Несмотря на то, что это уже сделали многие другие крупные ИТ-компании, мы до последнего откладывали подобный шаг, но волатильность рынка продолжается и компания проводит оптимизацию штата компании в размере до 10% от общего объёма. Это позволит вывести компанию в cash flow позитивный режим в 2024 году и обеспечить дальнейшее её устойчивое развитие.

Мы ценим вклад каждого члена команды и искренне благодарны за честную и большую работу, которую они проделали. Сейчас наш главный фокус — сделать всё возможное, чтобы поддержать покидающих нас коллег организационно и финансово и помочь пройти этот сложный переходный период.