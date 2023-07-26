Транспорт
Полина Лааксо

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в первом полугодии 2023-го на 543% год к году — до $4,6 млрд Статьи редакции

Китайские машины занимают уже 70% импорта, хотя в 2021 году их доля составляла 10%.

  • В штуках это 325,8 тысячи машин против 64,6 тысячи в первом полугодии 2022-го — тогда экспорт «легковушек» из Китая в Россию составил $715 млн, пишет РБК со ссылкой на статистику таможни КНР.
  • В 2021 году, для сравнения, стоимость легковых автомобилей, которые экспортировали из КНР в другие страны, оценили всего в $1,5 млрд. В России на тот момент они занимали 10% рынка импорта, в 2022-м — 30%, а в 2023-м — более 70%.
Источник: Quto
  • До 2022 года среди крупнейших поставщиков таких машин в Россию были Япония, Южная Корея и Германия. Именно они обеспечили $7,6 млрд из $8 млрд импорта в 2021-м. Но в 2022 году иностранные концерны начали уходить из страны и прекращать поставки (доля импорта из Южной Кореи и Японии, например, сократилась до 1%), а местное производство упало из-за санкций на 67%.
  • Китай нарастил долю, потому что с остальными странами сотрудничество либо ограничено их правительством, либо требует «сложной логистики», говорят опрошенные изданием эксперты. По их мнению, импорт из страны продолжит увеличиваться параллельно развитию местного производства.
  • Однако цены на китайские машины могут вырасти — из-за повышения валютных курсов и индексации утилизационного сбора. Всё это при том, что дилеры уже жаловались на то, что продавать китайские автомобили невыгодно: по их словам, производители завышают поставочные цены из-за дефицита машин на российском рынке.
Транспорт
Таня Боброва
Автодилеры предупредили о подорожании легковых машин в среднем на 5-10% летом и осенью на фоне роста курсов валют Статьи редакции

В первую очередь компании могут отменить скидки и акции.

#новость #китай

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 Dimitri

Конечно он вырос. Куда ему еще деваться? Они единственные кто сюда поставляет новые машины.
Правда цены у них уже выше чем у немцев до СВО.

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Иван Калеев

Так дальше же везти.

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Aleks B

до чего?

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Juja 111

А что ж курс то растет? А то с пеной у рта вопят расчеты в юанях, переходим на расчёты в юанях , нет долларами и евро, да чет торговый баланс никак не пользу рубля в паре юань/рубль 🤣

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DmitriyS

Доллар, как и другие валюты, является монетарным товаром. Ключевое слово здесь - это товар.

Да и пока Россия остается страной, которая экспортирует по большей части только природные ресурсы, то курс рубля будет всегда падать к более надежным валютам. Так рынок устроен, это нормальное явление. Надо экономику переделывать, тогда и рубль будет более стабильным.

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Андрей Иванов

Кто переделывать то будет? Нынешнюю верхушку всё устраивает.

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DmitriyS

этот вопрос не ко мне уже)

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НаряднаяШайга

Санкции бессмысленны, если позволять другим странам ввозить подсанкционные товары на периметр. Если нет никаких штрафных механизмов для Армении, Грузии, Китая, Казахстана и тп, то зачем вообще было вводить такие санкции? Европа сама себе убытков наделала и финансово обогащает стратегического врага - китайскую партию)

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Иван Калеев

Дядя Сэм европушке сказал, она прогнулась. Европа не субьект политики и решений не принимает.

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Dimitri

С регистрацией

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Иван Калеев

Чо с регистрацией там у тебя.

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Евгений Кузьмин

Поэтому сейчас, если вы заметили, уже не вводят 13й, 15й или 20й пакет санкций, а стараются следить за исполнением уже существующих. Плюс, в США есть отдельный орган по контролю за исполнением санкций, а в ЕС его не было. Сейчас активно этим занимаются. Недавно, например, прикрыли импорт электронной техники через Казахстан. Да, всегда останутся варианты через условный Бангладеш/Пакистан, но это будет вкладываться в стоимость. Всё будет, но дороже и дороже.

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Иван Калеев

Бывает!

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S.Capusta

Трактор John Deere, который стоил 4,5 млн, теперь, после ухода компании из РФ, можно привезти за 16 млн.
Комбайны стоят по 50 млн. То же с запчастями. Вот так работают бессмысленные санкции ..

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Soulis

Такой вопрос, может кто знает: А Москвичи в эту статистику входят или нет?
Кстати, как и всегда, импортозамещение - новый импорт 🤷

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Хэппи милф

По ним продажи околонулевые пока что

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Michael Platonov

А импорт в Россию небось на 1,5%

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desert1976

Китайский автопром наше будущее

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Роман Емцов

543 %-это довольно высокий показатель

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Георгий Станков

Эх стоили бы ещё как в Китае, а не х2

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debil
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Николай Заболоцкий

" цены на китайские машины могут вырасти"-ничего нового в целом

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Марина Леопардовна

Не только экспорт вырос. Но и мы не отстаем, вот наращиваем производство СВОИХ китайских автомобилей. Вот это скачок

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неформат

просто оставлю тут это https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/ekonomika/18370589

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии…
Он составил 197 тыс. штук
tass-ru.turbopages.org
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Alex GODERATOR

Чё толку если экономику продолжают уничтожать намеренно(((

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Роман Таровик

такими темпами только китайский автомобиль будет поступать на российский рынок

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Сергей С.

Российский производитель не может конкурировать с китайскими, т.к. у Китая рынок сбыта в разы больше. Более того, с тех пор, как Кремль решил играть против правил, он не может выкручивать руки китайцам и требовать локализации, так, как это делал с американцами и европейцами.

Но не все так плохо: по мере того, как реальные доходы населения будут сползать, Китай может задуматься об открытии в РФ заводов, чтобы воспользоваться дешёвой рабочей силой. Примерно так же, как США пользуются мексиканцами.

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Aleks B

деградация продолжается

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