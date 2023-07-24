Транспорт
Евгения Евсеева

«Дочка» «Росатома» вложила 6,2 млрд рублей в стартап «Кама» — разработчика электромобилей «Атом» Статьи редакции

В «Росатоме» сделку называют «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект».

  • ООО «Рэнера» (структура «Росатома») приобрело долю в стартапе «Кама» почти за 6,2 млрд рублей, обнаружил «Коммерсантъ» в отчётности компании за 2022 год. В ней «Кама» указана как «зависимое общество» — это означает, что доля «Рэнеры» составляет не менее 20%, поясняет издание.
  • Стартап «Кама» основали предприниматель Рубен Варданян и глава «КамАЗа» Сергей Когогин, затем в неё вошел и автопроизводитель. Свой первый электромобиль проект анонсировал в конце 2021 года, а в мае 2023-го представил прототип электрокара. Начало серийной сборки запланировано на 2025 год, возможной площадкой для сборки называли завод «Москвич» («КамАЗ» — его технологический партнёр).
  • В октябре 2022 года RTVI со ссылкой на презентацию для инвесторов сообщил, что «Кама» хочет продать 37,5% компании и привлечь $150 млн «для создания функциональных прототипов и развития серийного производства». Вся компания тогда оценивалась в $400 млн. Исходя из этой оценки, доля «Рэнеры» могла составить около 23%, предполагает «Ъ». А у основателей «Камы» и «КамАЗа», согласно презентации, должно было остаться по 31,3% в компании.
  • Среди возможных инвесторов RTVI перечислял «Росатом», «Лабораторию Касперского» и «Яндекс». «Кама» во время презентации прототипа электромобиля «Атом» в мае 2023 года показала разработанную для этой машины ОС Atomverse на базе Kaspersky OS. В «Лаборатории Касперского» «Ъ» не ответили, в «Яндексе» заявили, что не инвестируют в «Каму».

  • «Росатом» назвал сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект». В компании уточнили, что не планируют становиться производителем автомобилей. «Сделка может иметь позитивный синергетический эффект для целого ряда наших новых бизнесов, связанных с производством компонентов для электротранспорта», — отметили в госкорпорации.

  • «Росатом» строит гигафабрику в Калининграде: в июне 2023-го «Рэнера-Энертек» подписала специнвестконтракт на этот проект с инвестициями в 47,1 млрд рублей. На заводе планируют выпускать батареи для электромобилей, общий запланированный объём производства — 18,5 ГВт•ч, более 230 тысяч тяговых батарей, пишет «Ъ».
  • В «Каме» сообщили, что «Росатом» выступает технологическим партнёром по разработке и производству тяговой батареи интегрированного электропривода. В апреле 2023-го «Ъ» писал о закупках компаний «Росатома» под проект «Атом».
Прототип электромобиля «Атом». Источник: Autonews

#новость #атом #электромобили #кама

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15 комментариев
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 Zloy Marketolog

Продам электромобиль. Дорого.

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Вадим Д.

Атом — едет, фонит и светится! Кама и Атом — вместе горячее!

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Иван Серик
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Юрий Петраков

ну машинка стильная, цвет морской волны(хоть на мальдивы не светит, зато машинка глаз будет радовать)

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Семен Васильев

На закупку эмблем

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Дмитрий Маусов

Российские электромобили - это что-то новое!

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Вася Пражкин

Почему новое? 2011-й год:

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неформат

вроде про импортозамещение вложения в рос проекты, а все цифры не в православных рублях и дружественных юанях

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Alex GODERATOR

Бездонное дно

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Muvandr

И как оно там у вас на дне?

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Griby Lenina

Росатом, Кама и Москвич
Везти с поклажей воз взялись.

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Frolov Konstantin

Шильдик уже сертифицировали?

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Продюсер душнила

Развитие подобных проектов это хорошо в любом случае, только на вид машинка чистая китайча

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Muvandr

Китайцы начинали с лицензирования иностранного производства многие. Потом подтягивали свою научную базу. Пока что отлично - дальше надеюсь будет локализация.

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Станислав

В итоге будет дешевле пригнать из другой страны электромобиль. Кто будет это днище покупать не понятно.

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