Транспорт
Евгения Евсеева

inDrive Арсена Томского уволит 10% штата — около 300 сотрудников Статьи редакции

В компании решили оптимизировать структуру расходов, чтобы inDrive стала «максимально финансово эффективной».

  • Об этом со ссылкой на два источника сообщил журналист Дмитрий Филонов в Telegram-канале The Edinorog. В inDrive подтвердили vc.ru факт увольнений.
  • В компании пояснили, что в условиях «нестабильности на финансовых рынках, неопределённой макроэкономической ситуации и ожиданиях рецессии» решили оптимизировать структуру расходов и сделать inDrive «максимально финансово эффективной». Точное количество сокращённых сотрудников не уточняется. Всего в компании работает больше 3000 сотрудников, увольнения могут затронуть около 300 человек.

Несмотря на то, что это уже сделали многие другие крупные ИТ-компании, мы до последнего откладывали подобный шаг, но волатильность рынка продолжается и компания проводит оптимизацию штата компании в размере до 10% от общего объёма. Это позволит вывести компанию в cash flow позитивный режим в 2024 году и обеспечить дальнейшее её устойчивое развитие.

Мы ценим вклад каждого члена команды и искренне благодарны за честную и большую работу, которую они проделали. Сейчас наш главный фокус — сделать всё возможное, чтобы поддержать покидающих нас коллег организационно и финансово и помочь пройти этот сложный переходный период.

inDrive
  • Источник The Edinorog утверждает, что сокращения в inDrive связаны с займом, который компания взяла в феврале 2023 года. Источник vc.ru эту информацию опроверг.
  • Арсен Томский основал inDriver в Якутии в 2013 году. В мае 2022 года компания начала перевозить сотрудников российского подразделения в Казахстан. В марте 2023-го Томский рассказал, что таких работников около 1000. В октябре сервис провёл ребрендинг — сменил название на inDrive и выбрал новый фирменный цвет.
  • В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг. Кроме такси, сервис предоставляет в том числе услуги междугородних и грузовых перевозок, вызова мастера, курьерской доставки и поиска работы. По собственным данным, inDrive работает в 614 городах в 47 странах, штаб-квартира находится в США.
  • inDrive передал российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года. C того времени российская компания развивается независимо. В мае 2023-го в App Store и Google Play появился сервис для заказа поездок drivee от команды бывших сотрудников inDrive.

#новость #indrive

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Арсен Томский

Хорошее имя для авторитетного предпринимателя.

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Sergei Zotov

олды помнят:

имя первого домашнего питомца и название улицы дома, где ты провел детство
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Mr Black

А я думаю хули hr пропал после 3х этапов собеса к ним…..

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ЯжПрограммист

3 этапа?? А планировалось ещё 5?)) Кажется ребята себя переоценивают.

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NikZh

А сколько нужно этапов?
Скрининг, хард скиллы, знакомство с командой / руководителем
Это прям минимум

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Вася Пражкин

Еще важно мнение уборщицы и повара в столовой.

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NikZh

Ну если речь про позицию су-шефа то почему нет

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Forgotten Games

HR он такой. Везде. Бизнес для него, а не наоборот.

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Riddick

Хаха, работал на известного Тайваньского производителя железа, 6 этапов не хочешь?)

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Sergei Zotov

на норм вакансии всегда 3-6 этапов

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Mr Black

Это ты еще полиграф не проходил,некоторые компании и такой хуйней заморачиваются.Я уже 3 раза на этом ебучем стуле сидел в своей жизни.

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Никита

Ну у них и на КА резко пропали деньги)

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Артур Мороз

Всего лишь 1 чипсинка из пачки)

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sdhgshehrh

Ну уволит и уволит

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Anton

Бывает

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ЯжПрограммист

Почему? Уехали же в Казахстан, всё должно было в гору пойти.

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Антон Кузьмин

Ага, регулярно индрайвом на Бали пользуюсь

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Иван Серик
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Sasha Step

inDrive передал российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года.

В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг

Бизнес по Русски. Кто там еще из иностранцев бизнес передал Российскому менеджменту?

Зря они Русские сказки не читали

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Vlad

Еще неплохо в самом начале писать чем занимается индрайв

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Добрый Пуховик

Это бывший Indriver что ли?

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Assetov Ardaq

Честно говоря в Астане, Алматы таксисты уже почти не охотно принимают заказ, уже полгода наверное. Видимо комиссии больше и шмандекс демпингуют мб. Неудобен интерфейс предложения водителя, он там секунд 10 стоит. Там доставка и межгород только норм заходит.

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22 комментария
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