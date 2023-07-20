Транспорт
Полина Лааксо

«Яндекс» добавил прогноз цен на поездки в «Яндекс Go» Статьи редакции

График с тем, как меняется цена в течение дня, строят на основе усреднённых значений.

  • Функция поможет решить, вызвать такси сразу или немного подождать, чтобы стоимость снизилась, рассказала компания. Найти график можно, нажав на плашку с иконками такси, рубля и человека в левом верхнем углу.
  • Для прогнозов алгоритм анализирует количество свободных автомобилей поблизости и цены на поездки по указанному маршруту за последние четыре недели. За месяц, как правило, набирается достаточно данных о заказах — в том числе при похожих погодных и дорожных условиях, отметили в «Яндекс Go».
  • Если цена слегка или сильно выше обычной, сервис покажет, что на это повлияло: например, слишком большое число заказов при небольшом количестве свободных машин или затруднённое движение на дорогах, убедился редактор vc.ru.
  • 2 февраля 2022 года ФАС обязала сервисы такси объяснить повышение цен в 2020-2021 годах и рассказать, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона. После этого «Яндекс Go» добавил в интерфейс «индекс спроса».
  • В приложении компании также работают подсказки с альтернативными точками посадки и высадки, которые позволяют сэкономить на такси. А в 2022 году сервис запустил тариф «Вместе» — для более дешёвых поездок с незнакомцами в одном такси.
Транспорт
Таня Боброва
Исследование: средний чек на такси в Москве вырос на 12-15% в первом полугодии 2023-го, по России — на 4-11% Статьи редакции

Такси дорожает из-за роста стоимости автомобилей и их обслуживания, пишет «Ъ».

#новость #яндексgo #яндекстакси

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 Павел Шкутко

Я уже год не вижу такси без плашки повышенный спрос. Такое чувство таксует само руководство Яндекса

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Михаил Желтухин

оно не таксует, а ездит постоянно в такси, ищут покупателей российской части, ведь где еще найти такую концентрацию бизнесменов, как не в такси

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Павел Шкутко

Ну кроме монополиста в такси, больше в российской части Яндекса покупать и нечего. Поиск испоганили асессорами, а не алгоритмами, которых по факту нет, КиноПоиск и прочие Яндекс плюс в условиях ухода западного контента не понятно, что будут транслировать (вангую, что нишевой русско-азиатский шлак на большого любителя). Так что только такси и остаётся

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Вадим Д.

И цена по прогнозу всё выше и выше, заказывай сейчас, а то всё...

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Михаил Желтухин

Стоит троллейбус на остановке. Водитель смотрит в зеркало заднего вида. Видит - бабка за троллейбусом бежит. Сидит водитель и думает: "Эх, бабка успеет-не успеет, успеет-не успеет, успеет-не успеет..." Перед самым её носом закрывает двери. "Ах, бабулька, не успела

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Евгения Воронова

Очень не хватало этой функции всегда. Яндекс последнее время радует своими нововведениями

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Слишком маленькая карма

Например реклама в навигаторе и картах? Что за нововведения?

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Евгений Широков

Это просто перепись ботов Яндекса в комментах.

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Евгений Широков

Просто фейспалм. Контроля никакого с ценами.
Может ещё ставки предложит делать, за сколько такси поедет? Запустит сервис гадалок, предсказывающих цены на такси?

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умный человек

Нужна фикс цена в любую погоду при любом спросе?

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Константин Полухтин

"Обычно мы завышаем стоимость вот в это время. Заказываем?"

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Слегка Придурковатый

Предлагаю Яндексу запилить аукцион на такси. А потом въебать туда ещё рекламу, разумеется.

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Дмитрий Рявкин

Гениально кстати... про аукцион

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Kirill

Пассажиры всегда думают, что такси дорогое, а таксисты - что дешевое. Яндексу спасибо за нововведения

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jobisdone

А как вы хотели? Айтишникам надо многоденяк платить, из чьего кармана собственно?) А многоденяк надо отрабатывать, вот и делают никому ненужные фичи, дальше - хуже;)

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Dima Alexeev

Я тоже считаю, что удобнее было раньше позвонить по городскому телефону и заказать

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jobisdone

Я такого не говорил или это не следует из моего текста.
Нет, не удобнее. Удобнее указать точку в системе координат, чем объяснять мастурбеку который не знает даже адрес где сам живет, что надо повернуть за колонкой налево и до конца по левую руку увидите синий дом итд итп
Но хочу заметить местные водилы, кто работает испокон веков, спокойно ориентируются без навигатора и им действительно не нужно объяснять детали, просто адрес

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Анатолий Васильев

Видел эту функцию в приложении, достаточно полезно для анализа цен!

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Невкусно и грустно

Зная яндекс, они начнут тестить открытие прогноза цен для продвижения повышенного спроса

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Привет

Знаю одно место, где тусовка таксистов. Стоит всегда машин 40-50 и все поочередно выходят на линию, что бы мало было машин и повышенный спрос.

А видео которое яд сделал про работу такси и расчеты это вранье в 50% случаев.

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Ivan

Нужна конкуренция, так будут поднимать цену ,как хотят.

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Поручик молчать

Наконец-то... а то сидишь, тыкаешь кажде 10 минут

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Николай Гурьянов

В будущем хочется видеть этот функционал еще и в ручном выборе даты и времени.

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