Грузия с 1 августа ограничила поставки в Россию автомобилей, произведённых в США Статьи редакции
США запретили экспорт машин в Россию ещё в марте 2022 года.
- Ограничение ввели с 1 августа 2023 года, сообщили ТАСС в службе доходов грузинского Минфина. Каких именно автомобилей это касается и есть ли исключения — не уточняется.
- Кроме этого, с 26 сентября власти Грузии планируют ввести аналогичные ограничения на поставки автомобилей из Европы, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций. Он запрещает ввозить в Россию электромобили и гибридные автомобили, а также новые и подержанные машины с объёмом двигателя больше 1,9 л.
- США запретили экспорт в Россию автомобилей и мотоциклов ещё в марте 2022 года. Они касаются любых новых и подержанных машин — вне зависимости от объёма двигателей, его конфигурации или силовой установки (дизельный, гибридный или электромобиль).
- По данным Национальной службы статистики Грузии, за первую половину 2023 года страна экспортировала в Россию 3,78 тысячи легковых автомобилей на сумму в $52,5 млн. За тот же период в 2022-м — 1,25 тысячи на $14,03 млн.
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Война+санкции=страна Россия в полной жопе.
Ну все ,погибнем!
Ваш отдел разве не распустили?
Или вы на собственных началах?
Кстати путешественники на собственных авто, будьте аккуратнее, сейчас в Грузии орудует группа лиц по взлому машин! Тянут из машины - все! При этом местная полиция, ложит болт на это все!!!