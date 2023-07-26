Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в первом полугодии 2023-го на 543% год к году — до $4,6 млрд Статьи редакции
Китайские машины занимают уже 70% импорта, хотя в 2021 году их доля составляла 10%.
- В штуках это 325,8 тысячи машин против 64,6 тысячи в первом полугодии 2022-го — тогда экспорт «легковушек» из Китая в Россию составил $715 млн, пишет РБК со ссылкой на статистику таможни КНР.
- В 2021 году, для сравнения, стоимость легковых автомобилей, которые экспортировали из КНР в другие страны, оценили всего в $1,5 млрд. В России на тот момент они занимали 10% рынка импорта, в 2022-м — 30%, а в 2023-м — более 70%.
- До 2022 года среди крупнейших поставщиков таких машин в Россию были Япония, Южная Корея и Германия. Именно они обеспечили $7,6 млрд из $8 млрд импорта в 2021-м. Но в 2022 году иностранные концерны начали уходить из страны и прекращать поставки (доля импорта из Южной Кореи и Японии, например, сократилась до 1%), а местное производство упало из-за санкций на 67%.
- Китай нарастил долю, потому что с остальными странами сотрудничество либо ограничено их правительством, либо требует «сложной логистики», говорят опрошенные изданием эксперты. По их мнению, импорт из страны продолжит увеличиваться параллельно развитию местного производства.
- Однако цены на китайские машины могут вырасти — из-за повышения валютных курсов и индексации утилизационного сбора. Всё это при том, что дилеры уже жаловались на то, что продавать китайские автомобили невыгодно: по их словам, производители завышают поставочные цены из-за дефицита машин на российском рынке.
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Конечно он вырос. Куда ему еще деваться? Они единственные кто сюда поставляет новые машины.
Правда цены у них уже выше чем у немцев до СВО.
Так дальше же везти.
до чего?
А что ж курс то растет? А то с пеной у рта вопят расчеты в юанях, переходим на расчёты в юанях , нет долларами и евро, да чет торговый баланс никак не пользу рубля в паре юань/рубль 🤣
Доллар, как и другие валюты, является монетарным товаром. Ключевое слово здесь - это товар.
Да и пока Россия остается страной, которая экспортирует по большей части только природные ресурсы, то курс рубля будет всегда падать к более надежным валютам. Так рынок устроен, это нормальное явление. Надо экономику переделывать, тогда и рубль будет более стабильным.
Кто переделывать то будет? Нынешнюю верхушку всё устраивает.
этот вопрос не ко мне уже)
Санкции бессмысленны, если позволять другим странам ввозить подсанкционные товары на периметр. Если нет никаких штрафных механизмов для Армении, Грузии, Китая, Казахстана и тп, то зачем вообще было вводить такие санкции? Европа сама себе убытков наделала и финансово обогащает стратегического врага - китайскую партию)
Дядя Сэм европушке сказал, она прогнулась. Европа не субьект политики и решений не принимает.
С регистрацией
Чо с регистрацией там у тебя.
Поэтому сейчас, если вы заметили, уже не вводят 13й, 15й или 20й пакет санкций, а стараются следить за исполнением уже существующих. Плюс, в США есть отдельный орган по контролю за исполнением санкций, а в ЕС его не было. Сейчас активно этим занимаются. Недавно, например, прикрыли импорт электронной техники через Казахстан. Да, всегда останутся варианты через условный Бангладеш/Пакистан, но это будет вкладываться в стоимость. Всё будет, но дороже и дороже.
Бывает!
Трактор John Deere, который стоил 4,5 млн, теперь, после ухода компании из РФ, можно привезти за 16 млн.
Комбайны стоят по 50 млн. То же с запчастями. Вот так работают бессмысленные санкции ..
Такой вопрос, может кто знает: А Москвичи в эту статистику входят или нет?
Кстати, как и всегда, импортозамещение - новый импорт 🤷
По ним продажи околонулевые пока что
А импорт в Россию небось на 1,5%
Китайский автопром наше будущее
543 %-это довольно высокий показатель
Эх стоили бы ещё как в Китае, а не х2
" цены на китайские машины могут вырасти"-ничего нового в целом
Не только экспорт вырос. Но и мы не отстаем, вот наращиваем производство СВОИХ китайских автомобилей. Вот это скачок
просто оставлю тут это https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/ekonomika/18370589
Чё толку если экономику продолжают уничтожать намеренно(((
такими темпами только китайский автомобиль будет поступать на российский рынок
Российский производитель не может конкурировать с китайскими, т.к. у Китая рынок сбыта в разы больше. Более того, с тех пор, как Кремль решил играть против правил, он не может выкручивать руки китайцам и требовать локализации, так, как это делал с американцами и европейцами.
Но не все так плохо: по мере того, как реальные доходы населения будут сползать, Китай может задуматься об открытии в РФ заводов, чтобы воспользоваться дешёвой рабочей силой. Примерно так же, как США пользуются мексиканцами.
деградация продолжается