в начале 2023-го, пишет газета. По её данным, предприятие собиралось сделать около 2000 электрозарядных станций (ЭЗС). Из них 800 — быстрых (заряжают электромобиль на 80% за полчаса) и 1200 — медленных (обычно позволяют зарядить средний электрокар на 40% не менее чем за два часа, полная зарядка занимает 7-8 часов).
- Согласно презентации, от разработки эскизной документации до её корректировки по итогам испытаний опытных образцов пройдёт 10 месяцев. Точных сроков запуска проекта завод не указал. Затраты на разработку он оценил в 20 млн рублей, на оборудование для производства станций — 42 млн рублей, пишет газета. Представитель «Москвича» комментировать презентацию отказался.
- Калининградский «Автотор» сами станции пока делать не планирует, сообщил представитель компании. Но с 2024 года начнёт изготавливать электронные блоки для них и поставлять конечным производителям ЭЗС.
- По данным сервиса 2Chargers, которые приводит издание, в России сейчас всего около 4500 электрозаправок, 779 из которых — быстрые. В Минпромторге рассказали, что в 2022-2023 годы пять российских компаний наладили производство быстрых зарядок, соответствующих требованиям к промышленной продукции, произведённой в стране.
- Опрошенные газетой эксперты отмечают, что зарядные станции — это сложный бизнес и непрофильный для автопроизводителей, и на рынке уже есть качественные российские продукты. Но исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что часто вместе с электромобилем производитель продаёт бытовую зарядную станцию — это может стать хорошим каналом дистрибуции.
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Ну пиздец секреты у них, конечно.
Я был прав (-: Ну да хоть так пусть освоят, а то радиус и направление поездок весьма невелики.Другие детали он не привёл
А их и нет, первый этап нужно освоить.
Нужно освоить! Сумма не уточняется...
Неэффективно освоить)
Отвечаю лет 8-10 назад была новость (я думаю ее реально загуглить), что РОССЕТИ до 25-го электрофицирует станциями всю РФ. Осталось ещё 2 года, я их видел только в пределах бульварного кольца))
https://tass.ru/ekonomika/14276113
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rosseti-do-2025g-vlozhat-20-mlrd-rub-v-razvitie-elektrosetevogo-kompleksa-krasnoyarskogo-kraya
Чот у них всё до 2025-го)
О спасибо! Похоже это время когда они запланировали распад РФ со своими преступными чвк и войнами (кстати , все показатели сегодня хуже, чем при распаде СССР)
тупо вранье
Откройте разницу ввп СССР и Китая тогда и сейчас и долго смейтесь. Откройте статистику рождения тогда и сейчас и плачьте
А почему ты сравниваешь СССР, а не РСФСР? И статистика по рождению - это как бы вообще далеко не все. В целом уровень аналитики понятен. Ты прав.
Да! Надо уже до магического 2030го перенести...
Ну в мухосрансках Сибири и ДВ зарядки встречаются...
Льготный проезд по мосту будет действовать?
Экстрим тур в один конец
Ты спиши, только не точь-в-точь (с) Из мануала Эволюта для ВАЗ
Нужно делать зарядные станции на парковках. Ну типа иначе какой смысл от этой "медленной" зарядки, когда она будет заряжать авто 7-8 часов?
Да! Почему их на парковках у крупных быдлошопов не делают интересно...там же машинки долго стоят...
Ну не по 7 же часов?
Почему? Пожрать там в жральне...позырить Чебурашку 100500часть или Ёлок 200600...повыбирать всякий хлам из Китая под видом брендов...несколько часов точно нужно...
А потом довольным и в аквагриме в заряженную сесть...
На светофорах людей пугать что ли?
Нет! Делится радостью с окружающими...
А ты где таришься?
В буржуйских онлайншопах...
Так ты вэлфоре? Тогда тебе виднее как обычно.
Evoвичъ!
Вопрос дилетанта. А почему в Москве нельзя чуть модифицировать станции зарядки электробусов также и для коммерческой зарядки электрокаров?
Так а пилить на чем?
Уж будьте уверены, на переоснащении найдут
Всё очень правильно. Тихие города наше будущее.
Опоздали на лет 15 правда
Сначала надо победить нештатные глушители на пидарских повозках.
расстреливать сразу на обочине, за эти перделки
И смех и грех