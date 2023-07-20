«Яндекс» добавил прогноз цен на поездки в «Яндекс Go» Статьи редакции
График с тем, как меняется цена в течение дня, строят на основе усреднённых значений.
- Функция поможет решить, вызвать такси сразу или немного подождать, чтобы стоимость снизилась, рассказала компания. Найти график можно, нажав на плашку с иконками такси, рубля и человека в левом верхнем углу.
- Для прогнозов алгоритм анализирует количество свободных автомобилей поблизости и цены на поездки по указанному маршруту за последние четыре недели. За месяц, как правило, набирается достаточно данных о заказах — в том числе при похожих погодных и дорожных условиях, отметили в «Яндекс Go».
- Если цена слегка или сильно выше обычной, сервис покажет, что на это повлияло: например, слишком большое число заказов при небольшом количестве свободных машин или затруднённое движение на дорогах, убедился редактор vc.ru.
- 2 февраля 2022 года ФАС обязала сервисы такси объяснить повышение цен в 2020-2021 годах и рассказать, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона. После этого «Яндекс Go» добавил в интерфейс «индекс спроса».
- В приложении компании также работают подсказки с альтернативными точками посадки и высадки, которые позволяют сэкономить на такси. А в 2022 году сервис запустил тариф «Вместе» — для более дешёвых поездок с незнакомцами в одном такси.
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Я уже год не вижу такси без плашки повышенный спрос. Такое чувство таксует само руководство Яндекса
оно не таксует, а ездит постоянно в такси, ищут покупателей российской части, ведь где еще найти такую концентрацию бизнесменов, как не в такси
Ну кроме монополиста в такси, больше в российской части Яндекса покупать и нечего. Поиск испоганили асессорами, а не алгоритмами, которых по факту нет, КиноПоиск и прочие Яндекс плюс в условиях ухода западного контента не понятно, что будут транслировать (вангую, что нишевой русско-азиатский шлак на большого любителя). Так что только такси и остаётся
И цена по прогнозу всё выше и выше, заказывай сейчас, а то всё...
Стоит троллейбус на остановке. Водитель смотрит в зеркало заднего вида. Видит - бабка за троллейбусом бежит. Сидит водитель и думает: "Эх, бабка успеет-не успеет, успеет-не успеет, успеет-не успеет..." Перед самым её носом закрывает двери. "Ах, бабулька, не успела
Очень не хватало этой функции всегда. Яндекс последнее время радует своими нововведениями
Например реклама в навигаторе и картах? Что за нововведения?
Это просто перепись ботов Яндекса в комментах.
Просто фейспалм. Контроля никакого с ценами.
Может ещё ставки предложит делать, за сколько такси поедет? Запустит сервис гадалок, предсказывающих цены на такси?
Нужна фикс цена в любую погоду при любом спросе?
"Обычно мы завышаем стоимость вот в это время. Заказываем?"
Предлагаю Яндексу запилить аукцион на такси. А потом въебать туда ещё рекламу, разумеется.
Гениально кстати... про аукцион
Пассажиры всегда думают, что такси дорогое, а таксисты - что дешевое. Яндексу спасибо за нововведения
А как вы хотели? Айтишникам надо многоденяк платить, из чьего кармана собственно?) А многоденяк надо отрабатывать, вот и делают никому ненужные фичи, дальше - хуже;)
Я тоже считаю, что удобнее было раньше позвонить по городскому телефону и заказать
Я такого не говорил или это не следует из моего текста.
Нет, не удобнее. Удобнее указать точку в системе координат, чем объяснять мастурбеку который не знает даже адрес где сам живет, что надо повернуть за колонкой налево и до конца по левую руку увидите синий дом итд итп
Но хочу заметить местные водилы, кто работает испокон веков, спокойно ориентируются без навигатора и им действительно не нужно объяснять детали, просто адрес
Видел эту функцию в приложении, достаточно полезно для анализа цен!
Зная яндекс, они начнут тестить открытие прогноза цен для продвижения повышенного спроса
Знаю одно место, где тусовка таксистов. Стоит всегда машин 40-50 и все поочередно выходят на линию, что бы мало было машин и повышенный спрос.
А видео которое яд сделал про работу такси и расчеты это вранье в 50% случаев.
Нужна конкуренция, так будут поднимать цену ,как хотят.
Наконец-то... а то сидишь, тыкаешь кажде 10 минут
В будущем хочется видеть этот функционал еще и в ручном выборе даты и времени.