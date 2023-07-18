Вице-президент по технологиям Arrival Сергей Малыгин ушёл из компании Статьи редакции
Он работал там с момента основания в 2015 году.
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- Малыгин не раскрыл причины ухода и кто займёт его место. Он поблагодарил сооснователя компании Дениса Свердлова и всю команду. До Arrival Малыгин был директором департамента развития «Скартел» (мобильный оператор Yota), которую возглавлял Свердлов.
- По данным на 2021 год, Малыгин владел 0,67% акций Arrival, которые оценивались в $6,7 млн. Столько же принадлежало Родиону Шишкову — его компания TRA Robotics проектирует и строит микрофабрики для автопроизводителя. Это крупнейшие доли среди сотрудников Arrival, посчитал Cnews.
- В проспекте от марта 2021 года указано, что Малыгин владеет 409 320 акций и собирается их продать, заметил Филонов. По данным на 18 июля 2023 года, капитализация Arrival составляет около $37 млн.
- Бывший глава Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. При выходе на биржу бумаги стоили $22,8 за штуку.
- В ноябре 2022 года Свердлов ушёл с поста гендиректора на фоне финансовых проблем стартапа. Его место временно занял Питер Кунео, а после — Игорь Торгов. Последний принял радикальные меры для сокращения расходов — например, уволил половину сотрудников.
- В том же ноябре Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи, если они не будут торговаться выше $1 за штуку в течение месяца. Производитель выполнил условия.
- В марте 2023-го Arrival привлёк $300 млн от инвестиционной компании Westwood Capita «на работу в этом году». Компания продолжала искать деньги для производства XL — электрических фургонов для доставки. К августу она планировала запустить автоматизированную сборку фургонов. А начать поставки клиентам в США — в конце 2024 года.
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Понеслась. По очереди разойдутся тихой сапой. Странно, чего это они, из такой «перспективной» компании растекаются.
Не Скам, твердо и четко
Кто это?
Сын маминой подруги.
Сделал дипача из арривал так сказать.
Судя по всем перейдёт в Atom (там как раз половина arrival тусуется сейчас после сокращений)