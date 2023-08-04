Транспорт
Маша Цепелева

«Яндекс» начал тестировать в Москве беспилотники без водителя за рулём Статьи редакции

В машине есть человек на пассажирском сидении, он может остановить автомобиль кнопкой в экстренных случаях.

  • «Яндекс» начал тестировать в московском районе Ясенево беспилотники без водителя-испытателя за рулём, сообщает ТАСС. Это «новый этап тестирования технологии, позволяющей машине автономно двигаться в транспортном потоке большого города», добавили в компании.
  • Во время испытания человек не может воспользоваться педалями газа, тормоза или рулём. Он сидит на пассажирском сидении, там есть специальное устройство E-stop, которое нажатием кнопки останавливает автомобиль во время движения, например, для экстренного торможения при необходимости.
  • Тестирование проходит от станции метро «Ясенево» по улицам Ясногорской и Айвазовского, Соловьиному проезду, улице Рокотова и Литовскому бульвару.
  • «Яндекс» начал тестировать беспилотное такси в Ясенево в июне 2023 года. Любая поездка в роботакси стоит 100 рублей, а в тестировании могут поучаствовать пользователи от 18 лет.
Фото «Яндекса»

#новость #яндекс #беспилотники

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43 комментария
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 Юлия Фомичева

Когда очень хочешь стать таксистом)

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Сергей Я
В машине есть человек на пассажирском сидении, он может остановить автомобиль кнопкой в экстренных случаях.

Яндекс же в курсе, что в экстренных случаях не всегда надо именно останавливать авто?

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Krem-brulee

Тоже да

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Тесла-канадец

Абсурд. Работник должен сидеть либо на водительском месте либо вообще не должен быть в машине. Кнопка должна быть у пассажира. Так же у пассажира должна быть мгновенная связь с диспетчером а диспетчер должен иметь доступ к управлению машиной дистанционно.

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OutOfStock

Никто никому ничего не должен

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Александр

Ваши ожидания — ваши проблемы

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Тесла-канадец

Разработка должна здравому смыслу

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تقي

Значит скоро беспилотные автозаки появятся. И беспилотные мобилизационные автобусы 👍🏽

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Андрей Панов

👍👍👍 ваш комментарий очень важен, чтобы без него делали

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تقي

Вакал Александру Прохоровичу передано ваше одобрение, спасибо. Скоро с вами свяжутся из местного отделения и запланируют вашу поездку в беспилотном служебном транспорте.
Будьте на связи!

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Комментарий удален модератором

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Jian-Yang

До первой кочки 😅

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Сергей Я
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Невероятный Блондин

То же мне.
Там почти нет движения в этом районе.
Так не интересно 😑

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Сергей Я

А ты хотел что-то эдакое посмотреть?

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Невероятный Блондин

Посмотрел 4 серии, в целом скучно, и сюжет предсказуемый, как и шутки ((
Разочарован.

Хотя этот негритосик в каждой своей роли вгоняет в уныние, независимо от бюджета и кто снимал.

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Сергей Я

Чё?

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Kristina Kaparulina
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Ник К.
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Дарья Ларина

Есть там движение

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Невероятный Блондин

В районе ЦКБ РАН пешком по дороге ходить можно, машин мало.

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Krem-brulee

А зачем пересаживать сотрудника на пассажирское сиденье и создавать опасность для других участников движения? Нельзя ли оставить его за рулем? И пусть нажимает на тормоз в экстренной ситуации

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Leonid Bushuev

нужно же дать повод для возмущающихся.

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Krem-brulee

А я не возмущаюсь, не придумывай. Это просто вопрос)

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Ivan Mart

Сотрудник на пассажирском сиденье, тестируют эти авто уже лет 5. По крайней мере в моём районе они лет 5 катаются.
Вроде в новости русским языком написано, что это следующий этап тестирования.

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Krem-brulee

А мой комментарий вроде на русском языке тоже да написан

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Ivan Mart

Тогда почему такие вопросы возникают, после прочтения новости?

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Krem-brulee

Дополню свой вопрос этим комментом https://vc.ru/e/784238?comment=6252055
Надеюсь, так будет понятнее

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Комментарий удален модератором

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Andrey Gordeev

Те летающие были, а эти - на колесах

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Иван Серик
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TERMINATOR

Это ж какой уверенностью нужно обладать чтобы быть таким пассажиром

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Nikolas Kub

Там еще чел сидит на подстраховке, дум с нейросетями все это быстро станет развиваться

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Александр Голубев

Пиздец Москва-Сити!

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Beket

ПДД такое не запрещает?

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Alex GODERATOR

Шо опять?

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Konstantine Gerasimov

Ебать вы тупые, я про комментирующих

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Konstantine Gerasimov

Цирк шапито

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Александр Коратаев
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Серж

"Вот когда, тогда и... " сдвигается на новый этаж

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debil
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Слегка Придурковатый

То есть человек там вроде как будет находиться, но фактически никак на дорожную ситуацию повлиять не сможет.

Тогда смысл его там нахождения мне непонятен.

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Поручик молчать

Следуюящая новость: Мигранты избили беспилотник Яндекс

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Бот ЦИПсО #66213

Статья про настоящее время и Москву.
Картинка к статье: Иннополис и приус, то есть фотка хрен знает каких времён, потому что беспилотники давно уже на хёндаях базируются.

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Kudgi

Давайте уже быстрее в масс маркет, заебло машину водить, хочу ехать и смотреть в окошко, а не вот это вот всё.

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43 комментария
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