Транспорт
Таня Боброва

Госдума приняла законопроект о «коротких» полисах ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев Статьи редакции

Оформить его сможет любой россиянин, но повышенным спросом такие полисы будут пользоваться у таксистов, считают в Российском союзе автостраховщиков.

  • Депутаты приняли поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в третьем, окончательном чтении. Они вступят в силу через 210 дней после официального опубликования.
  • Документ позволит оформить полис ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев. При расчёте стоимости краткосрочного полиса будет применяться понижающий коэффициент, сообщал ЦБ. Его значение страховщики определят самостоятельно.
  • Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отмечал, что законопроект поможет повысить доступность полисов для тех, кто лишь время от времени использует личный автомобиль, в том числе в качестве такси.

Стоимость полиса на день будет заметно выше, чем 1/365 стоимости годового полиса, а месячный полис будет дороже, чем 1/12 от годового ОСАГО. Тем не менее, например, таксистам это позволит распределить затраты по мере заработка и будет выгодно тем, кто работает в качестве такси время от времени. Обычным же гражданам вряд ли будет выгоден краткосрочный полис ОСАГО.

Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков
  • Согласно проекту, у краткосрочных полисов ОСАГО, как сейчас у электронных, срок начала действия страховой защиты будет отложенным — не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком, указывал ЦБ. Это нужно, чтобы мошенники не могли заключить договор сразу после ДТП.

  • Сейчас автомобилисты могут заключить договор на год, внутри которого можно установить период использования — от трёх месяцев до года. Исключения — если автомобиль зарегистрирован за границей и временно используется в России, а также если автомобиль после приобретения перевозят к месту регистрации. В этих случаях можно оформить полис на короткий срок.

#новость #осаго

1315 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Андрей Вечерний

На недельку до второго
Застрахую себя снова
Поглядеть отвыкшим глазом
На страховочный пакет

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

И машина будет разом
Кораблем и водолазом.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

Ну а если будет тазом
То ОСАГО не спасет

Ответить
Развернуть ветку
veryrarepepega

Лучше бы приняли закон по которому страховщики должны обосновать отказ в выдаче ОСАГО.

Ответить
Развернуть ветку
ВДБ Vdb

У перекупов будут пользоваться спросом

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ефимов

Перекупы теперь ставят машину на учет? Чудеса…

Ответить
Развернуть ветку
serge belyj

А для проституток полис на час? 🤨

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Им мед.книжкa актуальнее

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

ПолисОСАГО на денёк.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov
Обычным же гражданам вряд ли будет выгоден краткосрочный полис ОСАГО

Ага, конечно. Перекупы танцуют. Впрочем, под них и сделали

Ответить
Развернуть ветку
Маркус

Перекупы торжествуют

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Рявкин

А раньше нельзя чтоль было? Можно было менее года и тож дороже

Ответить
Развернуть ветку
Возвращение Доктора Богомола

Вообще отлично, жить станет комфортней

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

Когда уже примут закон, что можно делать страховку не на машину а на водителя, как в том же Казахстане.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
14 комментариев
null