Власти Финляндии на три месяца запретят сервису такси Yango передавать данные в Россию Статьи редакции
В стране сомневаются, что «Яндекс» может обеспечить защиту данных после вступления в силу требования передавать данные ФСБ.
- Офис уполномоченного по защите данных Финляндии (DPA) выпустил соответствующее распоряжение, по нему «Яндекс» и компания Ridetech International B.V. не могут передавать данные в Россию. Запрет начнёт действовать с 1 сентября 2023 года и продлится до 30 ноября 2023-го.
- В DPA отметили, что на «основе информации, которую получило ведомство», изменения в российском законодательстве «значительно ослабят защиту конфиденциальных данных при использовании такси-сервиса».
- С 1 сентября в России вступит в силу новый закон о такси. Вместе с ним начнёт действовать распоряжение правительства, по которому ФСБ получит «круглосуточный удалённый доступ» к базам данным такси из реестра организаторов распространения информации. В нём значится только «Яндекс Такси».
- Как пишет DPA, персональные данные такси-сервиса обрабатывает Ridetech International B.V. в Нидерландах, поставщик услуг Yango на территории ЕС, а затем информация передаётся в Россию. Поэтому ведомство сочло, что Yango не сможет защитить данные пользователей в соотвествии с требованиями ЕС.
- До сентября сервис должен предоставить DPA информацию о мерах, которые принимает для защиты данных. Если Yango не прекратит передавать данные, ведомство может попросить Европейский совет по защите данных издать приказ о запрете на передачу информации. В «Яндексе» на момент публикации информации не ответили на запрос vc.ru.
- В 2022 году «Яндекс» изменил название своей «дочки» в Финляндии на Global DC Oy — заявку подали в феврале, одобрение получили в апреле. Компания развивает в стране сервис Yango и управляет дата-центром в Мянтсяля. В мае несколько местных компании отказались поставлять ему электричество. В сентябре активы «Яндекса» — акции его финской «дочки» — арестовали из-за санкций против сооснователя компании Аркадия Воложа.
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История о том как гэбешники планомерно уничтожают одну из передовых когда то IT компаний.
Мне вот интересно, все ждали табакерку, но вместо неё - продолжаем пробивать дно, и конца не видно. Более того, дно заразило Польшу и Африку, дальше - больше. Если раньше было страшно, но была надежда - теперь не так уж и страшно, но и надежда испаряется. Заебывает ((
Янго Освобожденный (от передачи данных).
Вот вам и плач экспатов по потерянным удобным цифровым услугам
Если серьезно найдут способ и передадут данные любые если нужно 😅 Флешкой отправят почтой России 🤣 Под видом финских колбасок )))
Я не завидую пиар отделу яндекса. Сделать вид что ничего не происходит? Так это все в забугорье сейчас размусолят(довольно справедливо причём). Но выйти и сказать: "Не, мы будем сливать только данные россиян", выглядит как не меньший выстрел в ногу. Короче аксиома Эскобара у ребят
Сейчас они переписывают резюме по образцу Воложа
Я думаю ФСБ в первую очередь могут интересовать передвижения граждан РФ за границей, точнее в ближнем зарубежье. В контексте мобилизации и призыва особенно
Зачем им тратить ресурсы на отслеживание перемещений рядовых граждан, пусть и попадающих под мобилизацию? У них нет ресурсов, чтобы каким-то образом силой переместить их на территорию РФ, даже если известно место их пребывание. На мой взгляд, максимум, кто им может быть интересен в таком контексте - политическая оппозиция (та же инфа для покушений, угроз, всяких акций по поливанию зелёнкой и т.п.).
Не стоит искать в их поступках логику. Только жажда власти, больше, больше власти. Такой у них инстинкт, рефлекс, мания, если хотите.