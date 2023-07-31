Транспорт
Полина Лааксо

Таксопарки попросили правительство не принуждать бизнес к покупке только локализованных в России машин Статьи редакции

Это приведёт к росту цен для пассажиров и «массовому недовольству», считают там.

Источник: «Sputnik Азербайджан»
  • «Национальный совет такси» (НСТ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором попросил не принуждать сегмент перевозок легковыми такси к покупке «исключительно локализованных в России автомобилей», пишут «Ведомости». В правительстве подтвердили, что получили документ, но комментировать его отказались.
  • Просьба связана с предложением сенатора Андрея Кутепова наделить правительство правом единолично устанавливать требования у уровню локализации машин, которые используют в такси, и тем самым помочь увеличить спрос на транспорт российского производства. На одном из заседаний Владимир Путин поручил продумать возможные требования к 1 августа 2023 года.
  • В НСТ считают, что принудительная локализация спровоцирует «резкий рост цен» на перевозки, приведёт к ухудшению транспортной доступности в сегментах такси и каршеринга и вызовет «массовое недовольство».
  • По словам авторов письма, некоторые виды востребованных в отрасли машин в принципе не выпускают в России — это, например, автомобили с автоматической коробкой передач и антиблокировочной системой тормозов. А те машины отечественной сборки, что подходят для поездок по тарифу «Эконом», выросли в цене на 70-80%.

Нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству.

цитата из письма НСТ Мишустину
  • В правительстве при этом нет консенсуса по локализации в каршеринге и такси. В Минпромторге согласны, что инициатива простимулирует спрос на российские машины. По мнению Федеральной антимонопольной службы, введение таких требований «преждевременно» — они могут усугубить «дисбаланс между спросом и предложением».
  • В письме заместителя главы Минэкономразвития Максима Колесникова говорится, что законопроект требует доработок, так как действующий закон о перевозках уже «устанавливает исчерпывающие требования» к автомобилям. По его словам, практика «нарушает принципы рыночной экономики» и подрывает конкурентоспособность местных компаний.
  • Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов замечает, что российский рынок с его текущими объёмами выпуска пока не может удовлетворить спрос. «Неясно, что такси и каршеринг будут закупать. Либо у нас останутся только машины "АвтоВАЗа"», — говорит он. В «АвтоВАЗе» тем временем поддерживают инициативу, ссылаясь на необходимость добиться независимости в условиях санкций.

#новость #такси #каршеринг

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 Слегка Придурковатый

"По словам авторов письма, некоторые виды востребованных в отрасли машин в принципе не выпускают в России — это, например, автомобили с автоматической коробкой передач и антиблокировочной системой тормозов"

- У вас шильдик отклеился.
- Спасибо.

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S.Capusta
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Владимир Зыков

Такси прибыло. Вас ожидает ....

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AttentiveMilk

Вау, комфорт+

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MakaR

А РАФики будут?

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Павел Черноусов

Они ж теперь не отечественные(

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Илья Гостеев

Нет. Их в Риге же собирали.

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Дионис Тимофеев

Самое лучшее что может сделать государство - отстать, лучшего ожидать не приходиться, ни от нашего, ни от других

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Егор Орлов

100%. Обычно всё более-менее работает, пусть с какими-то недостатками и незначительными проблемами. Затем гос-во начинает вмешиваться, и всё становится кратно хуже. Взять рынок жилья, например за последние 10 лет. Не было идеально, но работало и цены были в адеквате. Но государство решило надуть пузырь и окончательно загнать рабов в пожизненные долги. Теперь же квартиру купить реально стало просто делом жизни настолько, что скоро уже введут что-то типа наследственной ипотеки, иначе никак. Ответственность никто не несёт, это ведь гос-во.

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DmitriyS

Т.е. вы против и дотаций?

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Alesia Akulich

Очень важная новость

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Alexey Hazoke

У нас часто интересные законы принимаются вот , например, о бесправии людей и : https://vedomosti-ru.turbopages.org/turbo/vedomosti.ru/s/society/articles/2023/07/21/986288-gosduma-prinyala-popravki-v-zakon-o-psihiatricheskoi-pomoschi

Госдума приняла поправки в закон о…
Документ упраздняет так и не созданную службу по защите прав пациентов интернатов
vedomosti-ru.turbopages.org
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Roman

Зачем запрещать, надо просто давать субсидии, не?

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Vitaly Ya

Таксисты не олигархи, сами себя прокормят

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Невкусно и грустно

Ну какой ты патриот без покупки лоХализованной машины?

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Сергей С.
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Фоксик

Аполитично рассуждаешь! Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово! Двадцать пять баранов в то время, когда наш район ещё не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!

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MakaR

"Это приведёт к росту цен для пассажиров и «массовому недовольству»"
В этом и смысл...

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Eddie II

Массовое недовольство в комментариях если только. А такой вид недовольства не очень то и страшен для правительства)

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MakaR

А между тем число ДТП растёт...

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Александр Ларин

Ну можно было сказать такси, что в стране сейчас "повышенный спрос" на отечественные авто и правительство никак не может на это повлиять

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Павел Черноусов

Вот Андрея Кутепова и надо пересадить исключительно на "Москвич"

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новый участник

Конечно, даже если этот спрос будет принят, будут проблемы, такие как поставка продукта. Импортные поставщики автомобилей также могут быть напуганы последними событиями в России.

Ностальгический пример из прошлого.
Из 1000 Volvo, купленных в Швеции Северной Кореей в 1970 году, 144 до сих пор не оплачены.

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Павел Шкутко

Сложно платить в недружественную страну, когда покорные рабы ещё не всё пухлозадому отечественному лидеру и его хунте отработали

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jobisdone

Так автомобилисты, в метро все места давно заняты, покупайте велосипеды

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