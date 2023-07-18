Транспорт
Таня Боброва

FT рассказала про ввоз подержанных автомобилей из Армении в Россию в условиях санкций Статьи редакции

В январе 2023 года экспорт легковых машин составил $180 млн против $800 тысяч годом ранее, указывает издание.

  • Ещё в марте 2022-го США запретили поставлять в Россию «роскошные автомобили». ЕС сначала запретил экспорт машин дороже €50 тысяч, а в июне 2023-го — новых и подержанных машин с объёмом двигателя больше 1,9 л. Многие зарубежные автопроизводители избавились от своих российских активов и закрыли салоны.
  • На рынке остались китайские модели, немного российских и те, что завозят по параллельному импорту, цены на вторичном рынке выросли. Но у россиян есть ещё один способ купить западный автомобиль — и в этом помогает Армения, пишет Financial Times.
  • По словам посредников и покупателей, с которыми поговорила газета, автомобили в основном приезжают из США через черноморский порт Поти в Грузии. После этого многие из них отправляют в Армению для таможенного оформления, поскольку страна вместе с Россией находится в одной таможенно-экономической зоне.
  • В Армении «ключевой хаб» — город Гюмри, откуда затем машины снова через Грузию отправляют в Россию, пишет газета. Однако один из собеседников издания сказал, что «схема США — Грузия — Армения — Грузия — Россия» не единственная, «их много».
  • Экспорт машин из Армении в Россию вырос с $800 тысяч в январе 2022 года до чуть более $180 млн в январе 2023-го, указывает газета. При этом из США в январе 2022-го страна импортировала автомобилей на $2,8 млн, год спустя — уже на $29,5 млн, а в апреле — на $34 млн.
Стоимость ввезённых в Армению автомобилей в январе 2022 года и в январе 2023 года по странам (миллионы долларов) / Источник: FT
  • По словам покупателей и посредников, большинство подержанных автомобилей недорого покупают на аукционах в США, после чего ремонтируют в Грузии или Армении. Это позволяет продать машину дороже в России и избежать возможных проблем с местными таможенниками из-за европейских санкций.
  • Российских покупателей подержанных автомобилей также можно найти на авторынках на окраине Еревана. Рынок в Эребуни существует много лет, но, по словам одного из работников, сейчас сюда приезжает гораздо больше россиян. По словам одного из собеседников, этот бизнес был популярен в 1990-е, когда официальный авторынок ещё не сформировался, а теперь возвращается.
Автомобили в Гюмри / Polina Ivanova, FT

#новость #армения #автомобили

578 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Вадим Д.

Кому СВО и санкции, а кому — мать родна.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
2 комментария
null