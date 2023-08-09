Цены на такси в России выросли до максимума за 10 лет — Росстат Статьи редакции
Участники рынка объяснили тенденцию подорожанием бензина, запчастей и страховки, а также законом о такси, по которому ужесточаются требования к водителям.
- Поездка на такси подорожала до максимума за последние десять лет (2014–2023 годы), сообщило РБК со ссылкой на данные Росстата. В июне 2023 года средняя цена достигла 32,53 рубля в расчёте на один километр пути.
- По данным аналитического сервиса «Чек Индекс», поездка в такси в России за первое полугодие 2023-го в среднем стоила 435 рублей, это на 4% больше год к году, в Москве — 771 рубль (+12%).
- С начала 2023-го стоимость поездки подорожала примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве, оценил пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников.
- Услуги дорожают с апреля 2021-го. За последние десять лет самый большой рост цен в 4,03% произошёл в первой половине 2023 года. Предыдущий рекорд был в первом полугодии 2022 года — 2,7%.
- Рост цен связан с подорожанием автомобилей, считают в «Максим». Западные, японские и корейские производители отказались от сотрудничества с Россией, а у местных заводов появились проблемы с деталями. По данным Росстата, средняя цена импортного легкового автомобиля с февраля 2022 года по июнь 2023-го увеличилась на 57%, до 2,16 млн рублей; российского — на 25%, до 970,1 тыс.
- Перевозчики купили большинство автомобилей до пандемии, срок их эксплуатации подходит к концу или уже закончился, говорит Стенников. В «Ситимобиле» добавили, что увеличилась стоимость запчастей и расходных материалов и затраты на обслуживание машин.
- С сентября 2023-го такси подорожает ещё до 30%, прогнозируют в «Ситимобиле». «Это связано с новым законом о такси и сложностями, которые придут на рынок вместе с ним», — считают в сервисе.
- Закон, регулирующий работу такси, вступит в силу с 1 сентября 2023 года. По нему водители, в том числе самозанятые, должны будут иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков — он стоит в 10-12 раз дороже стандартного автострахования при одинаковой сумме страхового покрытия, оценили в «Максим». Также службы такси будут нести совместную ответственность с водителями за возмещение ущерба пассажирам от ДТП, если его не покрывает ОСАГО.
- В «Максим» утверждают, что проводили эксперимент в Иркутске и Владивостоке. Тогда агрегатор временно закрыл доступ водителям, которые не соответствовали требованиям нового закона. Оставшиеся смогли выполнить не более 2% заявок, а средние чеки в выросли в три–восемь раз.
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А что случилось?
Вроде же всё только на пользу
Фейк-ньюс случился. Мы-то знаем из официальных источников (от целого президента), что на самом деле инфляция приближается к историческому минимуму!
Комментарий удален модератором
Отрицательная польза так сказать.
Повсеместная шизофрения. Везде только выиграли, но в реальности...
а разве от подорожания нет пользы - ведь будет больше денег в бюджете
Действительно, что же случилось
Комментарий удален модератором
Надо уточнять на пользу кому пофамильно, эти фамилии вы все хорошо знаете, они каждый день с экранов вещают что у них гойда.
≈32₽ за километр… звучит столь же сюрреалистически, как и средняя зп в 70к.
Так те, кто 17к₽ получает — средний класс. Оказывается.
Средняя зп в Магаданской области - 126к рублей*
Я когда услышал это впервые, то чуть не поперхнулся
А золотые годы такси ещё впереди. Рекорд за рекордом.
Когда уже ЯндексРикша появится? (-:
Не рекорд на рекордом, а ...
Тем временем пользователи яндекс такси с "постоянной загруженностью"
Так говорите, будто есть другие сервисы такси, где цена ниже.
Мне 10 минут пешком до вокзала...опаздывал, - вызвал такси...залу-лось 900 руб. ... Добежал бегом....
Ну ведь можешь если есть мотивация
40 проц. карл, можно теперь на самокаты пересаживаться или мопэды со шлэмом
Самокаты тоже дорогое удовольствие, если брать вуши, яндексы и тому подобное
Самокаты скоро запретят наверное...
Ну рента самокатов тоже недешевая (
Даёшь гужевые повозки! Все на дно!!!
В лошадей не умеем больше! Технологии утеряны наверное...
Гойдаааа! Али обычаи наши не чтишь?
МРОТ 170 баксов, поездка на такси почти 8$. Гойда гойдетская)
разве 8 а не 15 до аэропорта
а разве от подорожания нет пользы - ведь будет больше денег в бюджете
Простите - а в КАКОМ КОНКРЕТНО бюджете?
Ну вооот, есть же хорошие новости, рост, рекорды, вот это я удачно зашёл.
Сказал высокопоставленный пожилой гражданин 😂
Не туда рост, не те рекорды
Скоро пятиминутная поездка будет стоить под косарь
В Магадане маршрутка уже стоит 70 рублей
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ожидаемо.
И на бензин и на машины и на страховку. Странно да?
Ещё хотят лицухами всех обложить, контрольный так сказать
подорожание вызвано дополнительными услугами - сообщениями куда надо что такой то едет туда то .
в СССР все ездили на автобусах и ничего .
Ждём появления "Деревенских агрегаторов", у которых вместо старых ментовских раций - новый непатриотичный ВАЦАП.
Практически во всех деревнях к востоку от Новосибирска - уже есть 2-3 службы такси с местным "Девочкой - Диспетчером", которая принимает заказы и распределяет их между местными водилами.
А главное - ВСЕ ДОВОЛЬНЫ. И даже девочка.
подорожание это благо - выше цены - больше налогов - больше налогов- больше выплат народу и пенсионерам .
А когда что-то дешевело?
Стоимость человеческой жизни
при Сталине
Общественный транспорт или пешочком - наше всё
на западе такси вообще не доступно для простого народа и там нет приложений такси и доставка еды - отстой
Убер и убер итс не существуют, ага
Развитый ОТ есть хотя бы.
Bolt в Австрии, Франции работает.
Доставки дофига, тот же Wolt.
То есть, нас сейчас подготовили к тому, что цены еще будут расти?
а зачем готовить - просто повысить и все
Интересно, а какого х..рена? И интересно это только в России?
Потому что что монополия теперь с постоянно "повышенным" спросом
Повышения цен, конечно, не только в России. Инфляцию тоже не Набиулина изобрела.
Вопрос в причинах, в том как государство с этим работает, и прочие никому не интересные мелочи.
Ну и конечно все относительно.
Пора пересаживаться на велосипеды
Была бы велоинфраструктура(
Мой первый автомобиль стоил столько же, сколько сейчас стоит велик из нижнего ценового сегмента 🙂
Запретить! Срочно! А ишь чаго удумали на дорогущем такси не ездить!!!
Мне интересен смысл заголовка, рекордная цена за 10 лет. Я что-то не помню, чтобы у нас была дефляция, и товары с услугами дешевели, за исключением сезонных циклов. Почему тогда рекордная цена за 10 лет, а не за 15 или 20? Типа в 2008 цены на такси были больше, чем сейчас, а потом пошли вниз?
С учётом инфляции очевидно.
А я на такси не езжу! Я пешком хожу поэтому такой умный и красивый!!!
"Оставшиеся смогли выполнить не более 2% заявок, а средние чеки в выросли в три–восемь раз."
Какой интересный эксперимент...
https://youtu.be/4W8txeV7Ajs
Так, пора принимать закон запрещающий новости о повышении цен.
Эпоха копеечного такси заканчивается?
Она кончилась сразу как Яндекс выкупил Убер и монополизировал рынок
Начинается эпоха повозок?
Ходить - полезно для здоровья. Для кого Собянин все плиточкой мостил, а?
Эх, надо было в Такси, а не айтишники
Лучше сразу на должность автомобиля ;)
Доходы таксистов не увеличились. Это цена на обслуживание, ремонт и закупку автомобилей возрасла.
в СССР было отлично - он уже близко
Че за бред, так 10 лет назад 1994 был
Где тут можно поныть?.. Блин, все места уже заняты
Зато крымнаш.
В Анталье тоже стоимость проезда на такси увеличена на 42%:
🚕 Стоимость включения таксометра увеличилась с 14 до 20 TL,
🚕 Стоимость километра – с 18 до 25 TL,
🚕 Стоимость за час – до 84 TL,
🚕 Стоимость за 100 метров – 2,5 TL,
🚕 Стоимость посадки и высадки с 50 до 60 TL.
Новый тариф вступит в силу 15 августа.
На 9 августа 1 TRY = 3.61 RUB.