inDrive Арсена Томского уволит 10% штата — около 300 сотрудников Статьи редакции
В компании решили оптимизировать структуру расходов, чтобы inDrive стала «максимально финансово эффективной».
- Об этом со ссылкой на два источника сообщил журналист Дмитрий Филонов в Telegram-канале The Edinorog. В inDrive подтвердили vc.ru факт увольнений.
- В компании пояснили, что в условиях «нестабильности на финансовых рынках, неопределённой макроэкономической ситуации и ожиданиях рецессии» решили оптимизировать структуру расходов и сделать inDrive «максимально финансово эффективной». Точное количество сокращённых сотрудников не уточняется. Всего в компании работает больше 3000 сотрудников, увольнения могут затронуть около 300 человек.
- Источник The Edinorog утверждает, что сокращения в inDrive связаны с займом, который компания взяла в феврале 2023 года. Источник vc.ru эту информацию опроверг.
- Арсен Томский основал inDriver в Якутии в 2013 году. В мае 2022 года компания начала перевозить сотрудников российского подразделения в Казахстан. В марте 2023-го Томский рассказал, что таких работников около 1000. В октябре сервис провёл ребрендинг — сменил название на inDrive и выбрал новый фирменный цвет.
- В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг. Кроме такси, сервис предоставляет в том числе услуги междугородних и грузовых перевозок, вызова мастера, курьерской доставки и поиска работы. По собственным данным, inDrive работает в 614 городах в 47 странах, штаб-квартира находится в США.
- inDrive передал российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года. C того времени российская компания развивается независимо. В мае 2023-го в App Store и Google Play появился сервис для заказа поездок drivee от команды бывших сотрудников inDrive.
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Хорошее имя для авторитетного предпринимателя.
олды помнят:имя первого домашнего питомца и название улицы дома, где ты провел детство
А я думаю хули hr пропал после 3х этапов собеса к ним…..
3 этапа?? А планировалось ещё 5?)) Кажется ребята себя переоценивают.
А сколько нужно этапов?
Скрининг, хард скиллы, знакомство с командой / руководителем
Это прям минимум
Еще важно мнение уборщицы и повара в столовой.
Ну если речь про позицию су-шефа то почему нет
HR он такой. Везде. Бизнес для него, а не наоборот.
Хаха, работал на известного Тайваньского производителя железа, 6 этапов не хочешь?)
на норм вакансии всегда 3-6 этапов
Это ты еще полиграф не проходил,некоторые компании и такой хуйней заморачиваются.Я уже 3 раза на этом ебучем стуле сидел в своей жизни.
Ну у них и на КА резко пропали деньги)
Всего лишь 1 чипсинка из пачки)
Ну уволит и уволит
Бывает
Почему? Уехали же в Казахстан, всё должно было в гору пойти.
Ага, регулярно индрайвом на Бали пользуюсь
inDrive передал российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года.
В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг
Бизнес по Русски. Кто там еще из иностранцев бизнес передал Российскому менеджменту?
Зря они Русские сказки не читали
Еще неплохо в самом начале писать чем занимается индрайв
Это бывший Indriver что ли?
Честно говоря в Астане, Алматы таксисты уже почти не охотно принимают заказ, уже полгода наверное. Видимо комиссии больше и шмандекс демпингуют мб. Неудобен интерфейс предложения водителя, он там секунд 10 стоит. Там доставка и межгород только норм заходит.