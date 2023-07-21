Госдума приняла законопроект о «коротких» полисах ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев Статьи редакции
Оформить его сможет любой россиянин, но повышенным спросом такие полисы будут пользоваться у таксистов, считают в Российском союзе автостраховщиков.
- Депутаты приняли поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в третьем, окончательном чтении. Они вступят в силу через 210 дней после официального опубликования.
- Документ позволит оформить полис ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев. При расчёте стоимости краткосрочного полиса будет применяться понижающий коэффициент, сообщал ЦБ. Его значение страховщики определят самостоятельно.
- Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отмечал, что законопроект поможет повысить доступность полисов для тех, кто лишь время от времени использует личный автомобиль, в том числе в качестве такси.
- Согласно проекту, у краткосрочных полисов ОСАГО, как сейчас у электронных, срок начала действия страховой защиты будет отложенным — не ранее чем через три дня после оформления или по согласованию со страховщиком, указывал ЦБ. Это нужно, чтобы мошенники не могли заключить договор сразу после ДТП.
Сейчас автомобилисты могут заключить договор на год, внутри которого можно установить период использования — от трёх месяцев до года. Исключения — если автомобиль зарегистрирован за границей и временно используется в России, а также если автомобиль после приобретения перевозят к месту регистрации. В этих случаях можно оформить полис на короткий срок.
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На недельку до второго
Застрахую себя снова
Поглядеть отвыкшим глазом
На страховочный пакет
И машина будет разом
Кораблем и водолазом.
Ну а если будет тазом
То ОСАГО не спасет
Лучше бы приняли закон по которому страховщики должны обосновать отказ в выдаче ОСАГО.
У перекупов будут пользоваться спросом
Перекупы теперь ставят машину на учет? Чудеса…
А для проституток полис на час? 🤨
Им мед.книжкa актуальнее
ПолисОСАГО на денёк.
Ага, конечно. Перекупы танцуют. Впрочем, под них и сделали
Перекупы торжествуют
А раньше нельзя чтоль было? Можно было менее года и тож дороже
Вообще отлично, жить станет комфортней
Когда уже примут закон, что можно делать страховку не на машину а на водителя, как в том же Казахстане.