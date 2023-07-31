Транспорт
Таня Боброва

«Атом» открыл предзаказ на свои электромобили — их массовое производство запланировано на 2025 год Статьи редакции

Сколько будет стоить автомобиль, пока не говорят.

  • Оформить предзаказ можно на сайте, сообщил производитель: для этого нужно заполнить анкету и внести 7000 рублей. Деньги можно вернуть в любое время или зачесть в стоимость будущего автомобиля. Один человек может забронировать до трёх машин.
  • После этого пользователь получит цифровой ключ, который даёт право на покупку электромобиля в 2025 году «одним из первых».
  • Согласно информации на сайте, оформившие предзаказ также смогут поучаствовать в розыгрышах, попасть на экскурсию на производство, в состав испытателей на специальных тест-драйвах и другие бонусы.
  • При этом в «Атоме» сообщили ТАСС, что пока не готовы назвать цену на автомобиль. На сайте указано, что она «будет соответствовать рыночной стоимости электромобилей данного класса на момент выхода с конвейера в 2025 году».
  • «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч — 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м.
Источник: Autonews

#новость #атом #электромобили #кама

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80 комментариев
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 неформат

вялая попытка маркетологов создать ажиотаж вокруг воздуха

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Эмиль Рабинович

что ж вы обсуждаете, если вялая, ахахахаха

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4 комментария
Иван Серик

Это попытка отжать побольше и дополнительная причина для задержки (ажиотаж, очередь).

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Александр Константинов

«оформившие предзаказ также смогут поучаствовать в розыгрышах» - хоть в чем-то не соврали :)

Точнее: «оформившие предзаказ стали участниками розыгрыша»

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MakaR

А розыгрыш чего будет? Продуктовых наборов и освежителей воздуха?

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4 комментария
Score of Doom

По протоптанному пути Кибертрака едут

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Framework Юзернеймович

мертворожденный проект, как и Marussia, так и ё-Мобиль

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Ави Шниперсон

Маруся так то все таки была, да и массовость уж точно не претендовала, являясь дорогим спортивным авто

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1 комментарий
Эмиль Рабинович

почему так думаете?

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1 комментарий
Драка вегетарианца с людоедом

Ну 2023-м году, когда десятки китайских компаний готовы сделать за тебя все детали (что они и делают), нужно прям специально косячить, чтобы оказаться на свалке с ёмобилем.

Глядя на опыт похожих компаний, кажется, что вероятнее сценарий, что с завода выйдет авто с проблемной сборкой и кучей детских болезней, как у вьетнамцев с их Vinfast'ом, который весь такой красивый и в принципе едет, но не всегда и не очень-то и хорошо.

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Не очень хороший человек

Маруся прикольная, особенно на то время )

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Ави Шниперсон
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John Dea

ё-мобиль для тех лет был вообще пушка, да и сейчас отличная была бы машина. Я бы взял. Последовательный гибрид на газу, с ионистром в качестве буфера - это идеальное решение.

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1 комментарий
Дмитрий Панин

«оформившие предзаказ также смогут поучаствовать в розыгрышах, попасть на экскурсию на производство»
Заманчиво! Обожаю розыгрыши!

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Невероятный Блондин

Тебя разыграли, с тебя 7 000₽

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MakaR

На Китайский завод...

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Не очень хороший человек
для этого нужно заполнить анкету и внести 7000 рублей

Крч не будет тачки. Когда есть тачки, не берут предоплату в 7тысяч, а сразу процентов 50-70

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Драка вегетарианца с людоедом

ну не, тут кмк прямо подглядели у Теслы и ее 100$ предзаказами на кибертрак

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5 комментариев

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Leonid Bushuev

7000р это порожек, который должен отсеять тех, кто по приколу регается.

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2 комментария
Юрий Другач

На чьи машины будут шильдики клеить, эксперты в комментах уже высказались?

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Alex GODERATOR

Jac стандарт😆

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Александр Кайт

Помните, уже было несколько лет назад :)

https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-16_sberbank_mozhet_dat_davno

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Alex Shevchenko
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1 комментарий
Тесла-канадец
будет соответствовать рыночной стоимости электромобилей данного класса на момент выхода с конвейера в 2025 году

Только вот характеристики даже этому году уже не соответствуют а в 2025 году тем более будут устаревшими.

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Юрий Другач

вы под классом подразумеваете: бензиновый и электрический автомобиль, или классы электрических автомобилей?

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Слегка Придурковатый

"...и внести 7000 рублей"

Чего? Вот было бы 7 миллионов долларов - я бы внёс. А так это что же получается, они хотят, чтоб я, потомственный миллиардер, с нищебродами в одну очередь встал?

Тьфу!

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Алексей С

А на VC рядом со мной тебе не западло писать? А?

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2 комментария

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Alex Shevchenko

Предсерийная версия только в след году, а предзаказ уже?🤔

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Невероятный Блондин

Вот так браузер!
И браузеры и автомобили умеет.
И оба с самодельным root-сертификатом минцифры.

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Слегка Придурковатый

Но самого главного - ядерной силовой установки, так и нет.

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1 комментарий
Артём Фесуненко

Жесть, сколько хейтеров в комментах налетели, которые вообще ничего не знают и не понимают по теме, но надо срочно обосрать всё отечественное производство.
Это проект ребят энтузиастов из КАМАЗа, это никакой не китаец с переклеенными шильдиками, как тут все пишут. Это собственная разработанная с нуля платформа. Рабочие и очень клёвые прототипы ребята показывали ещё пару лет назад, но не могли найти инвестора на серийное производство.
Я очень рад, что, видимо, всё-таки нашли, и буду рад их успеху, или даже попытке его достичь, потому что это интересный современный проект в автомобилестроении, которые в нашей стране отсутствовали напрочь на протяжении десятилетий, за которым интересно наблюдать, и есть чем гордиться, что хоть кто-то делает качественный продукт и горит идеей, а не просто делает бабки на распилах и переклеивании шильдиков.

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MakaR

"что хоть кто-то делает качественный продукт"
Ха-ха-ха ой я не могу...ещё ничего не выпустили но качество просто высший класс да...

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1 комментарий
Артём Фесуненко

https://youtu.be/oyApG3rxXoM

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Melissa Mata

Думаю, лучше подождать конкретных цен и готовых автомобилей. Без экскурсий можно и обойтись. Невелика потеря.

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Босятский Мун Рок

Состригут 105000000 ₽ (сто пять миллионов рублей ) и уйдут в закат.
Помяните этот коммент в 2025 году.

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Алексей С

Криптокар

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2 комментария
Алексей С

Вообще, если серьёзно, о этих айтишных создателях электрокаров сложилось впечатление не очень. По их манере ведения переписки. Распиздяйством попахивает.

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Giraffe

7000р это себестоимость переклейки шильдика?

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Чукча в танке

Вангую, что никакого массового производства не начнется...

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Qwerty54321

Для этого нужно заполнить анкету и внести 7000 рублей. Деньги можно вернуть в любое время или зачесть в стоимость будущего автомобиля

Это точно не реклама очередных мошенников?

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Robert RSM

Помню Xray от прохора )))))

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Ivan

И что ?

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Невероятный Блондин

И всё

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7 комментариев
Алексей С

Народ. Скиньте донатов успешному бизнесмену на 7000. Хочу анкету заполнить. По результатам отпишусь :-)

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MakaR

Это как у Самого Маска очередь на смешные кирпичёнки Tesla Cybertruck?

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MakaR

Хм...а не взорвётся?

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Мейрам Сагунов

АК новый китаец!?

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Георгий Хромченко

Надеюсь будет не как с е-мобилем.
Хотят тут, по крайней мере, не обещают дешево и круто.

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Станислав

Автомобиль был как бы года два как готов. Но до сих пор не появился. О чем это говорит?

https://www.youtube.com/watch?v=oyApG3rxXoM

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Артём Фесуненко

О том, что не могли найти инвестора на серийное производство. О чём, собственно, в этом ролике и говорится.
Сейчас ситуация в стране немного поменялась, и вследствие чего получилось, видимо, найти инвестиции на развитие внутреннего рынка.

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80 комментариев
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