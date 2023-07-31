Таксопарки попросили правительство не принуждать бизнес к покупке только локализованных в России машин Статьи редакции
Это приведёт к росту цен для пассажиров и «массовому недовольству», считают там.
- «Национальный совет такси» (НСТ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором попросил не принуждать сегмент перевозок легковыми такси к покупке «исключительно локализованных в России автомобилей», пишут «Ведомости». В правительстве подтвердили, что получили документ, но комментировать его отказались.
- Просьба связана с предложением сенатора Андрея Кутепова наделить правительство правом единолично устанавливать требования у уровню локализации машин, которые используют в такси, и тем самым помочь увеличить спрос на транспорт российского производства. На одном из заседаний Владимир Путин поручил продумать возможные требования к 1 августа 2023 года.
- В НСТ считают, что принудительная локализация спровоцирует «резкий рост цен» на перевозки, приведёт к ухудшению транспортной доступности в сегментах такси и каршеринга и вызовет «массовое недовольство».
- По словам авторов письма, некоторые виды востребованных в отрасли машин в принципе не выпускают в России — это, например, автомобили с автоматической коробкой передач и антиблокировочной системой тормозов. А те машины отечественной сборки, что подходят для поездок по тарифу «Эконом», выросли в цене на 70-80%.
- В правительстве при этом нет консенсуса по локализации в каршеринге и такси. В Минпромторге согласны, что инициатива простимулирует спрос на российские машины. По мнению Федеральной антимонопольной службы, введение таких требований «преждевременно» — они могут усугубить «дисбаланс между спросом и предложением».
- В письме заместителя главы Минэкономразвития Максима Колесникова говорится, что законопроект требует доработок, так как действующий закон о перевозках уже «устанавливает исчерпывающие требования» к автомобилям. По его словам, практика «нарушает принципы рыночной экономики» и подрывает конкурентоспособность местных компаний.
- Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов замечает, что российский рынок с его текущими объёмами выпуска пока не может удовлетворить спрос. «Неясно, что такси и каршеринг будут закупать. Либо у нас останутся только машины "АвтоВАЗа"», — говорит он. В «АвтоВАЗе» тем временем поддерживают инициативу, ссылаясь на необходимость добиться независимости в условиях санкций.
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"По словам авторов письма, некоторые виды востребованных в отрасли машин в принципе не выпускают в России — это, например, автомобили с автоматической коробкой передач и антиблокировочной системой тормозов"
- У вас шильдик отклеился.
- Спасибо.
Такси прибыло. Вас ожидает ....
Вау, комфорт+
А РАФики будут?
Они ж теперь не отечественные(
Нет. Их в Риге же собирали.
Самое лучшее что может сделать государство - отстать, лучшего ожидать не приходиться, ни от нашего, ни от других
100%. Обычно всё более-менее работает, пусть с какими-то недостатками и незначительными проблемами. Затем гос-во начинает вмешиваться, и всё становится кратно хуже. Взять рынок жилья, например за последние 10 лет. Не было идеально, но работало и цены были в адеквате. Но государство решило надуть пузырь и окончательно загнать рабов в пожизненные долги. Теперь же квартиру купить реально стало просто делом жизни настолько, что скоро уже введут что-то типа наследственной ипотеки, иначе никак. Ответственность никто не несёт, это ведь гос-во.
Т.е. вы против и дотаций?
Очень важная новость
У нас часто интересные законы принимаются вот , например, о бесправии людей и : https://vedomosti-ru.turbopages.org/turbo/vedomosti.ru/s/society/articles/2023/07/21/986288-gosduma-prinyala-popravki-v-zakon-o-psihiatricheskoi-pomoschi
Зачем запрещать, надо просто давать субсидии, не?
Таксисты не олигархи, сами себя прокормят
Ну какой ты патриот без покупки лоХализованной машины?
Аполитично рассуждаешь! Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово! Двадцать пять баранов в то время, когда наш район ещё не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!
"Это приведёт к росту цен для пассажиров и «массовому недовольству»"
В этом и смысл...
Массовое недовольство в комментариях если только. А такой вид недовольства не очень то и страшен для правительства)
А между тем число ДТП растёт...
Ну можно было сказать такси, что в стране сейчас "повышенный спрос" на отечественные авто и правительство никак не может на это повлиять
Вот Андрея Кутепова и надо пересадить исключительно на "Москвич"
Конечно, даже если этот спрос будет принят, будут проблемы, такие как поставка продукта. Импортные поставщики автомобилей также могут быть напуганы последними событиями в России.
Ностальгический пример из прошлого.
Из 1000 Volvo, купленных в Швеции Северной Кореей в 1970 году, 144 до сих пор не оплачены.
Сложно платить в недружественную страну, когда покорные рабы ещё не всё пухлозадому отечественному лидеру и его хунте отработали
Так автомобилисты, в метро все места давно заняты, покупайте велосипеды