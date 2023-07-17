Минцифры разработало проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим Статьи редакции
По нему, водителям можно будет показывать QR-код с Госуслуг вместо обычного документа.
- Минцифры подготовило проект постановления правительства об электронных водительских удостоверениях. Он находится на этапе общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.
- В тексте указано, что водитель сможет предъявлять инспекторам ГИБДД документ в электронном виде через приложение Госуслуг. Минцифры считает, что это «упросит процедуру» подтверждения прав.
- Приложение «Госуслуги Авто» запустили в России в сентябре 2021 года. Через него автовладельцы могут показать копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода, оплатить или обжаловать штрафы и другое. Но оригинал всё равно пока нужно иметь при себе.
- С 1 октября 2022 года можно было показывать водительское удостоверение в мобильном приложении «Госуслуги Авто» в тестовом режиме, заявлял глава ГИБДД России Михаил Черников. Минцифры вместе с госинспекцией рассчитывали доработать поправки в правила дорожного движения до конца 2022-го.
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Как сразу засуетился наш любимый цифровой министр, когда зама за жопу взяли. Да не суетись ты так, Максут, рано или поздно и тебя прижмут. Заулыбать (даже хорошими инициативами) все твои грешки уже не получится. Хехе.
Лол, вы даже накинуть нормально уже не умеет, понаберут по объявлениям.....Разговоры про электронное ВУ давным давно ходят и процедура запущена давно.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Опять, смотрю, модератор удаляет мои каменты. Ай, молодца!
Агенты Кремля повсюду, от нас что-то скрывают..
Разговоры разговорами, а на лапу по расписанию. Где отставка?
Ага, сделал пятилетку за сутки
Це приплетатель
Думаете за неделю проект создали?
То, что я думаю, успешно удаляет тутошний модератор. Поэтому повторяться не буду.
Святые трансвеститы! Наконец-то!
А чему радуешься?
Отлично, верстаем страничку госуслуг и домен подходящий покупаем. Генерируем код и вуаля, водительские права готовы. Полезно, когда у тебя отнимают права, но покататься ещё охота.
Так их же считывать будут через те же госуслуги для проверки. Не прокатит
не факт- многие проверяльщики сидят в телефоне во время простоя и им лень запускать приложение госуслуг, поэтому просто сканируют камерой- и если выбрасывает на домен похожий на gosuslugi.... что-то то там, то верят...
Да, но те проверяльщики не были сотрудниками гибдд, которым есть до чего докопаться
Конечно, особенно когда на трассе не только госуслуги не открываются, но и вообще сеть не ловит или госуслуги глючат... Только из-за этого всё ещё обязывают возить с собой оригинал, помимо цифровой копии.
Посты гиббд снабдят высокоскоростным интернетом от маска. То есть от роскосмоса
̶Я̶ , мой друг, так во время ковида генерил QRы, на своём домене- подходящий даже не нужен, достаточно поддомен - gosuslugi.xxxxxxx.ru и всё.
Отличный вариант для распила- теперь всех Гаишников надо обеспечить смартфонами\планшетами, для проверки QR кодов- а тут как раз и yadro со своими смартами и AYYA и многие другие карманные импортозаместители...
К сведению тех кто вылез из леса - у гайцов уже давно в машине есть штатный планшет с интернетом и подключением к базе.
И принтер. Постановление могут прямо на месте выписать если простимулировать
Муаахх-хха-ха-хааа))
В обычном российском городе в 43 км от границы с Казахстаном в степи у них не то, что планшетов, у них и интернета нет)))
Поэтому никаких "покажите на Госуслугах", права с собой и другой сумкой, ибо другие туфли - не оправдаться.
И для тех, кто вылез из асфальтовой цивилизации - глухой России еще очень много. И да, В Саратовской области в штате ещё шахи с люстрами. Пара штук, но на ходу.
Что есть "шахи"? на сколько я знаю всегда были пятерки и семёрки с роторными движками- вполне себе норм аппараты.
Да, на31.4ла я, фары-то прямоугольные, и судя по радиатору, 7-ки.
принимается :)
Да даже на М4 не везде интернет ловит :)
Да, я ж не спорю, только он подключен к базе ГИБДД, а не к базе QR-кодов, которые ему будут показывать водители... И по QR-коду права будут вполне в базе- кто же спорит?
Да не для этого всё.
Это величайшее технологическое достижение (нет). Права выдает ГИБДД. ГИБДД останавливает тебя и требует предъявить права, ими же и выданные. При сомнениях в их подлинности пробивает по своей же базе, выдавались ли тебе права.
хоспади, весна же прошла уже...
Для настоящих ковбоев круглый год весна, круглый год обострение 🤠 😎
Именно так. Теперь обнулить твои права можно будет одним щелчком клавиши.
Я вам по секрету скажу: обнулить можно не права, а всего человека одним щелчком. Можно 25 лет дать, за то, что песдел много. Можно открыть уголовное дело по тяжелой статье, а завтра закрыть. Можно белого порошка найти пару кило в рюкзаке. Было б желание. Для этого вовсе не нужно выдавать кому-либо цифровые права.
А должно быть как-то иначе?
Вдруг они у него из подвала? На камеры надежд нет.
Никогда qr-коды ещё не были так дороги.
А взятку по коду, как чаевые, тоже какой-нибудь стартап запилит?
Дык уже есть - нет монет
Ага, но нужна же адаптация: сколько чаевых вы оставите патрульному Иванову, жетон такой-то?
И назвать его "нарушений нет"
На crypto, если только
ну ниуя себе, дереволазы собрались преодолеть средневековье. Ждём, лишь бы не умереть от старости.
Наоборот. Идём к прямому управлению правами граждан. Их обнулить можно будет за 1 секунду.
Комментарий удален модератором
Это не поможет.
Даёшь права в виде NFT! 🌝
10 дней назад об этом писал
https://vc.ru/751220