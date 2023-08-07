Транспорт
Таня Боброва

«Автодор» назвал цены за проезд по новым участкам М-12: из Москвы во Владимир — 1399 рублей, до ЦКАД — 389 рублей Статьи редакции

Тарифы начнут действовать в сентябре 2023 года.

  • Оператор платных дорог утвердил тарифы на проезд по новым участкам М-12, которая свяжет Москву и Казань. Компания планирует открытие маршрута от столицы до Арзамаса протяжённостью 415,5 км.
  • Для легковых автомобилей стоимость проезда на участке Москва — Арзамас составит 2821 рубль: от Москвы до Владимира — 1399 рублей (156,5 км), от Владимира до Арзамаса — 1422 рубля (259 км).
  • Чтобы объехать Балашиху, нужно будет заплатить 130 рублей (Москва — Электроугли). От Москвы до ЦКАД — 389 рублей, от Москвы до Орехово-Зуево — 585 рублей (65,5 км). Как и на других дорогах, которыми управляет «Автодор», водители смогут оплатить проезд транспондером со скидкой.
  • Протяжённость М-12 составит больше 800 км, она соединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан и позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью с 12 до 6,5 часов, считает «Автодор». Планируемый срок завершения работ — 2024 год.
Скриншот с сайта «Автодора»

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 Artemy

Девочка: уехать из Балашихи
Женщина: объехать Балашиху

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Leonid Bushuev

Эх, быстрее бы уже.
Так хочется быстро доезжать до Казани.

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Илья Фридман
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Бот ЦИПсО #66213

Что не так с желанием посетить Казань?

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Leonid Bushuev

В смысле? Вот 12 часов сейчас - сложно. Я впервый раз с перерывами (через Нижний) ехал, второй раз уже смог просто за 1 заход доезжать.

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Griby Lenina

Напомнило ордынский выход. "Дань с Великого княжества Владимирского составляла 5000 рублей. Нижегородско-Суздальское княжество платило 1500 рублей. Дань с территорий Московского княжества была размером 1280 рублей."

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dss

Нафиг надо за такую цену, дешевле на поезде доехать.

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Leonid Bushuev

Машина в целом дороже поезда.

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Вадим Д.

М-да... Дорого нынче жать на газ и мчаться навстречу судьбе.

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Pavel S

Вы предпочитаете дешево стоять в пробке)?

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Konstantin Safonov

На поезде два часа ехать при цене билета почти вдвое ниже, не считая даже расхода бензина.

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debil
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Pavel S

Неужели Горьковское шоссе перестанет быть бесконечной пробкой?! Это же прекрасно

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