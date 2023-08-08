Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс Такси» запустил новую систему вызова такси в Пулково: машины будут приезжать с отдельной парковки Статьи редакции

Пока — для тарифов «Комфорт+» или «Ультима». Вызвать такси можно и «по старинке», когда заказ забирает ближайший таксист.

  • Машины будут припаркованы на отдельной площадке возле аэропорта, сообщили в компании. Как пишет «Фонтанка», парковка вмещает в себя 44 автомобиля, которые заезжают на неё и встают в режим ожидания заказа.

Предложение принять заказ придёт тем водителям, кто уже припарковался на специальной площадке на территории аэропорта и сможет приехать быстро. Такой подход обеспечивает быструю подачу и сокращает холостой пробег автомобиля, при этом машины не создают пробку возле терминала.

«Яндекс Такси»
  • Заказ можно сделать через приложение или на стойке возле зоны выдачи багажа. Такси остановится на первой линии, прямо у выхода из аэропорта, время подачи составит одну-две минуты.
  • Пока система касается только тарифов «Комфорт+» или «Ультима», для остальных тарифов её ещё прорабатывают. «Фонтанка» уточняет, что для «Эконома» и «Комфорта» она станет доступна после открытия парковки ещё на 200 машин.
  • До этого машины могли парковаться только на второй линии — пассажирам нужно перейти через пешеходный переход, чтобы сесть в автомобиль. А заказы нередко принимали водители, которые «находятся не слишком близко к Пулково» — например, на Пулковском шоссе, говорят в компании. Такая система продолжит работать.

#новость #яндекстакси

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 Roman Hmelevsky

Как же это аэропорты всего мира справляются без инновационных систем вызова такси от "Яндекса"?

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Макс Кроу

Тут дело не в Яндексе, а в том как аэропорт Пулково устроен. Там всегда ад и пробки.

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Roman Hmelevsky

Можно подумать Домодедово, Шереметьево или Внуково устроено иначе.

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Степан Беленький

А с чем это связано? Транспортная развязка кривая?

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Dinar

Что-то я не замечал в Пулково прям ад. Видимо везёт.
А вот добираться с чемоданами до второй линии не понравилось

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Ivan Mart

Самую удобную систему с такси в аэропортах видел в Китае. Просто несколько очередей на посадку и безостановочно приезжают машины такси к этим посадочным станциям. Ожидание пару минут занимало.

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Error-min

А так во многих странах у аэропортов

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Anton Kuznetsov

Да, в Сингапуре давным-давно так

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Вадим Д.

44 машины «Комфорт+» и «Ультима» — не маловато ли для Пулково? И не будут ли все по-старинке эконом вызывать?

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Евгения Евсеева
Автор

ну в тексте же есть, будет площадка ещё на 200 машин для эконома и комфорта

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kadiy val

Будут, конечно. Они надеятся, что особо торопливые переплатят. Так-то можно и на маршрутке добраться все ещё

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debil
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Alex R

Интересно когда сегодняшние машины такси устареют, то комфорт+ и ультима будет китайские подделки на Ауди и майбах?

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Арсений

В комфорт+ уже есть кетайцы. Майбахи сотоварищи уж как-нибудь притащат обходным путем ибо кол-во не слишком большое.

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бомба для ванны

А какие китайцы в комфорте+?

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Арсений

Буквально вчера ехал на Exeed LX

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Ivan Mart

Примерно такие. Из известных мне, ещё Geely atlas pro есть

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Полина Лааксо

exceed еще и jac

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Ivan Mart

Exceed же и есть Cherry?

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Полина Лааксо

в комфорт+, как правильно замечает арсений, и правда уже давно немало китайских машин. я —!как пассажир и не автомобилист! — не замечаю, чем условный jac хуже kia k5...

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Драка вегетарианца с людоедом

условные Nio в бизнес-классе явно будут не хуже базовых «цэшек», что сейчас там катаются

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Тимофей Измайлов

А сколько такая стоит?

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Albert Torkhov

Сколько лет потребовалось чтобы додуматься?))

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Платон

Как видишь — очень много

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Олег Юрьевич

Лучше бы с эконома начали, на ультиме и комфорте+ не так много народу ездит

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Cеpгей Фeдотов

А зачем для этого яндекс? Просто любой парк, отдельный телефон или диспетчерская. Так работают некоторые парки в Москве с аэропортами. И яндекс мимо кв.

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Саша Молодцов

Это что, прям голосом разговаривать с кем-то надо?! 😳😱

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