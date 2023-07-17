Транспорт
Евгения Евсеева

В Москве демонтируют почти все паркоматы — ими редко пользуются, а обслуживание слишком дорогое Статьи редакции

В городе оставят только самые востребованные устройства.

Фото: m24.ru / Александр Авилов
  • В Москве уберут 590 паркоматов — их демонтируют вместе с бетонным основанием, восстановят асфальт или плитку, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий тендер на 11,7 млн рублей завершает московская «Дирекция транспортных закупок». Сбор заявок закончился 14 июля.
  • В пресс-службе «Администратора парковочного пространства» (АМПП) рассказали изданию, что в городе оставят только 80 самых востребованных паркоматов у медучреждений, вокзалов и торговых центров. Остальные уберут в течение 30 дней после подписания контракта — то есть до конца лета 2023 года.
  • Терминалы могут передать в регионы, которые только начинают развивать платные парковки. До этого их будут хранить в Красногорске на одной из площадок «Мосгортранса», следует из технического задания к тендеру.
  • Паркоматы моделей Parkeon и Cake появились в Москве в 2012 году, когда в городе начали вводить платные парковки. С 2014 года мэрия заключила контракты более чем на 1,7 млрд рублей по установке и обслуживанию устройств, подсчитал «Ъ». Только в 2022 году стоимость по их эксплуатации и поддержке безналичной оплаты обошлась в более чем 105 млн рублей.
  • При этом популярность паркоматов постоянно падала: если в 2012 году доля оплат с их помощью составляла 37%, то сейчас устройства используют менее 1% водителей, говорят в АМПП. Многими терминалами не пользовались с начала 2023 года.

С развитием современных способов оплаты паркоматы перестали быть популярны. 95% водителей выбирают для оплаты приложение «Парковки России». Есть и другие способы — SMS, сайт, голосовая оплата, сервисы партнёров. Потребности в большом количестве паркоматов больше нет, многообразие других способов оплаты позволит безболезненно убрать неиспользуемые устройства.

пресс-служба АМПП
  • Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал решение демонтировать устройства обоснованным, но призвал не забывать о водителях, у которых нет телефона или специального приложения на нём.
  • Причина низкой популярности паркоматов — не переход на карты или приложения, а небольшое время на оплату, считает координатор общественного движения «Cиние ведёрки» Пётр Шкуматов. С 2018 года на неё отводится пять минут, раньше — 15 минут. «Иногда до него просто не добежать», — говорит он.

#новость #москва #парковки

4356 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
68 комментариев
Написать комментарий...
 Alex GODERATOR

Уберите лучше чиновников-коррупционеров - профит будет +100000%

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Как убрать, если ими постоянно пользуются?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Вадим Д.

Ну Вы чего такое говорите-то, а?! Не стыдно? Они там сидят, думают чего-то, может даже мысли у них зарождаются.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вася Пражкин
но призвал не забывать о водителях, у которых нет телефона или специального приложения на нём
Ответить
Развернуть ветку
Возвращение Доктора Богомола

Всегда ржал с европейцев таскающих с собой горсть мелочи, чтобы оплатить парковку. А еврики же еще и тяжелые и толстые.
Нам такого добра точно не нужно, все давно в смартфонах. Наши ребята - молодцы!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

В Европе (конечно, во всех странах я не был) и наличные обычно принимают, и карты, и через приложение можно.
Немцы, например, с нас ржут, что нужно покупать карту Тройка, потом её пополнять, потом прикладывать к турникету. У них просто купил билет в приложении и заходишь в любой общественный транспорт без каких-либо телодвижений

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Axel Denisenko
Нам такого добра точно не нужно, все давно в смартфонах. Наши ребята - молодцы!

Мне кажется у них это там работает десятилетиями, а у нас вон, потратили "...более чем на 1,7 млрд рублей по установке и обслуживанию устройств..." + ежегодное поддержание и нецелесообразно стало уже через 10 лет. А теперь хотят спихнуть это в регионы, пусть они там мучаются.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
muiren

Зато их еврики пока при них.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Д.
В Москве демонтируют почти все паркоматы — ими редко пользуются, а обслуживание слишком дорогое
Терминалы могут передать в регионы, которые только начинают развивать платные парковки.

Ну ну, а в регионах обслуживание будет дешевле? На тебе боже, что нам негоже...

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Step

Оно будет из других бюджетов. Попилил сам дай попилить товарищу.

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и ёжики

Круговорот паркоматов в природе.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Редко, но всё же пользовались, кому-то реально может понадобиться.
Что-то прям лихо разошлись, как бы потом не пришлось заново ставить, меньше, конечно, но всё же. Хотя да, там ещё денежков можно попилить.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Интересно, когда это коснется банкоматов

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Иван Иванов

Не переживай, потом опять их вернут и бабло в очередной раз распилят.

Ответить
Развернуть ветку
OutOfStock

И ради этих немногих людей город должен тратить по 100 млн в год? Вообще с экономикой не дружишь?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Andrey Novikov

Согласен, сядет телефон или блокируется интернет в центре и как оплатить без паркомата…

Ответить
Развернуть ветку
Khar Kapp

Давно уже не видел работающего паркомата. Уже несколько лет стоят нерабочие, как памятники посреди тротуара...

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и ёжики

В этом весь смысл. Потом решат, что паркоматами все же пользовались, и объявят нацпроект по новой установке паркоматов в городе.

Ответить
Развернуть ветку
Роман

Честно говоря, с самого начала не понимал, на кой хрен они нужны. Почти у всех уже были смартфоны, а у кого не было — можно было через смс.

Ответить
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

есть всегда простой кейс: вы иностранец, который взял машину в аренду, при этом у вас нет местной симки, только роуминг

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Татьяна Алгасова

У нас в регионе даже нет автоматов, мы оплачиваем через приложение

Ответить
Развернуть ветку
Yenisea

Можно оставить тег #Москвапилитденьги

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Step

Эх. Уходит эпоха. Я буду по ним скучать.

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Bochkin

Эпоха ушла, когда их поставили и сделали паркову платной

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Подтверждаю личным опытом: сосед мужичок-пенсионер мучается с оплатой по смс, потому что не успевает найти и дойти до паркомата, хотя раньше пользовался

Ответить
Развернуть ветку
Поручик молчать

Не понял, а за парковку как тогда платить?

"приложение «Парковки России». сайт, голосовая оплата, сервисы партнёров". А если у меня нет мобильного интернет? @Тинькофф то доступ к этим услугам через свой суперапп не предоставляет

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

Смс

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Андреевич И.

вместо того,чтобы поставить как в Италии здание с парковкой в 5 этажей,они разбазаривают бюджет. к людям надо прислушиваться, а не гнать отсебятину .

Ответить
Развернуть ветку
Иван Ларин

Если забыл телефон или он сломался, то гг

Ответить
Развернуть ветку
Возвращение Доктора Богомола

Ты что скорее забудешь, мелочь или телефон?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Перламутрово-Мышиный

Создать мертворожденный проект, быстро выбить и распилить под него бабки, и только потом начать считать экономическую выгоду. Как ЕГЭ, сколько лет морочили голову.

Ответить
Развернуть ветку
Philipp Novikov

ЕГЭ никто не отменил

Ответить
Развернуть ветку
P TM GLADIATOR

Парковка чтоб пилить ещё денег с народа тех у кого есть машины? 😂😂😂

Ответить
Развернуть ветку
Блеск Дубль

Ещё бы московский паркинг демонтировали. А фотографов оставили что бы запускать время за место паркомата а не ждать 15 минут что бы за эти 15 минут прилетел 5000к штраф

Ответить
Развернуть ветку
Научный микроскоп

давно 5 минут, мне штраф один пришел из-а того что я впихивался в место мезерное в 101 прием, а камера начала счетчик времен включать с момента как еще на проезжей части тормознул и оплатил не через 5 минут а 5 и 15 секунд или что-то в этом роде

Ответить
Развернуть ветку
Жони Дое

На фоне новостей прочитал как в Москве "детонируют" почти все паркоматы

Ответить
Развернуть ветку
Ivan

Кто пользовался, какие у них бонусы были, или просто прием денег ?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Сергеев

И правильно. Это уже прошлый век, пусть сносят

Ответить
Развернуть ветку
Чукча в танке

о парковку оплачивать как?

Ответить
Развернуть ветку
Чукча в танке

Эти две новости вместе читаются идеально:

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Викулов

"Ну вот и всё ну вот и всё я ухожу из твоей жизни"

Ответить
Развернуть ветку
Научный микроскоп

интеерсно что суды будут говрить на неуплату парковки, селоек не обящан иметь телефон а форма оплаты наличными должны быть.
да и часто у у ампп приложение не пашет, сколько раз сталкивался с тем что не смог оплатить парковку пишет невозможно оплатить причем на балансе бабки есть, через смс хз с какого раза сработало н оявно более 5 мин прошло, там где камера стоит она за парковку считает уже момент пока заезжаешь на нее.
да и у опреаторов проблемы бывают с инетом

лучшебы сделали авто постановку на парковку если есть деньги на счету и авто снятие по темже камерам и парконам

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

Теперь переедут во вторую столицу как новые

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Романов

как обычно, поделят деньги и старьё с барского плеча передадут в бедные регионы

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
68 комментариев
null