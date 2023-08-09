Транспорт
Маша Цепелева

Цены на такси в России выросли до максимума за 10 лет — Росстат Статьи редакции

Участники рынка объяснили тенденцию подорожанием бензина, запчастей и страховки, а также законом о такси, по которому ужесточаются требования к водителям.

  • Поездка на такси подорожала до максимума за последние десять лет (2014–2023 годы), сообщило РБК со ссылкой на данные Росстата. В июне 2023 года средняя цена достигла 32,53 рубля в расчёте на один километр пути.
  • По данным аналитического сервиса «Чек Индекс», поездка в такси в России за первое полугодие 2023-го в среднем стоила 435 рублей, это на 4% больше год к году, в Москве — 771 рубль (+12%).
  • С начала 2023-го стоимость поездки подорожала примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве, оценил пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников.
  • Услуги дорожают с апреля 2021-го. За последние десять лет самый большой рост цен в 4,03% произошёл в первой половине 2023 года. Предыдущий рекорд был в первом полугодии 2022 года — 2,7%.
РБК, по данным Росстата
  • Рост цен связан с подорожанием автомобилей, считают в «Максим». Западные, японские и корейские производители отказались от сотрудничества с Россией, а у местных заводов появились проблемы с деталями. По данным Росстата, средняя цена импортного легкового автомобиля с февраля 2022 года по июнь 2023-го увеличилась на 57%, до 2,16 млн рублей; российского — на 25%, до 970,1 тыс.
  • Перевозчики купили большинство автомобилей до пандемии, срок их эксплуатации подходит к концу или уже закончился, говорит Стенников. В «Ситимобиле» добавили, что увеличилась стоимость запчастей и расходных материалов и затраты на обслуживание машин.
  • С сентября 2023-го такси подорожает ещё до 30%, прогнозируют в «Ситимобиле». «Это связано с новым законом о такси и сложностями, которые придут на рынок вместе с ним», — считают в сервисе.
  • Закон, регулирующий работу такси, вступит в силу с 1 сентября 2023 года. По нему водители, в том числе самозанятые, должны будут иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков — он стоит в 10-12 раз дороже стандартного автострахования при одинаковой сумме страхового покрытия, оценили в «Максим». Также службы такси будут нести совместную ответственность с водителями за возмещение ущерба пассажирам от ДТП, если его не покрывает ОСАГО.
  • В «Максим» утверждают, что проводили эксперимент в Иркутске и Владивостоке. Тогда агрегатор временно закрыл доступ водителям, которые не соответствовали требованиям нового закона. Оставшиеся смогли выполнить не более 2% заявок, а средние чеки в выросли в три–восемь раз.
Фото «Коммерсант»

#новость #такси #цены

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90 комментариев
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 Рэдрик Шухарт

А что случилось?

Вроде же всё только на пользу

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Eddie II

Фейк-ньюс случился. Мы-то знаем из официальных источников (от целого президента), что на самом деле инфляция приближается к историческому минимуму!

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1 комментарий

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Гер Шмитт

Отрицательная польза так сказать.

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Jiu and vali

Повсеместная шизофрения. Везде только выиграли, но в реальности...

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32903230

а разве от подорожания нет пользы - ведь будет больше денег в бюджете

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1 комментарий
Григорий Красильников

Действительно, что же случилось

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Noname

Надо уточнять на пользу кому пофамильно, эти фамилии вы все хорошо знаете, они каждый день с экранов вещают что у них гойда.

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Broke

≈32₽ за километр… звучит столь же сюрреалистически, как и средняя зп в 70к.

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Вадим Д.

Так те, кто 17к₽ получает — средний класс. Оказывается.

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2 комментария
Даниил Васильев

Средняя зп в Магаданской области - 126к рублей*

Я когда услышал это впервые, то чуть не поперхнулся

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Вадим Д.

А золотые годы такси ещё впереди. Рекорд за рекордом.

Когда уже ЯндексРикша появится? (-:

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Гер Шмитт

Не рекорд на рекордом, а ...

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1 комментарий
Даниил Васильев
32,53 рубля в расчёте на один километр пути.

Тем временем пользователи яндекс такси с "постоянной загруженностью"

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Бот ЦИПсО #66213

Так говорите, будто есть другие сервисы такси, где цена ниже.

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7 комментариев
dos en

Мне 10 минут пешком до вокзала...опаздывал, - вызвал такси...залу-лось 900 руб. ... Добежал бегом....

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Garmonbon

Ну ведь можешь если есть мотивация

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Валерий Гордеев

40 проц. карл, можно теперь на самокаты пересаживаться или мопэды со шлэмом

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Erofeev

Самокаты тоже дорогое удовольствие, если брать вуши, яндексы и тому подобное

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MakaR

Самокаты скоро запретят наверное...

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Acura Acira

Ну рента самокатов тоже недешевая (

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A V

Даёшь гужевые повозки! Все на дно!!!

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MakaR

В лошадей не умеем больше! Технологии утеряны наверное...

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1 комментарий
Vlad Vil

Гойдаааа! Али обычаи наши не чтишь?

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1 комментарий
НаряднаяШайга

МРОТ 170 баксов, поездка на такси почти 8$. Гойда гойдетская)

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32903230

разве 8 а не 15 до аэропорта

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32903230

а разве от подорожания нет пользы - ведь будет больше денег в бюджете

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Abnatop Sky
нет пользы - ведь будет больше денег в бюджете

Простите - а в КАКОМ КОНКРЕТНО бюджете?

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1 комментарий
Артём Горячкин

Ну вооот, есть же хорошие новости, рост, рекорды, вот это я удачно зашёл.
Сказал высокопоставленный пожилой гражданин 😂

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Garmonbon

Не туда рост, не те рекорды

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Ярослава Радионова

Скоро пятиминутная поездка будет стоить под косарь

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Даниил Васильев

В Магадане маршрутка уже стоит 70 рублей

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debil
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Александр Кайт

Ожидаемо.

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Сергей Гик
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vvtwittep

И на бензин и на машины и на страховку. Странно да?

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Vitaly Ya

Ещё хотят лицухами всех обложить, контрольный так сказать

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32903230

подорожание вызвано дополнительными услугами - сообщениями куда надо что такой то едет туда то .
в СССР все ездили на автобусах и ничего .

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Abnatop Sky

Ждём появления "Деревенских агрегаторов", у которых вместо старых ментовских раций - новый непатриотичный ВАЦАП.
Практически во всех деревнях к востоку от Новосибирска - уже есть 2-3 службы такси с местным "Девочкой - Диспетчером", которая принимает заказы и распределяет их между местными водилами.

А главное - ВСЕ ДОВОЛЬНЫ. И даже девочка.

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32903230

подорожание это благо - выше цены - больше налогов - больше налогов- больше выплат народу и пенсионерам .

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Жони Деп

А когда что-то дешевело?

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Eddie II

Стоимость человеческой жизни

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32903230

при Сталине

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Информационная безопасность

Общественный транспорт или пешочком - наше всё

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32903230

на западе такси вообще не доступно для простого народа и там нет приложений такси и доставка еды - отстой

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Бот ЦИПсО #66213

Убер и убер итс не существуют, ага

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1 комментарий
Vitaly Ya

Развитый ОТ есть хотя бы.

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John Smith

Bolt в Австрии, Франции работает.
Доставки дофига, тот же Wolt.

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Den Logachev

То есть, нас сейчас подготовили к тому, что цены еще будут расти?

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32903230

а зачем готовить - просто повысить и все

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Jonny White

Интересно, а какого х..рена? И интересно это только в России?

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igogo

Потому что что монополия теперь с постоянно "повышенным" спросом

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Гер Шмитт

Повышения цен, конечно, не только в России. Инфляцию тоже не Набиулина изобрела.

Вопрос в причинах, в том как государство с этим работает, и прочие никому не интересные мелочи.

Ну и конечно все относительно.

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Евгения Воронова

Пора пересаживаться на велосипеды

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Vitaly Ya

Была бы велоинфраструктура(

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Eddie II

Мой первый автомобиль стоил столько же, сколько сейчас стоит велик из нижнего ценового сегмента 🙂

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MakaR

Запретить! Срочно! А ишь чаго удумали на дорогущем такси не ездить!!!

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Кирилл Фотькин

Мне интересен смысл заголовка, рекордная цена за 10 лет. Я что-то не помню, чтобы у нас была дефляция, и товары с услугами дешевели, за исключением сезонных циклов. Почему тогда рекордная цена за 10 лет, а не за 15 или 20? Типа в 2008 цены на такси были больше, чем сейчас, а потом пошли вниз?

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Vitaly Ya

С учётом инфляции очевидно.

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MakaR

А я на такси не езжу! Я пешком хожу поэтому такой умный и красивый!!!

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MakaR

"Оставшиеся смогли выполнить не более 2% заявок, а средние чеки в выросли в три–восемь раз."
Какой интересный эксперимент...

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Abnatop Sky

https://youtu.be/4W8txeV7Ajs

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Eddie II

Так, пора принимать закон запрещающий новости о повышении цен.

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Acura Acira

Эпоха копеечного такси заканчивается?

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Бот ЦИПсО #66213

Она кончилась сразу как Яндекс выкупил Убер и монополизировал рынок

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Sergei Akopyan

Начинается эпоха повозок?

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Невкусно и грустно

Ходить - полезно для здоровья. Для кого Собянин все плиточкой мостил, а?

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1 комментарий
ingeniare

Эх, надо было в Такси, а не айтишники

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Vlad Vil

Лучше сразу на должность автомобиля ;)

Доходы таксистов не увеличились. Это цена на обслуживание, ремонт и закупку автомобилей возрасла.

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32903230

в СССР было отлично - он уже близко

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Чех в чешках

Че за бред, так 10 лет назад 1994 был

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дед Мазай и муравьеды

Где тут можно поныть?.. Блин, все места уже заняты

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Noname

Зато крымнаш.

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Yuriy Palchuk

В Анталье тоже стоимость проезда на такси увеличена на 42%:

🚕 Стоимость включения таксометра увеличилась с 14 до 20 TL,
🚕 Стоимость километра – с 18 до 25 TL,
🚕 Стоимость за час – до 84 TL,
🚕 Стоимость за 100 метров – 2,5 TL,
🚕 Стоимость посадки и высадки с 50 до 60 TL.

Новый тариф вступит в силу 15 августа.

На 9 августа 1 TRY = 3.61 RUB.

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90 комментариев
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