«Ситидрайв» добавил в Санкт-Петербурге автомобили с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями здоровья Статьи редакции
С апреля 2023 года они есть в парке каршеринга в Москве.
- В автомобилях установлен специальный привод управления, который полностью дублирует функции педалей, включая переключение автоматической коробки передач, сообщила компания. Так управлять машиной можно только при помощи рук.
- Также в автомобилях есть ручка-«лентяйка», которая позволяет держать руль одной рукой, и специальные приспособления, чтобы водителю было проще пересесть за руль из инвалидного кресла.
- Такие машины «Ситидрайв» добавил в свой парк впервые в апреле 2023 года — в Москве. Компания планировала расширять опцию после оценки спроса на неё.
- Пользователи должны будут заказать машину заранее — минимум за четыре часа до поездки. Зарегистрированные пользователи могут сделать это на сайте, затем оператор подтвердит заявку. После этого техник сервиса привезёт автомобиль к указанному времени по нужному адресу и при необходимости поможет сесть за руль и ответит на вопросы.
- Доступные тарифы — от двух часов до семи дней, цена не отличается от стандартных тарифов. Завершить аренду и припарковать автомобиль можно на любой открытой городской парковке, кроме мест для людей с инвалидностью.
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Таааак, "Завершить аренду и припарковать автомобиль можно на любой открытой городской парковке, кроме (!!!) мест для людей с инвалидностью."
Я люблю черный юмор, но тут ребята из Ситидрайва меня удивили 🙈
Нюансы законодательства.
Удивлён что этого не было раньше, но молодцы, это похвально 👍🏻
Это выглядит как маркетинг. Как инфоповод попасть в медиа. Ну тут сравним со вчерашней новостью про самокаты, где охваты будут лучше. Инклюзивность против воровского диалекта
по сути 80% того, что делают компании, — это так или иначе имиджевые задачи, только одно дело — придумать слоганы про петушар, чтобы все два дня спорили, кринж ли это, а другое — предоставить чаще всего обделённым социальным группам возможность пользоваться сервисом
Вот и интересна конверсия этих кампаний. Цитируемость - очевиден победитель. Но в горизонте - компания, которая делает хорошое дело, хотя скорее всего финансовая модель не привлекательна (но государство активно подкидывает потенциальных клиентов), и кдругая омпания, которую, вероятно, эти самые два друга с плаката не выберут в следующий раз типа «а че это мы петухи смысле???»
То, что делают что-то для людей с ограниченными способностями, это правда заставляет гордиться.
Мы плавно переходим от автомобилей в собственности к автомобилям в аренду. Через 5 лет с такими ценами нас пересадят на каршеринг.
И вы будете счастливы. Смешно было писать такое про ЕС и США?
А сейчас как, все еще смешно?
а еще лучше - на общественный транспорт
Автомобили для инвалидов, которые нельзя припарковать на парковках для инвалидов 👍
А можно ещё 7 местные авто добавить
За царапину будут помимо штрафа в 200к отбирать коляску?
Здорово, что компания внимательно относится к каждому клиенту