В Москве демонтируют почти все паркоматы — ими редко пользуются, а обслуживание слишком дорогое Статьи редакции
В городе оставят только самые востребованные устройства.
- В Москве уберут 590 паркоматов — их демонтируют вместе с бетонным основанием, восстановят асфальт или плитку, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий тендер на 11,7 млн рублей завершает московская «Дирекция транспортных закупок». Сбор заявок закончился 14 июля.
- В пресс-службе «Администратора парковочного пространства» (АМПП) рассказали изданию, что в городе оставят только 80 самых востребованных паркоматов у медучреждений, вокзалов и торговых центров. Остальные уберут в течение 30 дней после подписания контракта — то есть до конца лета 2023 года.
- Терминалы могут передать в регионы, которые только начинают развивать платные парковки. До этого их будут хранить в Красногорске на одной из площадок «Мосгортранса», следует из технического задания к тендеру.
- Паркоматы моделей Parkeon и Cake появились в Москве в 2012 году, когда в городе начали вводить платные парковки. С 2014 года мэрия заключила контракты более чем на 1,7 млрд рублей по установке и обслуживанию устройств, подсчитал «Ъ». Только в 2022 году стоимость по их эксплуатации и поддержке безналичной оплаты обошлась в более чем 105 млн рублей.
- При этом популярность паркоматов постоянно падала: если в 2012 году доля оплат с их помощью составляла 37%, то сейчас устройства используют менее 1% водителей, говорят в АМПП. Многими терминалами не пользовались с начала 2023 года.
- Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал решение демонтировать устройства обоснованным, но призвал не забывать о водителях, у которых нет телефона или специального приложения на нём.
- Причина низкой популярности паркоматов — не переход на карты или приложения, а небольшое время на оплату, считает координатор общественного движения «Cиние ведёрки» Пётр Шкуматов. С 2018 года на неё отводится пять минут, раньше — 15 минут. «Иногда до него просто не добежать», — говорит он.
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Уберите лучше чиновников-коррупционеров - профит будет +100000%
Как убрать, если ими постоянно пользуются?
Ну Вы чего такое говорите-то, а?! Не стыдно? Они там сидят, думают чего-то, может даже мысли у них зарождаются.
Всегда ржал с европейцев таскающих с собой горсть мелочи, чтобы оплатить парковку. А еврики же еще и тяжелые и толстые.
Нам такого добра точно не нужно, все давно в смартфонах. Наши ребята - молодцы!
В Европе (конечно, во всех странах я не был) и наличные обычно принимают, и карты, и через приложение можно.
Немцы, например, с нас ржут, что нужно покупать карту Тройка, потом её пополнять, потом прикладывать к турникету. У них просто купил билет в приложении и заходишь в любой общественный транспорт без каких-либо телодвижений
Мне кажется у них это там работает десятилетиями, а у нас вон, потратили "...более чем на 1,7 млрд рублей по установке и обслуживанию устройств..." + ежегодное поддержание и нецелесообразно стало уже через 10 лет. А теперь хотят спихнуть это в регионы, пусть они там мучаются.
Зато их еврики пока при них.
Терминалы могут передать в регионы, которые только начинают развивать платные парковки.
Ну ну, а в регионах обслуживание будет дешевле? На тебе боже, что нам негоже...
Оно будет из других бюджетов. Попилил сам дай попилить товарищу.
Круговорот паркоматов в природе.
Редко, но всё же пользовались, кому-то реально может понадобиться.
Что-то прям лихо разошлись, как бы потом не пришлось заново ставить, меньше, конечно, но всё же. Хотя да, там ещё денежков можно попилить.
Интересно, когда это коснется банкоматов
Не переживай, потом опять их вернут и бабло в очередной раз распилят.
И ради этих немногих людей город должен тратить по 100 млн в год? Вообще с экономикой не дружишь?
Согласен, сядет телефон или блокируется интернет в центре и как оплатить без паркомата…
Давно уже не видел работающего паркомата. Уже несколько лет стоят нерабочие, как памятники посреди тротуара...
В этом весь смысл. Потом решат, что паркоматами все же пользовались, и объявят нацпроект по новой установке паркоматов в городе.
Честно говоря, с самого начала не понимал, на кой хрен они нужны. Почти у всех уже были смартфоны, а у кого не было — можно было через смс.
есть всегда простой кейс: вы иностранец, который взял машину в аренду, при этом у вас нет местной симки, только роуминг
У нас в регионе даже нет автоматов, мы оплачиваем через приложение
Можно оставить тег #Москвапилитденьги
Эх. Уходит эпоха. Я буду по ним скучать.
Эпоха ушла, когда их поставили и сделали паркову платной
Подтверждаю личным опытом: сосед мужичок-пенсионер мучается с оплатой по смс, потому что не успевает найти и дойти до паркомата, хотя раньше пользовался
Не понял, а за парковку как тогда платить?
"приложение «Парковки России». сайт, голосовая оплата, сервисы партнёров". А если у меня нет мобильного интернет? @Тинькофф то доступ к этим услугам через свой суперапп не предоставляет
Смс
вместо того,чтобы поставить как в Италии здание с парковкой в 5 этажей,они разбазаривают бюджет. к людям надо прислушиваться, а не гнать отсебятину .
Если забыл телефон или он сломался, то гг
Ты что скорее забудешь, мелочь или телефон?
Создать мертворожденный проект, быстро выбить и распилить под него бабки, и только потом начать считать экономическую выгоду. Как ЕГЭ, сколько лет морочили голову.
ЕГЭ никто не отменил
Парковка чтоб пилить ещё денег с народа тех у кого есть машины? 😂😂😂
Ещё бы московский паркинг демонтировали. А фотографов оставили что бы запускать время за место паркомата а не ждать 15 минут что бы за эти 15 минут прилетел 5000к штраф
давно 5 минут, мне штраф один пришел из-а того что я впихивался в место мезерное в 101 прием, а камера начала счетчик времен включать с момента как еще на проезжей части тормознул и оплатил не через 5 минут а 5 и 15 секунд или что-то в этом роде
На фоне новостей прочитал как в Москве "детонируют" почти все паркоматы
Кто пользовался, какие у них бонусы были, или просто прием денег ?
И правильно. Это уже прошлый век, пусть сносят
о парковку оплачивать как?
Эти две новости вместе читаются идеально:
"Ну вот и всё ну вот и всё я ухожу из твоей жизни"
интеерсно что суды будут говрить на неуплату парковки, селоек не обящан иметь телефон а форма оплаты наличными должны быть.
да и часто у у ампп приложение не пашет, сколько раз сталкивался с тем что не смог оплатить парковку пишет невозможно оплатить причем на балансе бабки есть, через смс хз с какого раза сработало н оявно более 5 мин прошло, там где камера стоит она за парковку считает уже момент пока заезжаешь на нее.
да и у опреаторов проблемы бывают с инетом
лучшебы сделали авто постановку на парковку если есть деньги на счету и авто снятие по темже камерам и парконам
Теперь переедут во вторую столицу как новые
как обычно, поделят деньги и старьё с барского плеча передадут в бедные регионы