Транспорт
Таня Боброва

«Москвич» и сборщик машин Evolute запланировали выпускать зарядные станции для электромобилей — «Ведомости» Статьи редакции

В России сейчас всего около 4500 электрозаправок, следует из данных 2Chargers.

  • Липецкий «Моторинвест», который собирает в России электромобили под брендом Evolute, запланировал выпускать зарядные станции. Начало работ намечено на конец 2023-го — начало 2024-го, пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего партнёра компании Андрея Резникова.
  • На первом этапе это будет «освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя». Другие детали он не привёл.
  • «Москвич» рассказал о таких же планах на закрытой презентации в начале 2023-го, пишет газета. По её данным, предприятие собиралось сделать около 2000 электрозарядных станций (ЭЗС). Из них 800 — быстрых (заряжают электромобиль на 80% за полчаса) и 1200 — медленных (обычно позволяют зарядить средний электрокар на 40% не менее чем за два часа, полная зарядка занимает 7-8 часов).
  • Согласно презентации, от разработки эскизной документации до её корректировки по итогам испытаний опытных образцов пройдёт 10 месяцев. Точных сроков запуска проекта завод не указал. Затраты на разработку он оценил в 20 млн рублей, на оборудование для производства станций — 42 млн рублей, пишет газета. Представитель «Москвича» комментировать презентацию отказался.
  • Калининградский «Автотор» сами станции пока делать не планирует, сообщил представитель компании. Но с 2024 года начнёт изготавливать электронные блоки для них и поставлять конечным производителям ЭЗС.
  • По данным сервиса 2Chargers, которые приводит издание, в России сейчас всего около 4500 электрозаправок, 779 из которых — быстрые. В Минпромторге рассказали, что в 2022-2023 годы пять российских компаний наладили производство быстрых зарядок, соответствующих требованиям к промышленной продукции, произведённой в стране.
  • Опрошенные газетой эксперты отмечают, что зарядные станции — это сложный бизнес и непрофильный для автопроизводителей, и на рынке уже есть качественные российские продукты. Но исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что часто вместе с электромобилем производитель продаёт бытовую зарядную станцию — это может стать хорошим каналом дистрибуции.

#новость #электромобили

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 Вася Пражкин
«Москвич» рассказал о таких же планах на закрытой презентации в начале 2023-го

Ну пиздец секреты у них, конечно.

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Вадим Д.
освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя

Я был прав (-: Ну да хоть так пусть освоят, а то радиус и направление поездок весьма невелики.

Другие детали он не привёл

А их и нет, первый этап нужно освоить.

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MakaR

Нужно освоить! Сумма не уточняется...

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Alex GODERATOR

Неэффективно освоить)

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Alex GODERATOR

Отвечаю лет 8-10 назад была новость (я думаю ее реально загуглить), что РОССЕТИ до 25-го электрофицирует станциями всю РФ. Осталось ещё 2 года, я их видел только в пределах бульварного кольца))

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S1m0ne

https://tass.ru/ekonomika/14276113
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rosseti-do-2025g-vlozhat-20-mlrd-rub-v-razvitie-elektrosetevogo-kompleksa-krasnoyarskogo-kraya
Чот у них всё до 2025-го)

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Alex GODERATOR

О спасибо! Похоже это время когда они запланировали распад РФ со своими преступными чвк и войнами (кстати , все показатели сегодня хуже, чем при распаде СССР)

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Возвращение Доктора Богомола
все показатели сегодня хуже, чем при распаде СССР

тупо вранье

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Alex GODERATOR

Откройте разницу ввп СССР и Китая тогда и сейчас и долго смейтесь. Откройте статистику рождения тогда и сейчас и плачьте

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Возвращение Доктора Богомола

А почему ты сравниваешь СССР, а не РСФСР? И статистика по рождению - это как бы вообще далеко не все. В целом уровень аналитики понятен. Ты прав.

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MakaR

Да! Надо уже до магического 2030го перенести...

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MakaR

Ну в мухосрансках Сибири и ДВ зарядки встречаются...

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Eternal Hate

Льготный проезд по мосту будет действовать?

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Alex GODERATOR

Экстрим тур в один конец

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Невкусно и грустно

Ты спиши, только не точь-в-точь (с) Из мануала Эволюта для ВАЗ

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Слегка Придурковатый

Нужно делать зарядные станции на парковках. Ну типа иначе какой смысл от этой "медленной" зарядки, когда она будет заряжать авто 7-8 часов?

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MakaR

Да! Почему их на парковках у крупных быдлошопов не делают интересно...там же машинки долго стоят...

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S1m0ne

Ну не по 7 же часов?

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MakaR

Почему? Пожрать там в жральне...позырить Чебурашку 100500часть или Ёлок 200600...повыбирать всякий хлам из Китая под видом брендов...несколько часов точно нужно...
А потом довольным и в аквагриме в заряженную сесть...

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S1m0ne
и в аквагриме

На светофорах людей пугать что ли?

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MakaR

Нет! Делится радостью с окружающими...

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Pedal Horse Mashineries Inc

А ты где таришься?

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MakaR

В буржуйских онлайншопах...

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Pedal Horse Mashineries Inc

Так ты вэлфоре? Тогда тебе виднее как обычно.

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MakaR

Evoвичъ!

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Андрей Давыдов / Papashorts

Вопрос дилетанта. А почему в Москве нельзя чуть модифицировать станции зарядки электробусов также и для коммерческой зарядки электрокаров?

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Вася Пражкин

Так а пилить на чем?

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Андрей Давыдов / Papashorts

Уж будьте уверены, на переоснащении найдут

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Возвращение Доктора Богомола

Всё очень правильно. Тихие города наше будущее.

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Alex GODERATOR

Опоздали на лет 15 правда

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Pedal Horse Mashineries Inc

Сначала надо победить нештатные глушители на пидарских повозках.

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Кузьмич

расстреливать сразу на обочине, за эти перделки

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Alex GODERATOR

И смех и грех

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33 комментария
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