Whoosh добавил аренду электровелосипедов в Алматы Статьи редакции
Кикшеринг работает в Казахстане с лета 2022 года.
- Первым на запуск обратило внимание издание «Трушеринг». В Whoosh рассказали, что в городе уже доступно 140 электровелосипедов. Они рассчитаны на поездки дистанцией от 7 км и могут выдержать вес до 120 кг.
- Старт аренды стоит 90 тенге (18,3 рубля), одна минута поездки — 29 тенге (5,9 рублей).
- Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. Велосипеды могут двигаться с максимальной скоростью 25 км/ч — на этой отметке мотор отключается автоматически.
- Whoosh начал работать в Казахстане в 2022 году — первые самокаты привезли в июне.
В 2021 году Whoosh на время добавлял аренду электровелосипедов — это был тестовый запуск на 200 устройств в Москве.
- В апреле 2023 года сервис запустил аренду электровелосипедов в Санкт-Петербурге и Московской области. По собственным данным компании, средняя длительность поездки на них оказалась на 26-31% выше, чем на самокатах. В июле он добавил электровелосипеды в Москве.
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Взрывается
дак я не поняла, я арендую электровелосипед и мне еще крутить педали надо? отписка!
Не "в Алматы", а "в Алма-Ате". Не "электровелосипедов", а "электрохрустопомоек". И не "кикшеринг", а "петушеринг".
Не Слегка Придурковатый, а Весьма Пришибленный
Какой нафиг Алма-Ата? Официальное название «Алматы» и все Казахи и Казахстанцы и так и называют. Алма-Ата это старое советское название
Казахи и казахстанцы могут его как хотят у себя называть.
Комментарий удален модератором
Мне кажется, ты немного расстроен.
Просто не получается долго жить с мыслями о том, что все люди, несмотря на нацию – одинаковые. Кажется и вправду есть немножко «странные»
Быстрый вопрос - Бомбей или Мумбаи?
Если кураж, то бомбей.
Ой, МарьВанна, а можно я отвечу?
Это Бомбей.
Правильно?
Очевидно Мумбай, Индия дружественная, а Британия — нет.
Не в Украине, а на Украине.
вот душнила!)
С языка снял.
Вот и ладушки.
Круто!
Прокатился недавно на таком в Москве.
Для людей с ростом 180+ - неудобно, нет возможности поднять сиденье на нужную высоту.
как я вас понимаю
у меня правда 175 рост и то колени периодически хрустят от неравномерного распределения веса
Целевая аудитория электровелосипедников скорее предпочитает велосипеды без сидушки, так что..
Казахи как всегда - первые в СНГ)
Отлично, «сегодня попробуем»
Посмотрим что будет с ними на земле России
Ждём в мелких городках теперь
В мелких его не будет, там велоинфраструктуры вообще ноль.
ну как же, тот же Екатеринбург чего стоит. Там есть местечки
Ну какой же он мелкий)
по сравнению с мск и спб))
ну а в Залупинск конечно не добавят данный вид транспорта
А если не брать снг , поддержка ес будет ?