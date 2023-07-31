«Атом» открыл предзаказ на свои электромобили — их массовое производство запланировано на 2025 год Статьи редакции
Сколько будет стоить автомобиль, пока не говорят.
- Оформить предзаказ можно на сайте, сообщил производитель: для этого нужно заполнить анкету и внести 7000 рублей. Деньги можно вернуть в любое время или зачесть в стоимость будущего автомобиля. Один человек может забронировать до трёх машин.
- После этого пользователь получит цифровой ключ, который даёт право на покупку электромобиля в 2025 году «одним из первых».
- Согласно информации на сайте, оформившие предзаказ также смогут поучаствовать в розыгрышах, попасть на экскурсию на производство, в состав испытателей на специальных тест-драйвах и другие бонусы.
- При этом в «Атоме» сообщили ТАСС, что пока не готовы назвать цену на автомобиль. На сайте указано, что она «будет соответствовать рыночной стоимости электромобилей данного класса на момент выхода с конвейера в 2025 году».
- «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч — 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м.
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вялая попытка маркетологов создать ажиотаж вокруг воздуха
что ж вы обсуждаете, если вялая, ахахахаха
Это попытка отжать побольше и дополнительная причина для задержки (ажиотаж, очередь).
Комментарий удален модератором
«оформившие предзаказ также смогут поучаствовать в розыгрышах» - хоть в чем-то не соврали :)
Точнее: «оформившие предзаказ стали участниками розыгрыша»
А розыгрыш чего будет? Продуктовых наборов и освежителей воздуха?
По протоптанному пути Кибертрака едут
мертворожденный проект, как и Marussia, так и ё-Мобиль
Маруся так то все таки была, да и массовость уж точно не претендовала, являясь дорогим спортивным авто
почему так думаете?
Ну 2023-м году, когда десятки китайских компаний готовы сделать за тебя все детали (что они и делают), нужно прям специально косячить, чтобы оказаться на свалке с ёмобилем.
Глядя на опыт похожих компаний, кажется, что вероятнее сценарий, что с завода выйдет авто с проблемной сборкой и кучей детских болезней, как у вьетнамцев с их Vinfast'ом, который весь такой красивый и в принципе едет, но не всегда и не очень-то и хорошо.
Маруся прикольная, особенно на то время )
ё-мобиль для тех лет был вообще пушка, да и сейчас отличная была бы машина. Я бы взял. Последовательный гибрид на газу, с ионистром в качестве буфера - это идеальное решение.
«оформившие предзаказ также смогут поучаствовать в розыгрышах, попасть на экскурсию на производство»
Заманчиво! Обожаю розыгрыши!
Тебя разыграли, с тебя 7 000₽
На Китайский завод...
Крч не будет тачки. Когда есть тачки, не берут предоплату в 7тысяч, а сразу процентов 50-70
ну не, тут кмк прямо подглядели у Теслы и ее 100$ предзаказами на кибертрак
Комментарий удален модератором
7000р это порожек, который должен отсеять тех, кто по приколу регается.
На чьи машины будут шильдики клеить, эксперты в комментах уже высказались?
Jac стандарт😆
Помните, уже было несколько лет назад :)
https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-16_sberbank_mozhet_dat_davno
Только вот характеристики даже этому году уже не соответствуют а в 2025 году тем более будут устаревшими.
вы под классом подразумеваете: бензиновый и электрический автомобиль, или классы электрических автомобилей?
"...и внести 7000 рублей"
Чего? Вот было бы 7 миллионов долларов - я бы внёс. А так это что же получается, они хотят, чтоб я, потомственный миллиардер, с нищебродами в одну очередь встал?
Тьфу!
А на VC рядом со мной тебе не западло писать? А?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Предсерийная версия только в след году, а предзаказ уже?🤔
Вот так браузер!
И браузеры и автомобили умеет.
И оба с самодельным root-сертификатом минцифры.
Но самого главного - ядерной силовой установки, так и нет.
Жесть, сколько хейтеров в комментах налетели, которые вообще ничего не знают и не понимают по теме, но надо срочно обосрать всё отечественное производство.
Это проект ребят энтузиастов из КАМАЗа, это никакой не китаец с переклеенными шильдиками, как тут все пишут. Это собственная разработанная с нуля платформа. Рабочие и очень клёвые прототипы ребята показывали ещё пару лет назад, но не могли найти инвестора на серийное производство.
Я очень рад, что, видимо, всё-таки нашли, и буду рад их успеху, или даже попытке его достичь, потому что это интересный современный проект в автомобилестроении, которые в нашей стране отсутствовали напрочь на протяжении десятилетий, за которым интересно наблюдать, и есть чем гордиться, что хоть кто-то делает качественный продукт и горит идеей, а не просто делает бабки на распилах и переклеивании шильдиков.
"что хоть кто-то делает качественный продукт"
Ха-ха-ха ой я не могу...ещё ничего не выпустили но качество просто высший класс да...
https://youtu.be/oyApG3rxXoM
Думаю, лучше подождать конкретных цен и готовых автомобилей. Без экскурсий можно и обойтись. Невелика потеря.
Состригут 105000000 ₽ (сто пять миллионов рублей ) и уйдут в закат.
Помяните этот коммент в 2025 году.
Криптокар
Вообще, если серьёзно, о этих айтишных создателях электрокаров сложилось впечатление не очень. По их манере ведения переписки. Распиздяйством попахивает.
7000р это себестоимость переклейки шильдика?
Вангую, что никакого массового производства не начнется...
Для этого нужно заполнить анкету и внести 7000 рублей. Деньги можно вернуть в любое время или зачесть в стоимость будущего автомобиля
Это точно не реклама очередных мошенников?
Помню Xray от прохора )))))
И что ?
И всё
Народ. Скиньте донатов успешному бизнесмену на 7000. Хочу анкету заполнить. По результатам отпишусь :-)
Это как у Самого Маска очередь на смешные кирпичёнки Tesla Cybertruck?
Хм...а не взорвётся?
АК новый китаец!?
Надеюсь будет не как с е-мобилем.
Хотят тут, по крайней мере, не обещают дешево и круто.
Автомобиль был как бы года два как готов. Но до сих пор не появился. О чем это говорит?
https://www.youtube.com/watch?v=oyApG3rxXoM
О том, что не могли найти инвестора на серийное производство. О чём, собственно, в этом ролике и говорится.
Сейчас ситуация в стране немного поменялась, и вследствие чего получилось, видимо, найти инвестиции на развитие внутреннего рынка.