«Яндекс Такси» запустил новую систему вызова такси в Пулково: машины будут приезжать с отдельной парковки Статьи редакции
Пока — для тарифов «Комфорт+» или «Ультима». Вызвать такси можно и «по старинке», когда заказ забирает ближайший таксист.
- Машины будут припаркованы на отдельной площадке возле аэропорта, сообщили в компании. Как пишет «Фонтанка», парковка вмещает в себя 44 автомобиля, которые заезжают на неё и встают в режим ожидания заказа.
- Заказ можно сделать через приложение или на стойке возле зоны выдачи багажа. Такси остановится на первой линии, прямо у выхода из аэропорта, время подачи составит одну-две минуты.
- Пока система касается только тарифов «Комфорт+» или «Ультима», для остальных тарифов её ещё прорабатывают. «Фонтанка» уточняет, что для «Эконома» и «Комфорта» она станет доступна после открытия парковки ещё на 200 машин.
- До этого машины могли парковаться только на второй линии — пассажирам нужно перейти через пешеходный переход, чтобы сесть в автомобиль. А заказы нередко принимали водители, которые «находятся не слишком близко к Пулково» — например, на Пулковском шоссе, говорят в компании. Такая система продолжит работать.
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Как же это аэропорты всего мира справляются без инновационных систем вызова такси от "Яндекса"?
Тут дело не в Яндексе, а в том как аэропорт Пулково устроен. Там всегда ад и пробки.
Можно подумать Домодедово, Шереметьево или Внуково устроено иначе.
А с чем это связано? Транспортная развязка кривая?
Что-то я не замечал в Пулково прям ад. Видимо везёт.
А вот добираться с чемоданами до второй линии не понравилось
Самую удобную систему с такси в аэропортах видел в Китае. Просто несколько очередей на посадку и безостановочно приезжают машины такси к этим посадочным станциям. Ожидание пару минут занимало.
А так во многих странах у аэропортов
Да, в Сингапуре давным-давно так
44 машины «Комфорт+» и «Ультима» — не маловато ли для Пулково? И не будут ли все по-старинке эконом вызывать?
ну в тексте же есть, будет площадка ещё на 200 машин для эконома и комфорта
Будут, конечно. Они надеятся, что особо торопливые переплатят. Так-то можно и на маршрутке добраться все ещё
Интересно когда сегодняшние машины такси устареют, то комфорт+ и ультима будет китайские подделки на Ауди и майбах?
В комфорт+ уже есть кетайцы. Майбахи сотоварищи уж как-нибудь притащат обходным путем ибо кол-во не слишком большое.
А какие китайцы в комфорте+?
Буквально вчера ехал на Exeed LX
Примерно такие. Из известных мне, ещё Geely atlas pro есть
exceed еще и jac
Exceed же и есть Cherry?
в комфорт+, как правильно замечает арсений, и правда уже давно немало китайских машин. я —!как пассажир и не автомобилист! — не замечаю, чем условный jac хуже kia k5...
условные Nio в бизнес-классе явно будут не хуже базовых «цэшек», что сейчас там катаются
А сколько такая стоит?
Сколько лет потребовалось чтобы додуматься?))
Как видишь — очень много
Лучше бы с эконома начали, на ультиме и комфорте+ не так много народу ездит
А зачем для этого яндекс? Просто любой парк, отдельный телефон или диспетчерская. Так работают некоторые парки в Москве с аэропортами. И яндекс мимо кв.
Это что, прям голосом разговаривать с кем-то надо?! 😳😱