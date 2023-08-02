Транспорт
Евгения Евсеева

Грузия с 1 августа ограничила поставки в Россию автомобилей, произведённых в США Статьи редакции

США запретили экспорт машин в Россию ещё в марте 2022 года.

  • Ограничение ввели с 1 августа 2023 года, сообщили ТАСС в службе доходов грузинского Минфина. Каких именно автомобилей это касается и есть ли исключения — не уточняется.
  • Кроме этого, с 26 сентября власти Грузии планируют ввести аналогичные ограничения на поставки автомобилей из Европы, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций. Он запрещает ввозить в Россию электромобили и гибридные автомобили, а также новые и подержанные машины с объёмом двигателя больше 1,9 л.
  • США запретили экспорт в Россию автомобилей и мотоциклов ещё в марте 2022 года. Они касаются любых новых и подержанных машин — вне зависимости от объёма двигателей, его конфигурации или силовой установки (дизельный, гибридный или электромобиль).
  • По данным Национальной службы статистики Грузии, за первую половину 2023 года страна экспортировала в Россию 3,78 тысячи легковых автомобилей на сумму в $52,5 млн. За тот же период в 2022-м — 1,25 тысячи на $14,03 млн.

#новость #грузия #автомобили

596 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
P TM GLADIATOR

Война+санкции=страна Россия в полной жопе.

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Северцева

Ну все ,погибнем!

Ответить
Развернуть ветку
Похер

Ваш отдел разве не распустили?
Или вы на собственных началах?

Ответить
Развернуть ветку
Водяной

Кстати путешественники на собственных авто, будьте аккуратнее, сейчас в Грузии орудует группа лиц по взлому машин! Тянут из машины - все! При этом местная полиция, ложит болт на это все!!!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
4 комментария
null