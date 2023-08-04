«Яндекс» начал тестировать в Москве беспилотники без водителя за рулём Статьи редакции
В машине есть человек на пассажирском сидении, он может остановить автомобиль кнопкой в экстренных случаях.
- «Яндекс» начал тестировать в московском районе Ясенево беспилотники без водителя-испытателя за рулём, сообщает ТАСС. Это «новый этап тестирования технологии, позволяющей машине автономно двигаться в транспортном потоке большого города», добавили в компании.
- Во время испытания человек не может воспользоваться педалями газа, тормоза или рулём. Он сидит на пассажирском сидении, там есть специальное устройство E-stop, которое нажатием кнопки останавливает автомобиль во время движения, например, для экстренного торможения при необходимости.
- Тестирование проходит от станции метро «Ясенево» по улицам Ясногорской и Айвазовского, Соловьиному проезду, улице Рокотова и Литовскому бульвару.
- «Яндекс» начал тестировать беспилотное такси в Ясенево в июне 2023 года. Любая поездка в роботакси стоит 100 рублей, а в тестировании могут поучаствовать пользователи от 18 лет.
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Когда очень хочешь стать таксистом)
Яндекс же в курсе, что в экстренных случаях не всегда надо именно останавливать авто?
Тоже да
Абсурд. Работник должен сидеть либо на водительском месте либо вообще не должен быть в машине. Кнопка должна быть у пассажира. Так же у пассажира должна быть мгновенная связь с диспетчером а диспетчер должен иметь доступ к управлению машиной дистанционно.
Никто никому ничего не должен
Ваши ожидания — ваши проблемы
Разработка должна здравому смыслу
Значит скоро беспилотные автозаки появятся. И беспилотные мобилизационные автобусы 👍🏽
👍👍👍 ваш комментарий очень важен, чтобы без него делали
Вакал Александру Прохоровичу передано ваше одобрение, спасибо. Скоро с вами свяжутся из местного отделения и запланируют вашу поездку в беспилотном служебном транспорте.
Будьте на связи!
Комментарий удален модератором
До первой кочки 😅
То же мне.
Там почти нет движения в этом районе.
Так не интересно 😑
А ты хотел что-то эдакое посмотреть?
Посмотрел 4 серии, в целом скучно, и сюжет предсказуемый, как и шутки ((
Разочарован.
Хотя этот негритосик в каждой своей роли вгоняет в уныние, независимо от бюджета и кто снимал.
Чё?
Есть там движение
В районе ЦКБ РАН пешком по дороге ходить можно, машин мало.
А зачем пересаживать сотрудника на пассажирское сиденье и создавать опасность для других участников движения? Нельзя ли оставить его за рулем? И пусть нажимает на тормоз в экстренной ситуации
нужно же дать повод для возмущающихся.
А я не возмущаюсь, не придумывай. Это просто вопрос)
Сотрудник на пассажирском сиденье, тестируют эти авто уже лет 5. По крайней мере в моём районе они лет 5 катаются.
Вроде в новости русским языком написано, что это следующий этап тестирования.
А мой комментарий вроде на русском языке тоже да написан
Тогда почему такие вопросы возникают, после прочтения новости?
Дополню свой вопрос этим комментом https://vc.ru/e/784238?comment=6252055
Надеюсь, так будет понятнее
Комментарий удален модератором
Те летающие были, а эти - на колесах
Это ж какой уверенностью нужно обладать чтобы быть таким пассажиром
Там еще чел сидит на подстраховке, дум с нейросетями все это быстро станет развиваться
Пиздец Москва-Сити!
ПДД такое не запрещает?
Шо опять?
Ебать вы тупые, я про комментирующих
Цирк шапито
"Вот когда, тогда и... " сдвигается на новый этаж
То есть человек там вроде как будет находиться, но фактически никак на дорожную ситуацию повлиять не сможет.
Тогда смысл его там нахождения мне непонятен.
Следуюящая новость: Мигранты избили беспилотник Яндекс
Статья про настоящее время и Москву.
Картинка к статье: Иннополис и приус, то есть фотка хрен знает каких времён, потому что беспилотники давно уже на хёндаях базируются.
Давайте уже быстрее в масс маркет, заебло машину водить, хочу ехать и смотреть в окошко, а не вот это вот всё.