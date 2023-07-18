FT рассказала про ввоз подержанных автомобилей из Армении в Россию в условиях санкций Статьи редакции
В январе 2023 года экспорт легковых машин составил $180 млн против $800 тысяч годом ранее, указывает издание.
- Ещё в марте 2022-го США запретили поставлять в Россию «роскошные автомобили». ЕС сначала запретил экспорт машин дороже €50 тысяч, а в июне 2023-го — новых и подержанных машин с объёмом двигателя больше 1,9 л. Многие зарубежные автопроизводители избавились от своих российских активов и закрыли салоны.
- На рынке остались китайские модели, немного российских и те, что завозят по параллельному импорту, цены на вторичном рынке выросли. Но у россиян есть ещё один способ купить западный автомобиль — и в этом помогает Армения, пишет Financial Times.
- По словам посредников и покупателей, с которыми поговорила газета, автомобили в основном приезжают из США через черноморский порт Поти в Грузии. После этого многие из них отправляют в Армению для таможенного оформления, поскольку страна вместе с Россией находится в одной таможенно-экономической зоне.
- В Армении «ключевой хаб» — город Гюмри, откуда затем машины снова через Грузию отправляют в Россию, пишет газета. Однако один из собеседников издания сказал, что «схема США — Грузия — Армения — Грузия — Россия» не единственная, «их много».
- Экспорт машин из Армении в Россию вырос с $800 тысяч в январе 2022 года до чуть более $180 млн в январе 2023-го, указывает газета. При этом из США в январе 2022-го страна импортировала автомобилей на $2,8 млн, год спустя — уже на $29,5 млн, а в апреле — на $34 млн.
- По словам покупателей и посредников, большинство подержанных автомобилей недорого покупают на аукционах в США, после чего ремонтируют в Грузии или Армении. Это позволяет продать машину дороже в России и избежать возможных проблем с местными таможенниками из-за европейских санкций.
- Российских покупателей подержанных автомобилей также можно найти на авторынках на окраине Еревана. Рынок в Эребуни существует много лет, но, по словам одного из работников, сейчас сюда приезжает гораздо больше россиян. По словам одного из собеседников, этот бизнес был популярен в 1990-е, когда официальный авторынок ещё не сформировался, а теперь возвращается.
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Кому СВО и санкции, а кому — мать родна.