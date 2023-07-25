Транспорт
Евгения Евсеева

Whoosh добавил аренду электровелосипедов в Алматы Статьи редакции

Кикшеринг работает в Казахстане с лета 2022 года.

  • Первым на запуск обратило внимание издание «Трушеринг». В Whoosh рассказали, что в городе уже доступно 140 электровелосипедов. Они рассчитаны на поездки дистанцией от 7 км и могут выдержать вес до 120 кг.
  • Старт аренды стоит 90 тенге (18,3 рубля), одна минута поездки — 29 тенге (5,9 рублей).
  • Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. Велосипеды могут двигаться с максимальной скоростью 25 км/ч — на этой отметке мотор отключается автоматически.
  • Whoosh начал работать в Казахстане в 2022 году — первые самокаты привезли в июне.

  • В 2021 году Whoosh на время добавлял аренду электровелосипедов — это был тестовый запуск на 200 устройств в Москве.

  • В апреле 2023 года сервис запустил аренду электровелосипедов в Санкт-Петербурге и Московской области. По собственным данным компании, средняя длительность поездки на них оказалась на 26-31% выше, чем на самокатах. В июле он добавил электровелосипеды в Москве.

#новость #whoosh

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29 комментариев
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 Роман?
Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. Велосипеды могут двигаться с максимальной скоростью 25 км/ч — на этой отметке мотор…

Взрывается

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Владислава

дак я не поняла, я арендую электровелосипед и мне еще крутить педали надо? отписка!

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Слегка Придурковатый

Не "в Алматы", а "в Алма-Ате". Не "электровелосипедов", а "электрохрустопомоек". И не "кикшеринг", а "петушеринг".

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Кирилл Виноградов

Не Слегка Придурковатый, а Весьма Пришибленный

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Слегка Придурковатый
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BetaSa

Какой нафиг Алма-Ата? Официальное название «Алматы» и все Казахи и Казахстанцы и так и называют. Алма-Ата это старое советское название

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Слегка Придурковатый

Казахи и казахстанцы могут его как хотят у себя называть.

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Комментарий удален модератором

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Слегка Придурковатый

Мне кажется, ты немного расстроен.

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BetaSa

Просто не получается долго жить с мыслями о том, что все люди, несмотря на нацию – одинаковые. Кажется и вправду есть немножко «странные»

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Невкусно и грустно

Быстрый вопрос - Бомбей или Мумбаи?

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Сергей Я

Если кураж, то бомбей.

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Невероятный Блондин

Ой, МарьВанна, а можно я отвечу?
Это Бомбей.

Правильно?

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Бублик static void

Очевидно Мумбай, Индия дружественная, а Британия — нет.

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Сергей Я

Не в Украине, а на Украине.

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DmitriyS

вот душнила!)

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Невероятный Блондин

С языка снял.

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Вадим Д.

Вот и ладушки.

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Иван Серик

Круто!

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Mikhail Shamov

Прокатился недавно на таком в Москве.
Для людей с ростом 180+ - неудобно, нет возможности поднять сиденье на нужную высоту.

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Илья Тропарев

как я вас понимаю
у меня правда 175 рост и то колени периодически хрустят от неравномерного распределения веса

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Сергей Я

Целевая аудитория электровелосипедников скорее предпочитает велосипеды без сидушки, так что..

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Ник К.

Казахи как всегда - первые в СНГ)

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Аслан Орлов

Отлично, «сегодня попробуем»

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Владислава

Посмотрим что будет с ними на земле России
Ждём в мелких городках теперь

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Vitaly Ya

В мелких его не будет, там велоинфраструктуры вообще ноль.

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Владислава

ну как же, тот же Екатеринбург чего стоит. Там есть местечки

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Vitaly Ya

Ну какой же он мелкий)

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Владислава

по сравнению с мск и спб))
ну а в Залупинск конечно не добавят данный вид транспорта

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Владимир Мананников

А если не брать снг , поддержка ес будет ?

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29 комментариев
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